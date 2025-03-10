Після певної стабілізації (я навіть грішним ділом подумав, що воно нарешті прийшло до тями) автор всесвітньо відомої інвестиційної програми «Притулитися від голоду до філіппінськоі дівчини» знову почав писати прикольну дурню.
От вам і існування на 120$ на місяць…
Прямо тенденція у нареченого: завжди в житті робити невірні висновки.
І так кумедно: невдахи по життю - а до філіппінського нареченого миттєво (!) приєднався невдалий служитель синагоги в Дніпрі - шукають винних у своїх негараздах не власний мозок (!), не власні дурнуваті дії (!), не власні (!) похибки - а когось - кого ніколи в житті не бачили і хто до їх дурні ніколи не мав ніякого відношення. Та - дякуючи Богу - ніколи та ніяк не перетинався.
І в цілому неймовірно кумедно.
Немає нічого цікавішого в світі, як дивитися на те, як тече вода в водоспаді, як горить вогонь в каміні, та як бовтаються у власному лайні невдахи по життю на Фінансовому форумі України.
Бісяться сердешні…
Шукають винних…
Прикольно…