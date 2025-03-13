Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bobua написав:Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔
Є
Жінка переїхала до квартири площею 7,4 кв. метра в районі Пекельної кухні у Нью-Йорку у лютому 2022 року разом зі своїм собакою Піменто. Однак дівчина хотіла заощадити трохи грошей і при цьому жити у місті, і тоді вона натрапила на крихітне оголошення на StreetEasy. У ньому здавалася в оренду квартира лише за $650. https://focus.ua/uk/world/570489-vyzyva ... annoy-foto
Bobua написав:Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔
Наскільки мені відомо, в США не практикують «польські стандарти» і «кавалірки». Стандартом я би назвав: - квартири двокімнатні площею від 65 кв.м - будинки приватні площею від 150 кв. м (зустрічаються досить рідко, найчастіше звичайний приватний будинок має площу в 200 кв.м) - земельна ділянка найчастіше 6…8 соток, один чи 2 гаража.
Діапаон цін суттєво залежить від штату. Практично неможливо знайти якийсь «загальний знаменник» в цінах. Можна знайти докладну інформацію в мережі по кожному із штатів країни. Якщо сильно не ритися, то: - найвищі ціни на ділянку землі в Bay area San Francisco (CA) - ціна від 400 000$ за земельну ділянку. І це буде десь за нашими мірками «в селі» і ділянка не буде горизонтальною. Треба буде вкладати суттєві кошти в підпорі стіни. - приватний будинок в 2 поверхи - від 4 500 000$. На півночі штату Каліфорнія можна знайти щось за ціною від 650 000$. В той же час де-небудь в не дуже гарному районі наприклад Oakland (CA) на березі затоки в Сан Францисько можна знайти щось за 750 000…1 000 000$. Але там райони специфічні а) обережно себе поводити на вулиці біля власного будинка; чорношкірі хлопці занадто гонорові. б) будинок може мати 100 і більше років.
В квітні 2024 я особисто провів два тижня в середі нашої діаспори та виступав в якості порадника при купівлі приватних будинків «під ключ». Штати Північна Кароліна та Південна Кароліна. Там нерухомість вважається - якщо я не помиляюся - найдешевшою. Багато українців обирають для життя саме ті штати. Зустрічався як у минулому з одеситами, так і з киянами. Земельні ділянки площею від 6 соток за ціною від 5 000…до 10 000$ за всю ділянку, але при умові купівлі і будинка на цій ділянці у Забудовника. Разом все виходило за ціною в 240 000…310 000$. Все під ключ, термін будівництва за індивідуальним замовленням із числа запропонованих проєктів складає 6…8 місяців. Кредит на 30 років є можливим.
Це вам відповідь на ваше запитання не з мережі, а з власних спостережень.
P.S. Вірю, що за великим бажанням десь можна знайти якесь житло і площею - як зазначено вище - в 7,4 кв.м, але це з прикладів екзотики, а не «стандартного» або «звиклого». Не так давно в мережі зустрічав приклад квартир площею в 7,5 кв. здається в Києві. Але не думаю, що це щось стандартне/звикле для киян.
Поспілкувався із другом, який вже майже 3 роки в Чехії. Він купив будинок в селі біля Брно в іпотеку. Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. Але поки до суду жодне звинувачення не дійшло, хоча поліція вже двічі шукала наркотики серед його розсади помідор. А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю...