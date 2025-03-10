RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2674267526762677
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:01

  Tangens написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Poland

Мама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі:
- вчила польську мову та здала на рівень В2;
- підтвердила диплом лікаря українського медичного університету;
- отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем;
- готує документи на отримання польського ВНП.
- зарплатня поки що всього 6 300 злотих.
Ну, треба ж з чогось починати…

Колишній чоловік (Ой, як весілля «співало та танцювало») десь ховається в Україні…


Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років.
Так що я не знаю куди вона поїхала і ким працювати, але точно діплом не підтвердила і точно не як лікар спеціаліст

В Праге у друга и его жены всё быстрее было.
Насчёт интернатуры - точно не было.
Но работа врачом(ортодонт и врач-терапевт) только в госклинике, у частника - лишь помощник и далеко не за большую сумму(в пределах 600-800евро вроде 10 лет назад)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:27

  ЛАД написав:Все больше американцев теперь стремятся получить гражданство Великобритании. Трое из них рассказали нам, почему - https://www.theguardian.com/uk-news/2025/mar/09/more-americans-are-now-seeking-uk-citizenship-three-of-them-tell-us-why
Понимаю, что это не массово, но насколько это распространено?

Ви ж розумієте що громадянство UK чи не 2-3 тижні? Он чувак пише, що імовірно може отримає якщо все буде добре в 2030 році.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9807
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 1835 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:46

  Hotab написав:Gastarbaiter

А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити?


Ви собі погано уявляєте ситуацію. В Херсоні двієчник , який всю школу курив на уроках під туалетом, спокійно ішов в мореходку, де за гроші робили документи. Потім один рейс стажером за копійки (а можна і безкоштовно), натаскався досвіду і почав їздити за 1000-1.5 в місяць. Якщо не де-біл, то через кілька років росте . Вже 3-5 тис. Деякий відсоток ще йде заочно в ту саму моракадемію за вищою освітою. Ці виростуть ще колись. Хтось стане капітаном з зп під 15.
Але треба розуміти , що більшість з них (за винятком толкових одиниць) не знає що робити на березі. І не вміє нічого

Це зрозуміло для Херсона. Але для країни, де мінімалка 1000 євро - ну, трохи дивно, що здоровий легінь не в стані влаштуватися навіть на мінімалку (це Якщо не де-біл).
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 26.02.18
Подякував: 697 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:19

Gastarbaiter
Ну так не де-біл же хоче мати скоро 3-5… І не засвоювати для цього в чужій країні чужу мову і нову професію. )))
Сімʼю (якщо є) прилаштував в ЄС (бо країни Балтії є його членами), зручний порт для початку відрядження і завершення. Саме йому ця країна , її мова, її ринок праці не треба))
Hotab
 
Повідомлень: 14364
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 22:41

  Gastarbaiter написав:А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити?

Сказав морячок, що в Литві ніде і ніким не може влаштуватися. Саме так.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10635
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3938 раз.
Подякували: 1388 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 00:07

  Tangens написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Poland

Мама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі:
- вчила польську мову та здала на рівень В2;
- підтвердила диплом лікаря українського медичного університету;
- отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем;
- готує документи на отримання польського ВНП.
- зарплатня поки що всього 6 300 злотих.
Ну, треба ж з чогось починати…

Колишній чоловік (Ой, як весілля «співало та танцювало») десь ховається в Україні…


Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років.
Так що я не знаю куди вона поїхала і ким працювати, але точно діплом не підтвердила і точно не як лікар спеціаліст

ви повелися на третьосортну графоманську локшину нашого колективного автора байкаря на псевдо акурт
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38732
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 01:14

flyman
коллектив лахтинских троллей "какакурт"
Все в Са и La получают сходу контракт на 500куе до пенсии, бабло на первый взнос домика из shit'a und woods за 4млн и Теслу на атомном реакторе на сдачу
А потом в Гасконию трескать трюфеля с устрицами!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 01:15

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити?

Сказав морячок, що в Литві ніде і ніким не може влаштуватися. Саме так.

Працівник в місцевому АТБ? Кур'єр? Уберіст? Підсібник на будівництво? Там що, Литва вже вимерла уся і нічого немає?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 26.02.18
Подякував: 697 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2674267526762677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7891)
10.03.2025 21:51
А-Банк (2190)
10.03.2025 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.