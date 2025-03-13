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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2678267926802681>
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 13:06


В Америці Трамп з Маском наоборот все оптимізують:
https://youtu.be/fG4pw6pIB-s?si=_uSuq1EINQxvVwE7
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 13:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bobua написав:Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔

Є
Жінка переїхала до квартири площею 7,4 кв. метра в районі Пекельної кухні у Нью-Йорку у лютому 2022 року разом зі своїм собакою Піменто.
Однак дівчина хотіла заощадити трохи грошей і при цьому жити у місті, і тоді вона натрапила на крихітне оголошення на StreetEasy. У ньому здавалася в оренду квартира лише за $650. https://focus.ua/uk/world/570489-vyzyva ... annoy-foto
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 15:21

  Bobua написав:Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔

Наскільки мені відомо, в США не практикують «польські стандарти» і «кавалірки».
Стандартом я би назвав:
- квартири двокімнатні площею від 65 кв.м
- будинки приватні площею від 150 кв. м (зустрічаються досить рідко, найчастіше звичайний приватний будинок має площу в 200 кв.м)
- земельна ділянка найчастіше 6…8 соток, один чи 2 гаража.

Діапаон цін суттєво залежить від штату.
Практично неможливо знайти якийсь «загальний знаменник» в цінах.
Можна знайти докладну інформацію в мережі по кожному із штатів країни.
Якщо сильно не ритися, то:
- найвищі ціни на ділянку землі в Bay area San Francisco (CA) - ціна від 400 000$ за земельну ділянку. І це буде десь за нашими мірками «в селі» і ділянка не буде горизонтальною. Треба буде вкладати суттєві кошти в підпорі стіни.
- приватний будинок в 2 поверхи - від 4 500 000$. На півночі штату Каліфорнія можна знайти щось за ціною від 650 000$.
В той же час де-небудь в не дуже гарному районі наприклад Oakland (CA) на березі затоки в Сан Францисько можна знайти щось за 750 000…1 000 000$. Але там райони специфічні а) обережно себе поводити на вулиці біля власного будинка; чорношкірі хлопці занадто гонорові. б) будинок може мати 100 і більше років.

В квітні 2024 я особисто провів два тижня в середі нашої діаспори та виступав в якості порадника при купівлі приватних будинків «під ключ». Штати Північна Кароліна та Південна Кароліна. Там нерухомість вважається - якщо я не помиляюся - найдешевшою. Багато українців обирають для життя саме ті штати. Зустрічався як у минулому з одеситами, так і з киянами.
Земельні ділянки площею від 6 соток за ціною від 5 000…до 10 000$ за всю ділянку, але при умові купівлі і будинка на цій ділянці у Забудовника. Разом все виходило за ціною в 240 000…310 000$. Все під ключ, термін будівництва за індивідуальним замовленням із числа запропонованих проєктів складає 6…8 місяців.
Кредит на 30 років є можливим.

Це вам відповідь на ваше запитання не з мережі, а з власних спостережень.

P.S. Вірю, що за великим бажанням десь можна знайти якесь житло і площею - як зазначено вище - в 7,4 кв.м, але це з прикладів екзотики, а не «стандартного» або «звиклого».
Не так давно в мережі зустрічав приклад квартир площею в 7,5 кв. здається в Києві. Але не думаю, що це щось стандартне/звикле для киян.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 15:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Поспілкувався із другом, який вже майже 3 роки в Чехії. Він купив будинок в селі біля Брно в іпотеку.
Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. Але поки до суду жодне звинувачення не дійшло, хоча поліція вже двічі шукала наркотики серед його розсади помідор. А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці

Ще нехай купить парогенератор, і колоку, умікнути звук цокотіння колб і хай думають що варить. або можна увімкнути стони жертви, крики. Ну а для поліції поставити мангальчик щоб був на поготові))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:35

  Дюрі-бачі написав:
Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. ....
А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю...


