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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 бер, 2025 18:50
akurt написав:
- хочете побудувати якийсь дивний паркан - є стандарти та вимоги для парканів
За це уточнив: каже, за законом можна будувати не вище 2.50 м., ходили міряли лазером, наміряли 2.48...
Щодо підвала, то він фундамент не чіпав, що буде копати вруну повідомив за законом...
Ще каже, що міряли розмір прапора, щоб висів не вище ніж 6 м над землею, але він нічого не порушив і це ще більше нервує сусідів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 13 бер, 2025 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:54
Дюрі-бачі написав:
Поспілкувався із другом, який вже майже 3 роки в Чехії. Він купив будинок в селі біля Брно в іпотеку.
Скаржиться, що сусіди бігають і пишуть на нього заяви в поліцію і сільраду за те, що він збудував дуже високий паркан і займається чимось незаконним на своїй ділянці. Але поки до суду жодне звинувачення не дійшло, хоча поліція вже двічі шукала наркотики серед його розсади помідор. А він просто поремонтував будинок, викопав підвал, тепер робить теплицю...
То что чехи чокнутые и дружат в большинстве своём только с психиатрами(в Праге) - в курсе от своего другана вузовского,он с 17года постоянно, а с 2002года по 17й - имея там квартирку - периодически - там живёт.
Но у них самих вообще заборы есть или они как американцы не огораживают участки?
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 13 бер, 2025 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:55
Hotab написав:slonomag
Если не собираешься царь-балкон строить, который будет на 1.5 метра нависать над улицей, то 90% вопросов решается просто поговорив с местным председателем.
Я пока никаких таких глобальных изменений не делал, но вижу что у соседей то там, то там есть отличия - у кого-то терасса застеклена, у кого-то забор перестроен, тоесть все это без проблем делается.
Як справи з встановленням власних (для себе, не в мережу) сонячних панелей на даху чи терасі , якщо ти на верхньому поверсі? Бачив такі квартири на сайтах, вони типу «бунгало» чомусь звуться. Ну не суть… Нема з цим проблем?
Ну вот у меня в урбанизации у многих они стоят. И в частных домах. Так что походу вообще без проблем. Ну единственное что наверное надо все-таки уведомить кого-то что ты их ставишь + это должен делать специалист с бумажкой (я думаю), а не самому на соплях приматывать.
А так судя по их количеству на окружающих домах это не проблема.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:55
akurt
Не так давно в мережі зустрічав приклад квартир площею в 7,5 кв. здається в Києві.
«Головне правильно організувати простір» (Флайман)
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Додано: Чет 13 бер, 2025 19:03
барабашов написав:
Но у них самих вообще заборы есть или они как американцы не огораживают участки?
Каже, що в сусідів є паркани від вулиці, але це просто металопрофіль чи полікарбонат висотою 2 м. Між будинками взагалі була тільки 1 м. металева сітка натягнута.
А він залив суцільний бетон на 2.45, обклав декоративним камнем від вулиці, привіз з України ковані ворота...
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Додано: Чет 13 бер, 2025 20:27
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Додано: Чет 13 бер, 2025 20:30
Дюрі-бачі написав: барабашов написав:
Но у них самих вообще заборы есть или они как американцы не огораживают участки?
Каже, що в сусідів є паркани від вулиці, але це просто металопрофіль чи полікарбонат висотою 2 м. Між будинками взагалі була тільки 1 м. металева сітка натягнута.
А він залив суцільний бетон на 2.45, обклав декоративним камнем від вулиці, привіз з України ковані ворота...
Мабуть чехи дивляться на українців як ми на циган на їх компактних місцях проживання , з парканами по 5 метрів, статуями, позолотою..
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Додано: Чет 13 бер, 2025 20:42
Hotab Ну хай собі дивляться. Я не розумію навіщо писати скарги. Особливо брехливі про "вирощування наркотиків"
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Додано: Чет 13 бер, 2025 20:53
Дюрі-бачі написав:Hotab
Ну хай собі дивляться. Я не розумію навіщо писати скарги. Особливо брехливі про "вирощування наркотиків"
З точки зору закону нічого не порушив він. Вони, якщо вигадали злочин - порушили. Можна за таке і відповісти перед законом.
Проте це яскравий приклад «в Тулу зі своїм самоваром». Їм доведеться нас терпіти. Нам доведеться терпіти, що вони до нас ставляться як ми до деяких циган
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Додано: Чет 13 бер, 2025 20:53
Дюрі-бачі написав: барабашов написав:
Но у них самих вообще заборы есть или они как американцы не огораживают участки?
Каже, що в сусідів є паркани від вулиці, але це просто металопрофіль чи полікарбонат висотою 2 м. Між будинками взагалі була тільки 1 м. металева сітка натягнута.
А він залив суцільний бетон на 2.45, обклав декоративним камнем від вулиці, привіз з України ковані ворота...
В чужой монастырь со своим уставом не ходи.
Народная лаптеболотная поговорка.
Наверно дресскод нарушил этой дерёвни
Купит себе не Октавию новую или СуперБи, а словацкий Туарег - вообще шпионом фашистским станет,
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