Tangens написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Poland



Мама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі:

- вчила польську мову та здала на рівень В2;

- підтвердила диплом лікаря українського медичного університету;

- отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем;

- готує документи на отримання польського ВНП.

- зарплатня поки що всього 6 300 злотих.

Ну, треба ж з чогось починати…



Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років.

Так що я не знаю куди вона поїхала і ким працювати, але точно діплом не підтвердила і точно не як лікар спеціаліст Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років.Так що я не знаю куди вона поїхала і ким працювати, але точно діплом не підтвердила і точно не як лікар спеціаліст

В Праге у друга и его жены всё быстрее было.

Насчёт интернатуры - точно не было.

А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити?





Ви собі погано уявляєте ситуацію. В Херсоні двієчник , який всю школу курив на уроках під туалетом, спокійно ішов в мореходку, де за гроші робили документи. Потім один рейс стажером за копійки (а можна і безкоштовно), натаскався досвіду і почав їздити за 1000-1.5 в місяць. Якщо не де-біл, то через кілька років росте . Вже 3-5 тис. Деякий відсоток ще йде заочно в ту саму моракадемію за вищою освітою. Ці виростуть ще колись. Хтось стане капітаном з зп під 15.

Але треба розуміти , що більшість з них (за винятком толкових одиниць) не знає що робити на березі. І не вміє нічого Ви собі погано уявляєте ситуацію. В Херсоні двієчник , який всю школу курив на уроках під туалетом, спокійно ішов в мореходку, де за гроші робили документи. Потім один рейс стажером за копійки (а можна і безкоштовно), натаскався досвіду і почав їздити за 1000-1.5 в місяць., то через кілька років росте . Вже 3-5 тис. Деякий відсоток ще йде заочно в ту саму моракадемію за вищою освітою. Ці виростуть ще колись. Хтось стане капітаном з зп під 15.Але треба розуміти , що більшість з них (за винятком толкових одиниць) не знає що робити на березі. І не вміє нічого

Це зрозуміло для Херсона. Але для країни, де мінімалка 1000 євро - ну, трохи дивно, що здоровий легінь не в стані влаштуватися навіть на мінімалку (це Якщо не де-біл). Це зрозуміло для Херсона. Але для країни, де мінімалка 1000 євро - ну, трохи дивно, що здоровий легінь не в стані влаштуватися навіть на мінімалку (це).

Ну так не де-біл же хоче мати скоро 3-5… І не засвоювати для цього в чужій країні чужу мову і нову професію. )))

Tangens написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Poland



Мама студента Варшавської політехніки - поки син, починаючи з березня 2022 - спочатку закінчував школу, потім готувався до вступу в університет, не лежала в Польщі на пічі:

- вчила польську мову та здала на рівень В2;

- підтвердила диплом лікаря українського медичного університету;

- отримала направлення на роботу під Варшавою - лікарем;

- готує документи на отримання польського ВНП.

- зарплатня поки що всього 6 300 злотих.

Ну, треба ж з чогось починати…



Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років.

коллектив лахтинских троллей "какакурт"

Все в Са и La получают сходу контракт на 500куе до пенсии, бабло на первый взнос домика из shit'a und woods за 4млн и Теслу на атомном реакторе на сдачу

Повідомлень: 4930 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 01:15 akurt написав: Gastarbaiter написав: А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити? А що, на березі в Литві не має як 1500 євродолярів заробити?

Сказав морячок, що в Литві ніде і ніким не може влаштуватися. Саме так. Сказав морячок, що в Литві ніде і ніким не може влаштуватися. Саме так.

