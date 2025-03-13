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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2677267826792680 Додано: Чет 13 бер, 2025 13:06 flyman написав: може кому зайде тема:

https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-mozhna-otrymaty-alkoholnu-pensiiu-z-1-bereznia-2025-ii-rozmir-zris-22907.html може кому зайде тема:

В Америці Трамп з Маском наоборот все оптимізують:

https://youtu.be/fG4pw6pIB-s?si=_uSuq1EINQxvVwE7 В Америці Трамп з Маском наоборот все оптимізують: Bolt Повідомлень: 3378 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 13:36 Re: Еміграція, заробітчанство Bobua написав: Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔 Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔

Є



Однак дівчина хотіла заощадити трохи грошей і при цьому жити у місті, і тоді вона натрапила на крихітне оголошення на StreetEasy. У ньому здавалася в оренду квартира лише за $650. https://focus.ua/uk/world/570489-vyzyva ... annoy-foto Жінка переїхала до квартири площею 7,4 кв. метра в районі Пекельної кухні у Нью-Йорку у лютому 2022 року разом зі своїм собакою Піменто.Однак дівчина хотіла заощадити трохи грошей і при цьому жити у місті, і тоді вона натрапила на крихітне оголошення на StreetEasy. У ньому здавалася в оренду квартира лише за $650. Ой+

Повідомлень: 6865 З нами з: 19.04.12 Подякував: 106 раз. Подякували: 1085 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 15:21 Bobua написав: Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔 Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔

Наскільки мені відомо, в США не практикують «польські стандарти» і «кавалірки».

Стандартом я би назвав:

- квартири двокімнатні площею від 65 кв.м

- будинки приватні площею від 150 кв. м (зустрічаються досить рідко, найчастіше звичайний приватний будинок має площу в 200 кв.м)

- земельна ділянка найчастіше 6…8 соток, один чи 2 гаража.



Діапаон цін суттєво залежить від штату.

Практично неможливо знайти якийсь «загальний знаменник» в цінах.

Можна знайти докладну інформацію в мережі по кожному із штатів країни.

Якщо сильно не ритися, то:

- найвищі ціни на ділянку землі в Bay area San Francisco (CA) - ціна від 400 000$ за земельну ділянку. І це буде десь за нашими мірками «в селі» і ділянка не буде горизонтальною. Треба буде вкладати суттєві кошти в підпорі стіни.

- приватний будинок в 2 поверхи - від 4 500 000$. На півночі штату Каліфорнія можна знайти щось за ціною від 650 000$.

В той же час де-небудь в не дуже гарному районі наприклад Oakland (CA) на березі затоки в Сан Францисько можна знайти щось за 750 000…1 000 000$. Але там райони специфічні а) обережно себе поводити на вулиці біля власного будинка; чорношкірі хлопці занадто гонорові. б) будинок може мати 100 і більше років.



В квітні 2024 я особисто провів два тижня в середі нашої діаспори та виступав в якості порадника при купівлі приватних будинків «під ключ». Штати Північна Кароліна та Південна Кароліна. Там нерухомість вважається - якщо я не помиляюся - найдешевшою. Багато українців обирають для життя саме ті штати. Зустрічався як у минулому з одеситами, так і з киянами.

Земельні ділянки площею від 6 соток за ціною від 5 000…до 10 000$ за всю ділянку, але при умові купівлі і будинка на цій ділянці у Забудовника. Разом все виходило за ціною в 240 000…310 000$. Все під ключ, термін будівництва за індивідуальним замовленням із числа запропонованих проєктів складає 6…8 місяців.

Кредит на 30 років є можливим.



Це вам відповідь на ваше запитання не з мережі, а з власних спостережень.



P.S. Вірю, що за великим бажанням десь можна знайти якесь житло і площею - як зазначено вище - в 7,4 кв.м, але це з прикладів екзотики, а не «стандартного» або «звиклого».

