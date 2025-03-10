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#<1 ... 2675267626772678 Додано: Вів 11 бер, 2025 07:07 flyman написав: ви повелися на третьосортну графоманську локшину нашого колективного автора байкаря на псевдо акурт ви повелися на третьосортну графоманську локшину нашого колективного автора байкаря на псевдо акурт

Після певної стабілізації (я навіть грішним ділом подумав, що воно нарешті прийшло до тями) автор всесвітньо відомої інвестиційної програми «Притулитися від голоду до філіппінськоі дівчини» знову почав писати прикольну дурню.

От вам і існування на 120$ на місяць…

Прямо тенденція у нареченого: завжди в житті робити невірні висновки.



І так кумедно: невдахи по життю - а до філіппінського нареченого миттєво (!) приєднався невдалий служитель синагоги в Дніпрі - шукають винних у своїх негараздах не власний мозок (!), не власні дурнуваті дії (!), не власні (!) похибки - а когось - кого ніколи в житті не бачили і хто до їх дурні ніколи не мав ніякого відношення. Та - дякуючи Богу - ніколи та ніяк не перетинався.



І в цілому неймовірно кумедно.

Немає нічого цікавішого в світі, як дивитися на те, як тече вода в водоспаді, як горить вогонь в каміні, та як бовтаються у власному лайні невдахи по життю на Фінансовому форумі України.

Бісяться сердешні…

Шукають винних…

Прикольно… Після певної стабілізації (я навіть грішним ділом подумав, що воно нарешті прийшло до тями) автор всесвітньо відомої інвестиційної програми «Притулитися від голоду до філіппінськоі дівчини» знову почав писати прикольну дурню.От вам і існування на 120$ на місяць…Прямо тенденція у нареченого: завжди в житті робити невірні висновки.І так кумедно: невдахи по життю - а до філіппінського нареченого миттєво (!) приєднався невдалий служитель синагоги в Дніпрі - шукають винних у своїх негараздах не власний мозок (!), не власні дурнуваті дії (!), не власні (!) похибки - а когось - кого ніколи в житті не бачили і хто до їх дурні ніколи не мав ніякого відношення. Та - дякуючи Богу - ніколи та ніяк не перетинався.І в цілому неймовірно кумедно.Немає нічого цікавішого в світі, як дивитися на те, як тече вода в водоспаді, як горить вогонь в каміні, та як бовтаються у власному лайні невдахи по життю на Фінансовому форумі України.Бісяться сердешні…Шукають винних…Прикольно… akurt

Повідомлень: 10639 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 07:42 Gastarbaiter написав: Працівник в місцевому АТБ? Кур'єр? Уберіст? Підсібник на будівництво? Там що, Литва вже вимерла уся і нічого немає? Працівник в місцевому АТБ? Кур'єр? Уберіст? Підсібник на будівництво? Там що, Литва вже вимерла уся і нічого немає?

Цікавим є Ваше питання - спробую розпитати.

Не було в мене багато часу для спілкування.

Син того матроса - 24 роки - влаштувався вантажником в супермаркет в Литві на 900€ на місяць. Не на 1 500… на 900…

Теща матроса - до речі - «автора» чотирьох дітей - сказала, що там у них в Литві «дурдом».

У матроса був план: 90 днів побути біля жінки в Литві, за цей час підписати новий контракт та знову піти у море, щоби не бачити ні жінку, ні дітей, а тут така негаразда: масований наступ філіппінців… Які масово погоджуються працювати за 1 100$ на місяць… Замість 1 500$.

Що робить судновласник - грецький або німецький? Бере філіппінця… а чого і ні?



Ну і литовці себе «погано» поводять…



А взагалі питання теоретично-економічно-соціальне: дзеркальна ситуація.

Ось приходить до українського роботодавця - з метою влаштуватися на роботу - в Україні та в українську фірму філіппінець (припустимо), який не знає мову українську та взагалі приїхав на 90 днів.

