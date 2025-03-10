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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 бер, 2025 21:01
Tangens написав: akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from Poland
Мама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі:
- вчила польську мову та здала на рівень В2;
- підтвердила диплом лікаря українського медичного університету;
- отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем;
- готує документи на отримання польського ВНП.
- зарплатня поки що всього 6 300 злотих.
Ну, треба ж з чогось починати…
Колишній чоловік (Ой, як весілля «співало та танцювало») десь ховається в Україні…
Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років.
Так що я не знаю куди вона поїхала і ким працювати, але точно діплом не підтвердила і точно не як лікар спеціаліст
В Праге у друга и его жены всё быстрее было.
Насчёт интернатуры - точно не было.
Но работа врачом(ортодонт и врач-терапевт) только в госклинике, у частника - лишь помощник и далеко не за большую сумму(в пределах 600-800евро вроде 10 лет назад)
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Додано: Пон 10 бер, 2025 21:27
Ви ж розумієте що громадянство UK чи не 2-3 тижні? Он чувак пише, що імовірно може отримає якщо все буде добре в 2030 році.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 21:46
Hotab написав:Gastarbaiter
А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити?
Ви собі погано уявляєте ситуацію. В Херсоні двієчник , який всю школу курив на уроках під туалетом, спокійно ішов в мореходку, де за гроші робили документи. Потім один рейс стажером за копійки (а можна і безкоштовно), натаскався досвіду і почав їздити за 1000-1.5 в місяць. Якщо не де-біл
, то через кілька років росте . Вже 3-5 тис. Деякий відсоток ще йде заочно в ту саму моракадемію за вищою освітою. Ці виростуть ще колись. Хтось стане капітаном з зп під 15.
Але треба розуміти , що більшість з них (за винятком толкових одиниць) не знає що робити на березі. І не вміє нічого
Це зрозуміло для Херсона. Але для країни, де мінімалка 1000 євро - ну, трохи дивно, що здоровий легінь не в стані влаштуватися навіть на мінімалку (це Якщо не де-біл
).
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Додано: Пон 10 бер, 2025 22:19
Gastarbaiter
Ну так не де-біл же хоче мати скоро 3-5… І не засвоювати для цього в чужій країні чужу мову і нову професію. )))
Сімʼю (якщо є) прилаштував в ЄС (бо країни Балтії є його членами), зручний порт для початку відрядження і завершення. Саме йому ця країна , її мова, її ринок праці не треба))
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