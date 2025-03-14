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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2679268026812682 Додано: Чет 13 бер, 2025 21:05 Bobua написав: rjkz написав: барабашов написав: rjkz

Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более).

Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться)

Так что с новой работой не всё так однозначно Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более).Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться)Так что с новой работой не всё так однозначно







Если отбросить сумбур поста, то посыл верный.

Немного подкорректирую.

Не "обнаружить", а " не приобрести".

С любым может что-то случиться.

И не зависит это от того кем работаешь.

Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного.

И уже больше 10 лет борется с онкологией.

Мувером в США он никогда не работал.

Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте.

Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца?

Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15. Если отбросить сумбур поста, то посыл верный.Немного подкорректирую.Не "обнаружить", а " не приобрести".С любым может что-то случиться.И не зависит это от того кем работаешь.Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного.И уже больше 10 лет борется с онкологией.Мувером в США он никогда не работал.Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте.Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца?Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15.



3к$/міс за 21 день по 8 годин?

Але половину ще на податки? 🤔





А тут ціни правильні? https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States



Якщо так -- то основною проблемою є ціни на житло, я так розумію...

От молоко і в Україні 1$.



Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔 3к$/міс за 21 день по 8 годин?Але половину ще на податки? 🤔А тут ціни правильні?Якщо так -- то основною проблемою є ціни на житло, я так розумію...От молоко і в Україні 1$.Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔





Как-бы есть разные работы на разную зарплату.

Есть востребованная профессия и навыки - спокойно 100+к в год.

Умеешь что-то делать - тоже заработаешь.

Ничего не умеешь, но вагон здоровья - иди мувером, деньги не маленькие, но здоровье гробит.

Ничего не умеешь, нет языка, образования, и напрягаться влом - выдавай полотенца.

Снять студию сейчас можно за 1600-1800 в моей локации.

На одного можно уложиться в штуцер на все остальное.

Купить...ну,смотря где.

Ютуб чувака подкинул в Пенсильвании, тот показывает дома на продажу в своем городке. 150 куе за дом. У меня в локации можно было студию купить за 140 куе года 2 назад. В конце прошлого года в доме возле шумной дороги (Оушен парквей), можно было студию (как украинская 1к квартира) за 145 куе можно было купить.

Уже как-то писал, что в доме, в котором снимал по приезду, причем прямо над "моей" бывшей квартирой, и правда очень быстро продалась, была квартира за 245 куе. Отличная локация, отличная цена, приемлемый дом. Как-бы есть разные работы на разную зарплату.Есть востребованная профессия и навыки - спокойно 100+к в год.Умеешь что-то делать - тоже заработаешь.Ничего не умеешь, но вагон здоровья - иди мувером, деньги не маленькие, но здоровье гробит.Ничего не умеешь, нет языка, образования, и напрягаться влом - выдавай полотенца.Снять студию сейчас можно за 1600-1800 в моей локации.На одного можно уложиться в штуцер на все остальное.Купить...ну,смотря где.Ютуб чувака подкинул в Пенсильвании, тот показывает дома на продажу в своем городке. 150 куе за дом. У меня в локации можно было студию купить за 140 куе года 2 назад. В конце прошлого года в доме возле шумной дороги (Оушен парквей), можно было студию (как украинская 1к квартира) за 145 куе можно было купить.Уже как-то писал, что в доме, в котором снимал по приезду, причем прямо над "моей" бывшей квартирой, и правда очень быстро продалась, была квартира за 245 куе. Отличная локация, отличная цена, приемлемый дом. rjkz

Повідомлень: 17044 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:34 на шпагаті хтось цікавився бюджетними кавалірками

flyman

Повідомлень: 38781 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:39



News from USA



За повідомленнями моїх респондентів, мешканці США затягують паси та навіть плюються.

Це повʼязано не стільки з тим, що чубатий дядько вводить 200 (!)% мито на алкогольну продукцію з ЄС, а з тим, що його теоретичні намагання зробити Америку сильнішою, зробили практично всіх американців біднішими, тобто слабшими.

Суттєво просів фондовий ринок.

Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей.

Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко.

Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.



На цьому фоні мене здивували, а мого респондента не здивували повідомлення про те, що зʼявилися напади на дилерів Tesla, представників Tesla та навіть випадки підпалу цих авто Tesla - просто тому, що всі розлючені тісними відношеннями Маска та чубатого дядька, який колотить весь світ.



Так що, панове, всім зараз важко.

Мої респонденти порадили мати достатню «подушку безпеки» у вигляді гидомирно-противних зелених грошей із синіми смужками.



Гарних вихідних, що я ще можу побажати…



P.S. Тепер вас не будуть дивувати ці новини: https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/14/7502846/ Еміграція, заробітчанствоNews from USAЗа повідомленнями моїх респондентів, мешканці США затягують паси та навіть плюються.Це повʼязано не стільки з тим, що чубатий дядько вводить 200 (!)% мито на алкогольну продукцію з ЄС, а з тим, що його теоретичні намагання зробити Америку сильнішою, зробили практично всіх американців біднішими, тобто слабшими.Суттєво просів фондовий ринок.Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей.Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко.Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.На цьому фоні мене здивували, а мого респондента не здивували повідомлення про те, що зʼявилися напади на дилерів Tesla, представників Tesla та навіть випадки підпалу цих авто Tesla - просто тому, що всі розлючені тісними відношеннями Маска та чубатого дядька, який колотить весь світ.Так що, панове, всім зараз важко.Мої респонденти порадили мати достатню «подушку безпеки» у вигляді гидомирно-противних зелених грошей із синіми смужками.Гарних вихідних, що я ще можу побажати…P.S. Тепер вас не будуть дивувати ці новини: akurt

Повідомлень: 10645 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2679268026812682 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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