Але він матрос першого класу.

Йому припустимо 45 років.

На яку посаду і куди б його взяли?



P.S. Довідка для начальника відділу кадрів українського роботодавця: «Матрос I класу - несе вахту, керує штурвалом, займається вантажами, стежить за чистотою, займається технічним обслуговуванням корпусу судна, керує рятувальними та робочими шлюпками (спуск, підйом), стежить за справністю роботи різних видів вогнів судна, протипожежних, аварійних, рятувальних засобів.» Цікавим є Ваше питання - спробую розпитати.Не було в мене багато часу для спілкування.Син того матроса - 24 роки - влаштувався вантажником в супермаркет в Литві на 900€ на місяць. Не на 1 500… на 900…Теща матроса - до речі - «автора» чотирьох дітей - сказала, що там у них в Литві «дурдом».У матроса був план: 90 днів побути біля жінки в Литві, за цей час підписати новий контракт та знову піти у море, щоби не бачити ні жінку, ні дітей, а тут така негаразда: масований наступ філіппінців… Які масово погоджуються працювати за 1 100$ на місяць… Замість 1 500$.Що робить судновласник - грецький або німецький? Бере філіппінця… а чого і ні?Ну і литовці себе «погано» поводять…А взагалі питання теоретично-економічно-соціальне: дзеркальна ситуація.Ось приходить до українського роботодавця - з метою влаштуватися на роботу - в Україні та в українську фірму філіппінець (припустимо), який не знає мову українську та взагалі приїхав на 90 днів.Але він матрос першого класу.Йому припустимо 45 років.На яку посаду і куди б його взяли?P.S. Довідка для начальника відділу кадрів українського роботодавця: «Матрос I класу - несе вахту, керує штурвалом, займається вантажами, стежить за чистотою, займається технічним обслуговуванням корпусу судна, керує рятувальними та робочими шлюпками (спуск, підйом), стежить за справністю роботи різних видів вогнів судна, протипожежних, аварійних, рятувальних засобів.» akurt

Повідомлень: 10639 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 08:23 akurt

Я б ще додав, що зазвичай дійсно у філіппінців є англійська непогана, а у наших співвітчизників мукання, показування пальцем. (не знаю щоправда наскільки вона там треба для нижчої ланки , якщо на судні не інтернаціональний крю .. хоча може там завжди інтернаціональний..) Hotab Повідомлень: 14370 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 08:35 Ваша правда.

На цю тему цікава бувальщина.

Сини приятелів - два хлопця - студенти одного морського університету. Спеціальність козирна: «Судноводіння». Здається третій курс вже був…

Все думали, де б їм влітку «підробити» на цукерки морЯчкам.

Я їх знав як хороших розумних хлопців.

А в мене був приятель - реально капітан корабля.

Якось за філіжанкою віскі він сказав, що взяв би на борт кадета. При чому терміново: судно через тиждень чи два виходить в море.

«Кадет» на судні - це типу «молодший матрос» або «практикант» - як правило працює вдвічі більше (!) за матроса, але отримує вдвічі менше (!) за матроса. Кадета досить вигідно взяти на роботу судновласнику: працювати буде багато, а платити можна мало.

Я цим хлопцям даю телефон того капітана судна із словами: «Перший похід в море кадетом - для початку карʼєри - те, що треба! Дзвоніть та скажіть, що ви від мене…»

…Хі-хі: зустрів хлопців через тиждень.

Розказують, що подзвонили капітану - той взяв слухавку та з перших слів: все англійською з ними та англійською.

А вони рідною мовою: «Бе», «Ме», «Ні бе, ні ме», Ніхт фірштейн», «Даст іст антракт», «Мон плезир»…

Сказали, що він почав сильно матюкатися та кинув слухавку… akurt

Повідомлень: 10639 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 09:13 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Розказують, що подзвонили капітану - той взяв слухавку та з перших слів: все англійською з ними та англійською.

