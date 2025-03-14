RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2679268026812682
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:05

  Bobua написав:
  rjkz написав:
  барабашов написав:rjkz
Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более).
Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться)
Так что с новой работой не всё так однозначно




Если отбросить сумбур поста, то посыл верный.
Немного подкорректирую.
Не "обнаружить", а " не приобрести".
С любым может что-то случиться.
И не зависит это от того кем работаешь.
Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного.
И уже больше 10 лет борется с онкологией.
Мувером в США он никогда не работал.
Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте.
Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца?
Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15.


3к$/міс за 21 день по 8 годин?
Але половину ще на податки? 🤔


А тут ціни правильні? https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States

Якщо так -- то основною проблемою є ціни на житло, я так розумію...
От молоко і в Україні 1$.

Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔



Как-бы есть разные работы на разную зарплату.
Есть востребованная профессия и навыки - спокойно 100+к в год.
Умеешь что-то делать - тоже заработаешь.
Ничего не умеешь, но вагон здоровья - иди мувером, деньги не маленькие, но здоровье гробит.
Ничего не умеешь, нет языка, образования, и напрягаться влом - выдавай полотенца.
Снять студию сейчас можно за 1600-1800 в моей локации.
На одного можно уложиться в штуцер на все остальное.
Купить...ну,смотря где.
Ютуб чувака подкинул в Пенсильвании, тот показывает дома на продажу в своем городке. 150 куе за дом. У меня в локации можно было студию купить за 140 куе года 2 назад. В конце прошлого года в доме возле шумной дороги (Оушен парквей), можно было студию (как украинская 1к квартира) за 145 куе можно было купить.
Уже как-то писал, что в доме, в котором снимал по приезду, причем прямо над "моей" бывшей квартирой, и правда очень быстро продалась, была квартира за 245 куе. Отличная локация, отличная цена, приемлемый дом.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17044
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8492 раз.
Подякували: 5364 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:34

на шпагаті

хтось цікавився бюджетними кавалірками
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38781
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:39

Еміграція, заробітчанство

News from USA

За повідомленнями моїх респондентів, мешканці США затягують паси та навіть плюються.
Це повʼязано не стільки з тим, що чубатий дядько вводить 200 (!)% мито на алкогольну продукцію з ЄС, а з тим, що його теоретичні намагання зробити Америку сильнішою, зробили практично всіх американців біднішими, тобто слабшими.
Суттєво просів фондовий ринок.
Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей.
Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко.
Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.

На цьому фоні мене здивували, а мого респондента не здивували повідомлення про те, що зʼявилися напади на дилерів Tesla, представників Tesla та навіть випадки підпалу цих авто Tesla - просто тому, що всі розлючені тісними відношеннями Маска та чубатого дядька, який колотить весь світ.

Так що, панове, всім зараз важко.
Мої респонденти порадили мати достатню «подушку безпеки» у вигляді гидомирно-противних зелених грошей із синіми смужками.

Гарних вихідних, що я ще можу побажати…

P.S. Тепер вас не будуть дивувати ці новини: https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/14/7502846/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10645
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3939 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2679268026812682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.