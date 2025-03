Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2676267726782679 Додано: Вів 11 бер, 2025 18:36



«Трохи статистики…

Найбільшу кількість людей за три роки прийняла Німеччина — там, за останніми даними, 1 161 450 українців.

На другому місці Польща — 991 630, на третьому Чехія — 388 625.

Ці три країни надали захист майже 60% від загальної кількості українців. Четверта в цьому переліку — Іспанія із 226 615 особами під тимчасовим захистом, а п'ята — Румунія, яка прихистила 179 715 українців.»



Дуже цікава інформація про виплати, курси та прогнози перебування далі тут:

https://www.rfi.fr/uk/%D1%83%D0%BA%D1%8 ... .my%2FBS44 Еміграція, заробітчанство«Трохи статистики…Найбільшу кількість людей за три роки прийняла Німеччина — там, за останніми даними, 1 161 450 українців.На другому місці Польща — 991 630, на третьому Чехія — 388 625.Ці три країни надали захист майже 60% від загальної кількості українців. Четверта в цьому переліку — Іспанія із 226 615 особами під тимчасовим захистом, а п'ята — Румунія, яка прихистила 179 715 українців.»Дуже цікава інформація про виплати, курси та прогнози перебування далі тут: akurt

Повідомлень: 10642 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 бер, 2025 22:11 барабашов написав: rjkz

Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более).

Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться)

Так что с новой работой не всё так однозначно Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более).Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться)Так что с новой работой не всё так однозначно



Если отбросить сумбур поста, то посыл верный.

Немного подкорректирую.

Не "обнаружить", а " не приобрести".

С любым может что-то случиться.

И не зависит это от того кем работаешь.

Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного.

И уже больше 10 лет борется с онкологией.

Мувером в США он никогда не работал.

Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте.

Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца?

Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15. Если отбросить сумбур поста, то посыл верный.Немного подкорректирую.Не "обнаружить", а " не приобрести".С любым может что-то случиться.И не зависит это от того кем работаешь.Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного.И уже больше 10 лет борется с онкологией.Мувером в США он никогда не работал.Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте.Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца?Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15. rjkz

Повідомлень: 17043 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 10:45 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Нижче наведені цитати нашого українця, який став громадянином США.

Гадаю вони трохи дадуть можливість зрозуміти дві речі:

- як змінюється світогляд людини, коли вона стає громадянином іншої держави;

- чому відбуваються події саме так, як ми всі бачимо - і що очікувати далі.

Звісно думка суто субʼєктивна. Наведено мовою оригіналу.



Цитати:

«Не знаю, что там в Facebook пишут про США. Им тут никто не пользуется. Все новости в Twitter/X.

…Ну а вообще дефицит бюджета $2 трлн в текущем фискальном году. Занимать дальше уже имеющегося долга в $36+ трлн, не выход, так как выплата по процентной ставке уже достигала почти $1 трлн.

…У США нет средств спонсировать войну в Украине. Кто-то или должен начать платить за оказанную помощь или она должна остановится.

…Маск и его команда ищут пути сократить дефицит бюджета хотя бы на $1 трлн. Они начали искать где можно секономить. Поэтому начали закрывать все программы которые спонсировали USAID. Их цель сокращать затраты на $4 млрд каждый день. Если им это удастся, тогда к концу года дефицит бюджета можно будет сократить с $2 трлн до $1 трлн.» akurt

Повідомлень: 10642 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 16:10 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: У США нет средств спонсировать войну в Украине. У США нет средств спонсировать войну в Украине.

Щось той типяра - ватний ватнік.

У США тільки річний військовий бюджет 1 трлн., за 3 роки війни вони дали технікою, послугами і грошима щось більше 100 млрд. Якщо врахувати що більша частина допомоги - щось старе типу Хамві 1970-80-хх років (з потрісканими покришками) і вже поюзана техніка та послуги - то не дуже вже і затратна допомога у війні для США.



