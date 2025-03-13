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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2677267826792680
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 13:06


В Америці Трамп з Маском наоборот все оптимізують:
https://youtu.be/fG4pw6pIB-s?si=_uSuq1EINQxvVwE7
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 13:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bobua написав:Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔

Є
Жінка переїхала до квартири площею 7,4 кв. метра в районі Пекельної кухні у Нью-Йорку у лютому 2022 року разом зі своїм собакою Піменто.
Однак дівчина хотіла заощадити трохи грошей і при цьому жити у місті, і тоді вона натрапила на крихітне оголошення на StreetEasy. У ньому здавалася в оренду квартира лише за $650. https://focus.ua/uk/world/570489-vyzyva ... annoy-foto
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