А вони рідною мовою: «Бе», «Ме», «Ні бе, ні ме», Ніхт фірштейн», «Даст іст антракт», «Мон плезир»…

Сказали, що він почав сильно матюкатися та кинув слухавку… Розказують, що подзвонили капітану - той взяв слухавку та з перших слів: все англійською з ними та англійською.А вони рідною мовою: «Бе», «Ме», «Ні бе, ні ме», Ніхт фірштейн», «Даст іст антракт», «Мон плезир»…Сказали, що він почав сильно матюкатися та кинув слухавку…

Ну так все вірно, 1,5 - 3,5 кує не будуть платити за знання української чи російської, так всюди.



Щодо філіпін - цікава винирнула новина, я думаю це прекрасна країна:

https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/11/7502243/

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували у міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС). Його звинувачують у злочинах проти людяності через масові позасудові страти, скоєні під час його антинаркотичної кампанії, яка призвела до загибелі щонайменше 6 тисяч людей. Ну так все вірно, 1,5 - 3,5 кує не будуть платити за знання української чи російської, так всюди.Щодо філіпін - цікава винирнула новина, я думаю це прекрасна країна: BIGor

Повідомлень: 9808 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1421 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 09:19 BIGor



прекрасна країна:





В халамидника «Ночкіна» на відео (його носив сюди наш мрійник) чітко сказано, що синонім «філіпіни» - «тотальна корупція». Може тому його туди і манить… Можна «тірять дєло» навіть кримінальне.

А так то зрозуміло, 100 млн небагатих людей з щільністю населення в 5+ разів більшою за Україну шукають по всьому світу де знайти роботу.. благо англійська в них як рідна по дефолту, а Мальта і Ірландія також хоче дешевих водіїв маршруток. В халамидника «Ночкіна» на відео (його носив сюди наш мрійник) чітко сказано, що синонім «філіпіни» - «тотальна корупція». Може тому його туди і манить… Можна «тірять дєло» навіть кримінальне.А так то зрозуміло, 100 млн небагатих людей з щільністю населення в 5+ разів більшою за Україну шукають по всьому світу де знайти роботу.. благо англійська в них як рідна по дефолту, а Мальта і Ірландія також хоче дешевих водіїв маршруток. Hotab Повідомлень: 14370 З нами з: 15.02.09 Подякував: 382 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 10:38

У вас сьогодні практично свято.

Ви задавали питання:

BIGor написав: akurt написав: Здавалося б, у Талмуді просто сказано: «Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить. Здавалося б, у Талмуді просто сказано: «Не лізь ослячим рилом у чужі труси» - але не доходить. Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темі Еміграція, заробітчанство йому нічого сказати. Я питав пана Барабашова стосовно його еміграції - мовчить. Напевно по темійому нічого сказати.

На Ваше запитання сьогодні надійшла відповідь:

барабашов написав: flyman

коллектив лахтинских троллей "какакурт"

Все в Са и La получают сходу контракт на 500куе до пенсии, бабло на первый взнос домика из shit'a und woods за 4млн и Теслу на атомном реакторе на сдачу

А потом в Гасконию трескать трюфеля с устрицами! коллектив лахтинских троллей "какакурт"Все в Са и La получают сходу контракт на 500куе до пенсии, бабло на первый взнос домика из shit'a und woods за 4млн и Теслу на атомном реакторе на сдачуА потом в Гасконию трескать трюфеля с устрицами!

Тобто красень, який маскується за назвою ринку в Харкові, хоча насправді не мав та не має відношення до того українського міста, тут в якості калірованого флудера. Пане BIGor!У вас сьогодні практично свято.Ви задавали питання:На Ваше запитання сьогодні надійшла відповідь:Тобто красень, який маскується за назвою ринку в Харкові, хоча насправді не мав та не має відношення до того українського міста, тут в якості калірованого флудера. akurt

Повідомлень: 10639 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2675267626772678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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