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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2676267726782679
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:36

Еміграція, заробітчанство

«Трохи статистики…
Найбільшу кількість людей за три роки прийняла Німеччина — там, за останніми даними, 1 161 450 українців.
На другому місці Польща — 991 630, на третьому Чехія — 388 625.
Ці три країни надали захист майже 60% від загальної кількості українців. Четверта в цьому переліку — Іспанія із 226 615 особами під тимчасовим захистом, а п'ята — Румунія, яка прихистила 179 715 українців.»

Дуже цікава інформація про виплати, курси та прогнози перебування далі тут:
https://www.rfi.fr/uk/%D1%83%D0%BA%D1%8 ... .my%2FBS44
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:11

  барабашов написав:rjkz
Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более).
Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться)
Так что с новой работой не всё так однозначно


Если отбросить сумбур поста, то посыл верный.
Немного подкорректирую.
Не "обнаружить", а " не приобрести".
С любым может что-то случиться.
И не зависит это от того кем работаешь.
Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного.
И уже больше 10 лет борется с онкологией.
Мувером в США он никогда не работал.
Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте.
Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца?
Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15.
rjkz
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