В більшості країн Європи НЕ можна робити все, що завгодно, навіть на своїй присадибній ділянці - всі дії треба узгоджувати з мерією місця проживання:
- хочете побудувати гараж або навіс для авто - запит в мерію;
- хочете обладнати плавальний басейн - запит в мерію;
- хочете побудувати якийсь дивний паркан - є стандарти та вимоги для парканів.
Не можна просто так - без погодження з муніципалітетом (можливо, знадобиться проєкт) робити виділене вище грубим шрифтом.

Також в більшості міст Європи НЕ можна фарбувати паркани або ставні будинка в будь-який колір - це може вплинути на історичний вигляд населеного пункта.
Далі: в кожній країні треба ознайомитися із законодавством. Наприклад, у Франції, наприклад, НЕ можна заходити в ліс, навіть якщо він здається "диким" - всі ліси у приватній власності. Якщо десь є ліс публічний ліс для прогулянок - про це буде особливий напис. Не можна збирати дрова в лісі - це приватна власність. Не можна віддалятися від краю проїжджої частини на землю, яка розташована обабіч дороги - лани або галявини - то приватна власність. Не можна рухатися по більшості доріг, які не відносяться до доріг загального користування - дороги - навіть, якщо вони зроблені за рахунок муніципалітету - є приватною власністю.

Ото ваш приятель не все знав, тому така реакція сусідів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:00

  Дюрі-бачі написав:Поспілкувався із другом, який вже майже 3 роки в Чехії. Він купив будинок в селі біля Брно в іпотеку.
Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. Але поки до суду жодне звинувачення не дійшло, хоча поліція вже двічі шукала наркотики серед його розсади помідор. А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю...

Да, есть такой нюанс. Это наверное везде так в Европе, и в Испании, и в Германии знакомый тоже самое рассказывал. Все что касается наружной отделки надо согласовывать.
В частном доме попроще, а в квартирах вообще кондер ставить нельзя, балкон застеклять/расширять нельзя, стены красить (даже на балконе) нельзя. Все надо согласовывать.
Ну я бы не назвал это какой-то мега проблемой. Если не собираешься царь-балкон строить, который будет на 1.5 метра нависать над улицей, то 90% вопросов решается просто поговорив с местным председателем.
Я пока никаких таких глобальных изменений не делал, но вижу что у соседей то там, то там есть отличия - у кого-то терасса застеклена, у кого-то забор перестроен, тоесть все это без проблем делается.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:44

  Bolt написав:

В Америці Трамп з Маском наоборот все оптимізують:
https://youtu.be/fG4pw6pIB-s?si=_uSuq1EINQxvVwE7

камєнт
Величайшее открытие 21-го века! Оказывается Советский Союз не распался! Он переехал в США и достроил коммунизм уже там. Но тайно
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:48

  Ой+ написав:
  Bobua написав:Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔

Є
Жінка переїхала до квартири площею 7,4 кв. метра в районі Пекельної кухні у Нью-Йорку у лютому 2022 року разом зі своїм собакою Піменто.
Однак дівчина хотіла заощадити трохи грошей і при цьому жити у місті, і тоді вона натрапила на крихітне оголошення на StreetEasy. У ньому здавалася в оренду квартира лише за $650. https://focus.ua/uk/world/570489-vyzyva ... annoy-foto


і фото з підписом:
У лютому цього року вона переїхала до будинку із п'ятьма спальнями
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:49

slonomag
Если не собираешься царь-балкон строить, который будет на 1.5 метра нависать над улицей, то 90% вопросов решается просто поговорив с местным председателем.
Я пока никаких таких глобальных изменений не делал, но вижу что у соседей то там, то там есть отличия - у кого-то терасса застеклена, у кого-то забор перестроен, тоесть все это без проблем делается.


Як справи з встановленням власних (для себе, не в мережу) сонячних панелей на даху чи терасі , якщо ти на верхньому поверсі? Бачив такі квартири на сайтах, вони типу «бунгало» чомусь звуться. Ну не суть… Нема з цим проблем?
Hotab
 
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