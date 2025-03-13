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#<1 ... 2678267926802681 Додано: Чет 13 бер, 2025 18:50 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - хочете побудувати якийсь дивний паркан - є стандарти та вимоги для парканів - хочете побудувати якийсь дивний паркан - є стандарти та вимоги для парканів

За це уточнив: каже, за законом можна будувати не вище 2.50 м., ходили міряли лазером, наміряли 2.48...

Щодо підвала, то він фундамент не чіпав, що буде копати вруну повідомив за законом...

Ще каже, що міряли розмір прапора, щоб висів не вище ніж 6 м над землею, але він нічого не порушив і це ще більше нервує сусідів. За це уточнив: каже, за законом можна будувати не вище 2.50 м., ходили міряли лазером, наміряли 2.48...Щодо підвала, то він фундамент не чіпав, що буде копати вруну повідомив за законом...Ще каже, що міряли розмір прапора, щоб висів не вище ніж 6 м над землею, але він нічого не порушив і це ще більше нервує сусідів. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 13 бер, 2025 18:54, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5114 З нами з: 29.07.22 Подякував: 826 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 18:54 Дюрі-бачі написав: Поспілкувався із другом, який вже майже 3 роки в Чехії. Він купив будинок в селі біля Брно в іпотеку.

Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. Але поки до суду жодне звинувачення не дійшло, хоча поліція вже двічі шукала наркотики серед його розсади помідор. А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю... Поспілкувався із другом, який вже майже 3 роки в Чехії. Він купив будинок в селі біля Брно в іпотеку.Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. Але поки до суду жодне звинувачення не дійшло, хоча поліція вже двічі шукала наркотики серед його розсади помідор. А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю...

То что чехи чокнутые и дружат в большинстве своём только с психиатрами(в Праге) - в курсе от своего другана вузовского,он с 17года постоянно, а с 2002года по 17й - имея там квартирку - периодически - там живёт.

Но у них самих вообще заборы есть или они как американцы не огораживают участки? То что чехи чокнутые и дружат в большинстве своём только с психиатрами(в Праге) - в курсе от своего другана вузовского,он с 17года постоянно, а с 2002года по 17й - имея там квартирку - периодически - там живёт.Но у них самих вообще заборы есть или они как американцы не огораживают участки? Востаннє редагувалось барабашов в Чет 13 бер, 2025 18:55, всього редагувалось 1 раз. барабашов

Повідомлень: 4939 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 18:55 Hotab написав: slonomag

Если не собираешься царь-балкон строить, который будет на 1.5 метра нависать над улицей, то 90% вопросов решается просто поговорив с местным председателем.

Я пока никаких таких глобальных изменений не делал, но вижу что у соседей то там, то там есть отличия - у кого-то терасса застеклена, у кого-то забор перестроен, тоесть все это без проблем делается.





Як справи з встановленням власних (для себе, не в мережу) сонячних панелей на даху чи терасі , якщо ти на верхньому поверсі? Бачив такі квартири на сайтах, вони типу «бунгало» чомусь звуться. Ну не суть… Нема з цим проблем? Як справи з встановленням власних (для себе, не в мережу) сонячних панелей на даху чи терасі , якщо ти на верхньому поверсі? Бачив такі квартири на сайтах, вони типу «бунгало» чомусь звуться. Ну не суть… Нема з цим проблем?

Ну вот у меня в урбанизации у многих они стоят. И в частных домах. Так что походу вообще без проблем. Ну единственное что наверное надо все-таки уведомить кого-то что ты их ставишь + это должен делать специалист с бумажкой (я думаю), а не самому на соплях приматывать.

А так судя по их количеству на окружающих домах это не проблема. Ну вот у меня в урбанизации у многих они стоят. И в частных домах. Так что походу вообще без проблем. Ну единственное что наверное надо все-таки уведомить кого-то что ты их ставишь + это должен делать специалист с бумажкой (я думаю), а не самому на соплях приматывать.А так судя по их количеству на окружающих домах это не проблема. slonomag Повідомлень: 639 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 159 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 18:55 akurt

Не так давно в мережі зустрічав приклад квартир площею в 7,5 кв. здається в Києві.



«Головне правильно організувати простір» (Флайман) «Головне правильно організувати простір» (Флайман) Hotab Повідомлень: 14401 З нами з: 15.02.09 Подякував: 383 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 бер, 2025 19:03 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: Но у них самих вообще заборы есть или они как американцы не огораживают участки? Но у них самих вообще заборы есть или они как американцы не огораживают участки?

Каже, що в сусідів є паркани від вулиці, але це просто металопрофіль чи полікарбонат висотою 2 м. Між будинками взагалі була тільки 1 м. металева сітка натягнута.

А він залив суцільний бетон на 2.45, обклав декоративним камнем від вулиці, привіз з України ковані ворота... Каже, що в сусідів є паркани від вулиці, але це просто металопрофіль чи полікарбонат висотою 2 м. Між будинками взагалі була тільки 1 м. металева сітка натягнута.А він залив суцільний бетон на 2.45, обклав декоративним камнем від вулиці, привіз з України ковані ворота... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5114 З нами з: 29.07.22 Подякував: 826 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2678267926802681 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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