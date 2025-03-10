RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2675267626772678
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 07:07

  flyman написав:ви повелися на третьосортну графоманську локшину нашого колективного автора байкаря на псевдо акурт

Після певної стабілізації (я навіть грішним ділом подумав, що воно нарешті прийшло до тями) автор всесвітньо відомої інвестиційної програми «Притулитися від голоду до філіппінськоі дівчини» знову почав писати прикольну дурню.
От вам і існування на 120$ на місяць…
Прямо тенденція у нареченого: завжди в житті робити невірні висновки.

І так кумедно: невдахи по життю - а до філіппінського нареченого миттєво (!) приєднався невдалий служитель синагоги в Дніпрі - шукають винних у своїх негараздах не власний мозок (!), не власні дурнуваті дії (!), не власні (!) похибки - а когось - кого ніколи в житті не бачили і хто до їх дурні ніколи не мав ніякого відношення. Та - дякуючи Богу - ніколи та ніяк не перетинався.

І в цілому неймовірно кумедно.
Немає нічого цікавішого в світі, як дивитися на те, як тече вода в водоспаді, як горить вогонь в каміні, та як бовтаються у власному лайні невдахи по життю на Фінансовому форумі України.
Бісяться сердешні…
Шукають винних…
Прикольно…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10636
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3938 раз.
Подякували: 1388 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2675267626772678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3773)
11.03.2025 02:17
Ринок ОВДП (7891)
10.03.2025 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.