Не так давно в мережі зустрічав приклад квартир площею в 7,5 кв. здається в Києві. Але не думаю, що це щось стандартне/звикле для киян. Наскільки мені відомо, в США не практикують «польські стандарти» і «кавалірки».Стандартом я би назвав:- квартири двокімнатні площею від 65 кв.м- будинки приватні площею від 150 кв. м (зустрічаються досить рідко, найчастіше звичайний приватний будинок має площу в 200 кв.м)- земельна ділянка найчастіше 6…8 соток, один чи 2 гаража.Діапаон цін суттєво залежить від штату.Практично неможливо знайти якийсь «загальний знаменник» в цінах.Можна знайти докладну інформацію в мережі по кожному із штатів країни.Якщо сильно не ритися, то:- найвищі ціни на ділянку землі в Bay area San Francisco (CA) - ціна від 400 000$ за земельну ділянку. І це буде десь за нашими мірками «в селі» і ділянка не буде горизонтальною. Треба буде вкладати суттєві кошти в підпорі стіни.- приватний будинок в 2 поверхи - від 4 500 000$. На півночі штату Каліфорнія можна знайти щось за ціною від 650 000$.В той же час де-небудь в не дуже гарному районі наприклад Oakland (CA) на березі затоки в Сан Францисько можна знайти щось за 750 000…1 000 000$. Але там райони специфічні а) обережно себе поводити на вулиці біля власного будинка; чорношкірі хлопці занадто гонорові. б) будинок може мати 100 і більше років.В квітні 2024 я особисто провів два тижня в середі нашої діаспори та виступав в якості порадника при купівлі приватних будинків «під ключ». Штати Північна Кароліна та Південна Кароліна. Там нерухомість вважається - якщо я не помиляюся - найдешевшою. Багато українців обирають для життя саме ті штати. Зустрічався як у минулому з одеситами, так і з киянами.Земельні ділянки площею від 6 соток за ціною від 5 000…до 10 000$ за всю ділянку, але при умові купівлі і будинка на цій ділянці у Забудовника. Разом все виходило за ціною в 240 000…310 000$. Все під ключ, термін будівництва за індивідуальним замовленням із числа запропонованих проєктів складає 6…8 місяців.Кредит на 30 років є можливим.Це вам відповідь на ваше запитання не з мережі, а з власних спостережень.P.S. Вірю, що за великим бажанням десь можна знайти якесь житло і площею - як зазначено вище - в 7,4 кв.м, але це з прикладів екзотики, а не «стандартного» або «звиклого».Не так давно в мережі зустрічав приклад квартир площею в 7,5 кв. здається в Києві. Але не думаю, що це щось стандартне/звикле для киян. akurt

Повідомлень: 10644 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 15:58 Re: Еміграція, заробітчанство Поспілкувався із другом, який вже майже 3 роки в Чехії. Він купив будинок в селі біля Брно в іпотеку.

Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. Але поки до суду жодне звинувачення не дійшло, хоча поліція вже двічі шукала наркотики серед його розсади помідор. А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5112 З нами з: 29.07.22 Подякував: 826 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 17:09 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці

Ще нехай купить парогенератор, і колоку, умікнути звук цокотіння колб і хай думають що варить. або можна увімкнути стони жертви, крики. Ну а для поліції поставити мангальчик щоб був на поготові)) Ще нехай купить парогенератор, і колоку, умікнути звук цокотіння колб і хай думають що варить. або можна увімкнути стони жертви, крики. Ну а для поліції поставити мангальчик щоб був на поготові)) BeneFuckTor Повідомлень: 300 З нами з: 21.11.19 Подякував: 243 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 17:35 Дюрі-бачі написав:

Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. ....

А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю... Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. ....А він...



В більшості країн Європи НЕ можна робити все, що завгодно, навіть на своїй присадибній ділянці - всі дії треба узгоджувати з мерією місця проживання:

- хочете побудувати гараж або навіс для авто - запит в мерію;

- хочете обладнати плавальний басейн - запит в мерію;

- хочете побудувати якийсь дивний паркан - є стандарти та вимоги для парканів.

Не можна просто так - без погодження з муніципалітетом (можливо, знадобиться проєкт) робити виділене вище грубим шрифтом.



Також в більшості міст Європи НЕ можна фарбувати паркани або ставні будинка в будь-який колір - це може вплинути на історичний вигляд населеного пункта.

