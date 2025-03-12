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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2676267726782679
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 18:36

Еміграція, заробітчанство

«Трохи статистики…
Найбільшу кількість людей за три роки прийняла Німеччина — там, за останніми даними, 1 161 450 українців.
На другому місці Польща — 991 630, на третьому Чехія — 388 625.
Ці три країни надали захист майже 60% від загальної кількості українців. Четверта в цьому переліку — Іспанія із 226 615 особами під тимчасовим захистом, а п'ята — Румунія, яка прихистила 179 715 українців.»

Дуже цікава інформація про виплати, курси та прогнози перебування далі тут:
https://www.rfi.fr/uk/%D1%83%D0%BA%D1%8 ... .my%2FBS44
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 22:11

  барабашов написав:rjkz
Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более).
Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться)
Так что с новой работой не всё так однозначно


Если отбросить сумбур поста, то посыл верный.
Немного подкорректирую.
Не "обнаружить", а " не приобрести".
С любым может что-то случиться.
И не зависит это от того кем работаешь.
Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного.
И уже больше 10 лет борется с онкологией.
Мувером в США он никогда не работал.
Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте.
Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца?
Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:45

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Нижче наведені цитати нашого українця, який став громадянином США.
Гадаю вони трохи дадуть можливість зрозуміти дві речі:
- як змінюється світогляд людини, коли вона стає громадянином іншої держави;
- чому відбуваються події саме так, як ми всі бачимо - і що очікувати далі.
Звісно думка суто субʼєктивна. Наведено мовою оригіналу.

Цитати:
«Не знаю, что там в Facebook пишут про США. Им тут никто не пользуется. Все новости в Twitter/X.
…Ну а вообще дефицит бюджета $2 трлн в текущем фискальном году. Занимать дальше уже имеющегося долга в $36+ трлн, не выход, так как выплата по процентной ставке уже достигала почти $1 трлн.
…У США нет средств спонсировать войну в Украине. Кто-то или должен начать платить за оказанную помощь или она должна остановится.
…Маск и его команда ищут пути сократить дефицит бюджета хотя бы на $1 трлн. Они начали искать где можно секономить. Поэтому начали закрывать все программы которые спонсировали USAID. Их цель сокращать затраты на $4 млрд каждый день. Если им это удастся, тогда к концу года дефицит бюджета можно будет сократить с $2 трлн до $1 трлн.»
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:У США нет средств спонсировать войну в Украине.

Щось той типяра - ватний ватнік.
У США тільки річний військовий бюджет 1 трлн., за 3 роки війни вони дали технікою, послугами і грошима щось більше 100 млрд. Якщо врахувати що більша частина допомоги - щось старе типу Хамві 1970-80-хх років (з потрісканими покришками) і вже поюзана техніка та послуги - то не дуже вже і затратна допомога у війні для США.

ПС: Цікаво що вата каже "спонсорство", хоча це по факту допомога.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:19

Є різні теорії з приводу «ватний ватник».
Я того і виклав фрагменти переписки з українцем. Який має вже громадянство США, як він дивиться на це питання. На виборах і попередніх, і останніх голосував за Байдена… я спеціально не питав, але враження, що змінив позицію…
Насправді, як я розумію, ніхто нічого не розуміє в тому, що відбувається.
Цьому нерозумінню підливає «олії у вогонь» купа фейковоі інформаціі. В різних джерелах.
Але в нас з вами питання та проблема локальна - бо на світову ми вплинути не можемо:
«Что делать?» (с)

Вперше це питання було оприлюднено офіційно через 2 роки після того, як Тарас Шевченко пішов у засвіти.
Відповіді так і немає. Він не став шукати відповідь.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 00:11

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Нижче наведені цитати нашого українця, який став громадянином США.
Гадаю вони трохи дадуть можливість зрозуміти дві речі:
- як змінюється світогляд людини, коли вона стає громадянином іншої держави;
- чому відбуваються події саме так, як ми всі бачимо - і що очікувати далі.
Звісно думка суто субʼєктивна. Наведено мовою оригіналу.

Цитати:
«Не знаю, что там в Facebook пишут про США. Им тут никто не пользуется. Все новости в Twitter/X.
…Ну а вообще дефицит бюджета $2 трлн в текущем фискальном году. Занимать дальше уже имеющегося долга в $36+ трлн, не выход, так как выплата по процентной ставке уже достигала почти $1 трлн.
…У США нет средств спонсировать войну в Украине. Кто-то или должен начать платить за оказанную помощь или она должна остановится.
…Маск и его команда ищут пути сократить дефицит бюджета хотя бы на $1 трлн. Они начали искать где можно секономить. Поэтому начали закрывать все программы которые спонсировали USAID. Их цель сокращать затраты на $4 млрд каждый день. Если им это удастся, тогда к концу года дефицит бюджета можно будет сократить с $2 трлн до $1 трлн.»

а як же кейсономіка? чи Велика Депресія 2.0 зато без дихвіцита
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 00:42

Пародокс: життя в дешевому штаті дорожче чим в дорогому

Пародокс: життя в дешевому штаті дорожче чим в дорогому,
або чому вертаються в Каліфорнію
flyman
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