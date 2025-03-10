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flyman написав:ви повелися на третьосортну графоманську локшину нашого колективного автора байкаря на псевдо акурт
Після певної стабілізації (я навіть грішним ділом подумав, що воно нарешті прийшло до тями) автор всесвітньо відомої інвестиційної програми «Притулитися від голоду до філіппінськоі дівчини» знову почав писати прикольну дурню. От вам і існування на 120$ на місяць… Прямо тенденція у нареченого: завжди в житті робити невірні висновки.
І так кумедно: невдахи по життю - а до філіппінського нареченого миттєво (!) приєднався невдалий служитель синагоги в Дніпрі - шукають винних у своїх негараздах не власний мозок (!), не власні дурнуваті дії (!), не власні (!) похибки - а когось - кого ніколи в житті не бачили і хто до їх дурні ніколи не мав ніякого відношення. Та - дякуючи Богу - ніколи та ніяк не перетинався.
І в цілому неймовірно кумедно. Немає нічого цікавішого в світі, як дивитися на те, як тече вода в водоспаді, як горить вогонь в каміні, та як бовтаються у власному лайні невдахи по життю на Фінансовому форумі України. Бісяться сердешні… Шукають винних… Прикольно…
Gastarbaiter написав:Працівник в місцевому АТБ? Кур'єр? Уберіст? Підсібник на будівництво? Там що, Литва вже вимерла уся і нічого немає?
Цікавим є Ваше питання - спробую розпитати. Не було в мене багато часу для спілкування. Син того матроса - 24 роки - влаштувався вантажником в супермаркет в Литві на 900€ на місяць. Не на 1 500… на 900… Теща матроса - до речі - «автора» чотирьох дітей - сказала, що там у них в Литві «дурдом». У матроса був план: 90 днів побути біля жінки в Литві, за цей час підписати новий контракт та знову піти у море, щоби не бачити ні жінку, ні дітей, а тут така негаразда: масований наступ філіппінців… Які масово погоджуються працювати за 1 100$ на місяць… Замість 1 500$. Що робить судновласник - грецький або німецький? Бере філіппінця… а чого і ні?
Ну і литовці себе «погано» поводять…
А взагалі питання теоретично-економічно-соціальне: дзеркальна ситуація. Ось приходить до українського роботодавця - з метою влаштуватися на роботу - в Україні та в українську фірму філіппінець (припустимо), який не знає мову українську та взагалі приїхав на 90 днів. Але він матрос першого класу. Йому припустимо 45 років. На яку посаду і куди б його взяли?
P.S. Довідка для начальника відділу кадрів українського роботодавця: «Матрос I класу - несе вахту, керує штурвалом, займається вантажами, стежить за чистотою, займається технічним обслуговуванням корпусу судна, керує рятувальними та робочими шлюпками (спуск, підйом), стежить за справністю роботи різних видів вогнів судна, протипожежних, аварійних, рятувальних засобів.»
akurt Я б ще додав, що зазвичай дійсно у філіппінців є англійська непогана, а у наших співвітчизників мукання, показування пальцем. (не знаю щоправда наскільки вона там треба для нижчої ланки , якщо на судні не інтернаціональний крю .. хоча може там завжди інтернаціональний..)
Ваша правда. На цю тему цікава бувальщина. Сини приятелів - два хлопця - студенти одного морського університету. Спеціальність козирна: «Судноводіння». Здається третій курс вже був… Все думали, де б їм влітку «підробити» на цукерки морЯчкам. Я їх знав як хороших розумних хлопців. А в мене був приятель - реально капітан корабля. Якось за філіжанкою віскі він сказав, що взяв би на борт кадета. При чому терміново: судно через тиждень чи два виходить в море. «Кадет» на судні - це типу «молодший матрос» або «практикант» - як правило працює вдвічі більше (!) за матроса, але отримує вдвічі менше (!) за матроса. Кадета досить вигідно взяти на роботу судновласнику: працювати буде багато, а платити можна мало. Я цим хлопцям даю телефон того капітана судна із словами: «Перший похід в море кадетом - для початку карʼєри - те, що треба! Дзвоніть та скажіть, що ви від мене…» …Хі-хі: зустрів хлопців через тиждень. Розказують, що подзвонили капітану - той взяв слухавку та з перших слів: все англійською з ними та англійською. А вони рідною мовою: «Бе», «Ме», «Ні бе, ні ме», Ніхт фірштейн», «Даст іст антракт», «Мон плезир»… Сказали, що він почав сильно матюкатися та кинув слухавку…
akurt написав:Розказують, що подзвонили капітану - той взяв слухавку та з перших слів: все англійською з ними та англійською. А вони рідною мовою: «Бе», «Ме», «Ні бе, ні ме», Ніхт фірштейн», «Даст іст антракт», «Мон плезир»… Сказали, що він почав сильно матюкатися та кинув слухавку…
Ну так все вірно, 1,5 - 3,5 кує не будуть платити за знання української чи російської, так всюди.
Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували у міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС). Його звинувачують у злочинах проти людяності через масові позасудові страти, скоєні під час його антинаркотичної кампанії, яка призвела до загибелі щонайменше 6 тисяч людей.
В халамидника «Ночкіна» на відео (його носив сюди наш мрійник) чітко сказано, що синонім «філіпіни» - «тотальна корупція». Може тому його туди і манить… Можна «тірять дєло» навіть кримінальне. А так то зрозуміло, 100 млн небагатих людей з щільністю населення в 5+ разів більшою за Україну шукають по всьому світу де знайти роботу.. благо англійська в них як рідна по дефолту, а Мальта і Ірландія також хоче дешевих водіїв маршруток.
Пане BIGor! У вас сьогодні практично свято. Ви задавали питання:
BIGor написав:
akurt написав:Здавалося б, у Талмуді просто сказано: «Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить.
Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство йому нічого сказати.
На Ваше запитання сьогодні надійшла відповідь:
барабашов написав:flyman коллектив лахтинских троллей "какакурт" Все в Са и La получают сходу контракт на 500куе до пенсии, бабло на первый взнос домика из shit'a und woods за 4млн и Теслу на атомном реакторе на сдачу А потом в Гасконию трескать трюфеля с устрицами!
Тобто красень, який маскується за назвою ринку в Харкові, хоча насправді не мав та не має відношення до того українського міста, тут в якості смердючого флудера.