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«Трохи статистики… Найбільшу кількість людей за три роки прийняла Німеччина — там, за останніми даними, 1 161 450 українців. На другому місці Польща — 991 630, на третьому Чехія — 388 625. Ці три країни надали захист майже 60% від загальної кількості українців. Четверта в цьому переліку — Іспанія із 226 615 особами під тимчасовим захистом, а п'ята — Румунія, яка прихистила 179 715 українців.»
барабашов написав:rjkz Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более). Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться) Так что с новой работой не всё так однозначно
Если отбросить сумбур поста, то посыл верный. Немного подкорректирую. Не "обнаружить", а " не приобрести". С любым может что-то случиться. И не зависит это от того кем работаешь. Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного. И уже больше 10 лет борется с онкологией. Мувером в США он никогда не работал. Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте. Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца? Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15.
Нижче наведені цитати нашого українця, який став громадянином США. Гадаю вони трохи дадуть можливість зрозуміти дві речі: - як змінюється світогляд людини, коли вона стає громадянином іншої держави; - чому відбуваються події саме так, як ми всі бачимо - і що очікувати далі. Звісно думка суто субʼєктивна. Наведено мовою оригіналу.
Цитати: «Не знаю, что там в Facebook пишут про США. Им тут никто не пользуется. Все новости в Twitter/X. …Ну а вообще дефицит бюджета $2 трлн в текущем фискальном году. Занимать дальше уже имеющегося долга в $36+ трлн, не выход, так как выплата по процентной ставке уже достигала почти $1 трлн. …У США нет средств спонсировать войну в Украине. Кто-то или должен начать платить за оказанную помощь или она должна остановится. …Маск и его команда ищут пути сократить дефицит бюджета хотя бы на $1 трлн. Они начали искать где можно секономить. Поэтому начали закрывать все программы которые спонсировали USAID. Их цель сокращать затраты на $4 млрд каждый день. Если им это удастся, тогда к концу года дефицит бюджета можно будет сократить с $2 трлн до $1 трлн.»
akurt написав:У США нет средств спонсировать войну в Украине.
Щось той типяра - ватний ватнік. У США тільки річний військовий бюджет 1 трлн., за 3 роки війни вони дали технікою, послугами і грошима щось більше 100 млрд. Якщо врахувати що більша частина допомоги - щось старе типу Хамві 1970-80-хх років (з потрісканими покришками) і вже поюзана техніка та послуги - то не дуже вже і затратна допомога у війні для США.
ПС: Цікаво що вата каже "спонсорство", хоча це по факту допомога.
Є різні теорії з приводу «ватний ватник». Я того і виклав фрагменти переписки з українцем. Який має вже громадянство США, як він дивиться на це питання. На виборах і попередніх, і останніх голосував за Байдена… я спеціально не питав, але враження, що змінив позицію… Насправді, як я розумію, ніхто нічого не розуміє в тому, що відбувається. Цьому нерозумінню підливає «олії у вогонь» купа фейковоі інформаціі. В різних джерелах. Але в нас з вами питання та проблема локальна - бо на світову ми вплинути не можемо: «Что делать?» (с)
Вперше це питання було оприлюднено офіційно через 2 роки після того, як Тарас Шевченко пішов у засвіти. Відповіді так і немає. Він не став шукати відповідь.
Нижче наведені цитати нашого українця, який став громадянином США. Гадаю вони трохи дадуть можливість зрозуміти дві речі: - як змінюється світогляд людини, коли вона стає громадянином іншої держави; - чому відбуваються події саме так, як ми всі бачимо - і що очікувати далі. Звісно думка суто субʼєктивна. Наведено мовою оригіналу.
Цитати: «Не знаю, что там в Facebook пишут про США. Им тут никто не пользуется. Все новости в Twitter/X. …Ну а вообще дефицит бюджета $2 трлн в текущем фискальном году. Занимать дальше уже имеющегося долга в $36+ трлн, не выход, так как выплата по процентной ставке уже достигала почти $1 трлн. …У США нет средств спонсировать войну в Украине. Кто-то или должен начать платить за оказанную помощь или она должна остановится. …Маск и его команда ищут пути сократить дефицит бюджета хотя бы на $1 трлн. Они начали искать где можно секономить. Поэтому начали закрывать все программы которые спонсировали USAID. Их цель сокращать затраты на $4 млрд каждый день. Если им это удастся, тогда к концу года дефицит бюджета можно будет сократить с $2 трлн до $1 трлн.»
а як же кейсономіка? чи Велика Депресія 2.0 зато без дихвіцита
барабашов написав:rjkz Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более). Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться) Так что с новой работой не всё так однозначно
Если отбросить сумбур поста, то посыл верный. Немного подкорректирую. Не "обнаружить", а " не приобрести". С любым может что-то случиться. И не зависит это от того кем работаешь. Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного. И уже больше 10 лет борется с онкологией. Мувером в США он никогда не работал. Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте. Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца? Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15.
3к$/міс за 21 день по 8 годин? Але половину ще на податки? 🤔
барабашов написав:rjkz Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более). Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться) Так что с новой работой не всё так однозначно
Если отбросить сумбур поста, то посыл верный. Немного подкорректирую. Не "обнаружить", а " не приобрести". С любым может что-то случиться. И не зависит это от того кем работаешь. Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного. И уже больше 10 лет борется с онкологией. Мувером в США он никогда не работал. Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте. Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца? Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15.
3к$/міс за 21 день по 8 годин? Але половину ще на податки?