ПС: Цікаво що вата каже "спонсорство", хоча це по факту допомога. Щось той типяра - ватний ватнік.У США тільки річний військовий бюджет 1 трлн., за 3 роки війни вони дали технікою, послугами і грошима щось більше 100 млрд. Якщо врахувати що більша частина допомоги - щось старе типу Хамві 1970-80-хх років (з потрісканими покришками) і вже поюзана техніка та послуги - то не дуже вже і затратна допомога у війні для США.ПС: Цікаво що вата каже "спонсорство", хоча це по факту допомога. BIGor

Заблокований Повідомлень: 9811 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1421 раз. Подякували: 1835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 бер, 2025 20:19 Є різні теорії з приводу «ватний ватник».

Я того і виклав фрагменти переписки з українцем. Який має вже громадянство США, як він дивиться на це питання. На виборах і попередніх, і останніх голосував за Байдена… я спеціально не питав, але враження, що змінив позицію…

Насправді, як я розумію, ніхто нічого не розуміє в тому, що відбувається.

Цьому нерозумінню підливає «олії у вогонь» купа фейковоі інформаціі. В різних джерелах.

Але в нас з вами питання та проблема локальна - бо на світову ми вплинути не можемо:

«Что делать?» (с)



Вперше це питання було оприлюднено офіційно через 2 роки після того, як Тарас Шевченко пішов у засвіти.

Відповіді так і немає. Він не став шукати відповідь. akurt

Повідомлень: 10642 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 00:11 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Нижче наведені цитати нашого українця, який став громадянином США.

Гадаю вони трохи дадуть можливість зрозуміти дві речі:

- як змінюється світогляд людини, коли вона стає громадянином іншої держави;

- чому відбуваються події саме так, як ми всі бачимо - і що очікувати далі.

Звісно думка суто субʼєктивна. Наведено мовою оригіналу.



Цитати:

«Не знаю, что там в Facebook пишут про США. Им тут никто не пользуется. Все новости в Twitter/X.

…Ну а вообще дефицит бюджета $2 трлн в текущем фискальном году. Занимать дальше уже имеющегося долга в $36+ трлн, не выход, так как выплата по процентной ставке уже достигала почти $1 трлн.

…У США нет средств спонсировать войну в Украине. Кто-то или должен начать платить за оказанную помощь или она должна остановится.

…Маск и его команда ищут пути сократить дефицит бюджета хотя бы на $1 трлн. Они начали искать где можно секономить. Поэтому начали закрывать все программы которые спонсировали USAID. Их цель сокращать затраты на $4 млрд каждый день. Если им это удастся, тогда к концу года дефицит бюджета можно будет сократить с $2 трлн до $1 трлн.» Еміграція, заробітчанствоNews from USAНижче наведені цитати нашого українця, який став громадянином США.Гадаю вони трохи дадуть можливість зрозуміти дві речі:- як змінюється світогляд людини, коли вона стає громадянином іншої держави;- чому відбуваються події саме так, як ми всі бачимо - і що очікувати далі.Звісно думка суто субʼєктивна. Наведено мовою оригіналу.Цитати:«Не знаю, что там в Facebook пишут про США. Им тут никто не пользуется. Все новости в Twitter/X.…Ну а вообще дефицит бюджета $2 трлн в текущем фискальном году. Занимать дальше уже имеющегося долга в $36+ трлн, не выход, так как выплата по процентной ставке уже достигала почти $1 трлн.…У США нет средств спонсировать войну в Украине. Кто-то или должен начать платить за оказанную помощь или она должна остановится.…Маск и его команда ищут пути сократить дефицит бюджета хотя бы на $1 трлн. Они начали искать где можно секономить. Поэтому начали закрывать все программы которые спонсировали USAID. Их цель сокращать затраты на $4 млрд каждый день. Если им это удастся, тогда к концу года дефицит бюджета можно будет сократить с $2 трлн до $1 трлн.»

а як же кейсономіка? чи Велика Депресія 2.0 зато без дихвіцита а як же кейсономіка? чи Велика Депресія 2.0 зато без дихвіцита flyman

Повідомлень: 38764 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 00:42 Пародокс: життя в дешевому штаті дорожче чим в дорогому Пародокс: життя в дешевому штаті дорожче чим в дорогому,

або чому вертаються в Каліфорнію

flyman

Повідомлень: 38764 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2676267726782679 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Faceless