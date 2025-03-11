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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2675267626772678
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 08:23

akurt
Я б ще додав, що зазвичай дійсно у філіппінців є англійська непогана, а у наших співвітчизників мукання, показування пальцем. (не знаю щоправда наскільки вона там треба для нижчої ланки , якщо на судні не інтернаціональний крю .. хоча може там завжди інтернаціональний..)
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 08:35

Ваша правда.
На цю тему цікава бувальщина.
Сини приятелів - два хлопця - студенти одного морського університету. Спеціальність козирна: «Судноводіння». Здається третій курс вже був…
Все думали, де б їм влітку «підробити» на цукерки морЯчкам.
Я їх знав як хороших розумних хлопців.
А в мене був приятель - реально капітан корабля.
Якось за філіжанкою віскі він сказав, що взяв би на борт кадета. При чому терміново: судно через тиждень чи два виходить в море.
«Кадет» на судні - це типу «молодший матрос» або «практикант» - як правило працює вдвічі більше (!) за матроса, але отримує вдвічі менше (!) за матроса. Кадета досить вигідно взяти на роботу судновласнику: працювати буде багато, а платити можна мало.
Я цим хлопцям даю телефон того капітана судна із словами: «Перший похід в море кадетом - для початку карʼєри - те, що треба! Дзвоніть та скажіть, що ви від мене…»
…Хі-хі: зустрів хлопців через тиждень.
Розказують, що подзвонили капітану - той взяв слухавку та з перших слів: все англійською з ними та англійською.
А вони рідною мовою: «Бе», «Ме», «Ні бе, ні ме», Ніхт фірштейн», «Даст іст антракт», «Мон плезир»…
Сказали, що він почав сильно матюкатися та кинув слухавку…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 09:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Розказують, що подзвонили капітану - той взяв слухавку та з перших слів: все англійською з ними та англійською.
А вони рідною мовою: «Бе», «Ме», «Ні бе, ні ме», Ніхт фірштейн», «Даст іст антракт», «Мон плезир»…
Сказали, що він почав сильно матюкатися та кинув слухавку…

Ну так все вірно, 1,5 - 3,5 кує не будуть платити за знання української чи російської, так всюди.

Щодо філіпін - цікава винирнула новина, я думаю це прекрасна країна:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/11/7502243/
Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували у міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС). Його звинувачують у злочинах проти людяності через масові позасудові страти, скоєні під час його антинаркотичної кампанії, яка призвела до загибелі щонайменше 6 тисяч людей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 09:19

BIGor

прекрасна країна:


В халамидника «Ночкіна» на відео (його носив сюди наш мрійник) чітко сказано, що синонім «філіпіни» - «тотальна корупція». Може тому його туди і манить… Можна «тірять дєло» навіть кримінальне.
А так то зрозуміло, 100 млн небагатих людей з щільністю населення в 5+ разів більшою за Україну шукають по всьому світу де знайти роботу.. благо англійська в них як рідна по дефолту, а Мальта і Ірландія також хоче дешевих водіїв маршруток.
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 11:09

rjkz
Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более).
Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться)
Так что с новой работой не всё так однозначно
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:05

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:Працівник в місцевому АТБ? Кур'єр? Уберіст? Підсібник на будівництво? Там що, Литва вже вимерла уся і нічого немає?

Цікавим є Ваше питання - спробую розпитати.
Не було в мене багато часу для спілкування.
Син того матроса - 24 роки - влаштувався вантажником в супермаркет в Литві на 900€ на місяць. Не на 1 500… на 900…
Теща матроса - до речі - «автора» чотирьох дітей - сказала, що там у них в Литві «дурдом».
У матроса був план: 90 днів побути біля жінки в Литві, за цей час підписати новий контракт та знову піти у море, щоби не бачити ні жінку, ні дітей, а тут така негаразда: масований наступ філіппінців… Які масово погоджуються працювати за 1 100$ на місяць… Замість 1 500$.
Що робить судновласник - грецький або німецький? Бере філіппінця… а чого і ні?

Я про те, що "піти у море, щоби не бачити ні жінку, ні дітей" має сенс, якщо зарплата буде значно вищою, ніж можна заробити на березі. І для Херсона це мало сенс: 1500 у морі проти 300-500 на березі. Але шукати місце матроса на 1500 коли під домом можна мати, наприклад, 1200-1300 - ну таке. Хіба що він шукає саме для того "щоби не бачити ні жінку, ні дітей".
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:17

  Gastarbaiter написав:Але шукати місце матроса на 1500 коли під домом можна мати, наприклад, 1200-1300 - ну таке.

— Ты где работаешь?
— Да в аэропорту, туалеты мою.
— Так зачем тебе такая работа, брось ее
— Да? И уйти из авиации?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:23

  Tangens написав:Немає такого в Польщі -підтвердила діплом лікаря, спочатку треба скласти іспити, а це потребує як мінімум рік підготовки, потім треба здати іспити на знання польської медичної мови, потім треба практика ще 13 місяців і тільки потім можна працювати але ні як лікар, а помічник. Потім інтернатура 5 років.
Так що я не знаю куди вона поїхала і ким працювати, але точно діплом не підтвердила і точно не як лікар спеціаліст

До листопада 2024 діяла спрощена процедура для лікарів-українців.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 13:39

  BIGor написав:
  akurt написав:Розказують, що подзвонили капітану - той взяв слухавку та з перших слів: все англійською з ними та англійською.
А вони рідною мовою: «Бе», «Ме», «Ні бе, ні ме», Ніхт фірштейн», «Даст іст антракт», «Мон плезир»…
Сказали, що він почав сильно матюкатися та кинув слухавку…

Ну так все вірно, 1,5 - 3,5 кує не будуть платити за знання української чи російської, так всюди.

Щодо філіпін - цікава винирнула новина, я думаю це прекрасна країна:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/11/7502243/
Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували у міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС). Його звинувачують у злочинах проти людяності через масові позасудові страти, скоєні під час його антинаркотичної кампанії, яка призвела до загибелі щонайменше 6 тисяч людей.

Це той що наркопритони "без суда і слєдствія"?
flyman
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