Далі: в кожній країні треба ознайомитися із законодавством. Наприклад, у Франції, наприклад, НЕ можна заходити в ліс, навіть якщо він здається "диким" - всі ліси у приватній власності . Якщо десь є ліс публічний ліс для прогулянок - про це буде особливий напис. Не можна збирати дрова в лісі - це приватна власність. Не можна віддалятися від краю проїжджої частини на землю, яка розташована обабіч дороги - лани або галявини - то приватна власність. Не можна рухатися по більшості доріг, які не відносяться до доріг загального користування - дороги - навіть, якщо вони зроблені за рахунок муніципалітету - є приватною власністю.



Ото ваш приятель не все знав, тому така реакція сусідів. В більшості країн Європи НЕ можна робити все, що завгодно,- всі дії треба узгоджувати з мерією місця проживання:- хочете побудувати гараж або навіс для авто - запит в мерію;- хочете обладнати плавальний басейн - запит в мерію;- хочете побудувати якийсь дивний паркан - є стандарти та вимоги для парканів.Не можна просто так - без погодження з муніципалітетом (можливо, знадобиться проєкт) робити виділене вище грубим шрифтом.Також в більшості міст Європи НЕ можна фарбувати паркани або ставні будинка в будь-який колір - це може вплинути на історичний вигляд населеного пункта.Далі: в кожній країні треба ознайомитися із законодавством. Наприклад, у Франції, наприклад, НЕ можна заходити в ліс, навіть якщо він здається "диким" -. Якщо десь є ліс публічний ліс для прогулянок -Не можна збирати дрова в лісі - це приватна власність. Не можна віддалятися від краю проїжджої частини на землю, яка розташована обабіч дороги - лани або галявини - то приватна власність. Не можна рухатися по більшості доріг, які не відносяться до доріг загального користування - дороги - навіть, якщо вони зроблені за рахунок муніципалітету - є приватною власністю.Ото ваш приятель не все знав, тому така реакція сусідів. akurt

Повідомлень: 10644 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3938 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 18:00 Дюрі-бачі написав: Поспілкувався із другом, який вже майже 3 роки в Чехії. Він купив будинок в селі біля Брно в іпотеку.

Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. Але поки до суду жодне звинувачення не дійшло, хоча поліція вже двічі шукала наркотики серед його розсади помідор. А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю... Поспілкувався із другом, який вже майже 3 роки в Чехії. Він купив будинок в селі біля Брно в іпотеку.Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. Але поки до суду жодне звинувачення не дійшло, хоча поліція вже двічі шукала наркотики серед його розсади помідор. А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю...

Да, есть такой нюанс. Это наверное везде так в Европе, и в Испании, и в Германии знакомый тоже самое рассказывал. Все что касается наружной отделки надо согласовывать.

В частном доме попроще, а в квартирах вообще кондер ставить нельзя, балкон застеклять/расширять нельзя, стены красить (даже на балконе) нельзя. Все надо согласовывать.

Ну я бы не назвал это какой-то мега проблемой. Если не собираешься царь-балкон строить, который будет на 1.5 метра нависать над улицей, то 90% вопросов решается просто поговорив с местным председателем.

Я пока никаких таких глобальных изменений не делал, но вижу что у соседей то там, то там есть отличия - у кого-то терасса застеклена, у кого-то забор перестроен, тоесть все это без проблем делается. Да, есть такой нюанс. Это наверное везде так в Европе, и в Испании, и в Германии знакомый тоже самое рассказывал. Все что касается наружной отделки надо согласовывать.В частном доме попроще, а в квартирах вообще кондер ставить нельзя, балкон застеклять/расширять нельзя, стены красить (даже на балконе) нельзя. Все надо согласовывать.Ну я бы не назвал это какой-то мега проблемой. Если не собираешься царь-балкон строить, который будет на 1.5 метра нависать над улицей, то 90% вопросов решается просто поговорив с местным председателем.Я пока никаких таких глобальных изменений не делал, но вижу что у соседей то там, то там есть отличия - у кого-то терасса застеклена, у кого-то забор перестроен, тоесть все это без проблем делается. slonomag Повідомлень: 638 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 158 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2677267826792680 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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