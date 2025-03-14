Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:rjkz Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более). Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться) Так что с новой работой не всё так однозначно
Если отбросить сумбур поста, то посыл верный. Немного подкорректирую. Не "обнаружить", а " не приобрести". С любым может что-то случиться. И не зависит это от того кем работаешь. Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного. И уже больше 10 лет борется с онкологией. Мувером в США он никогда не работал. Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте. Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца? Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15.
3к$/міс за 21 день по 8 годин? Але половину ще на податки? 🤔
Якщо так -- то основною проблемою є ціни на житло, я так розумію... От молоко і в Україні 1$.
Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔
Как-бы есть разные работы на разную зарплату. Есть востребованная профессия и навыки - спокойно 100+к в год. Умеешь что-то делать - тоже заработаешь. Ничего не умеешь, но вагон здоровья - иди мувером, деньги не маленькие, но здоровье гробит. Ничего не умеешь, нет языка, образования, и напрягаться влом - выдавай полотенца. Снять студию сейчас можно за 1600-1800 в моей локации. На одного можно уложиться в штуцер на все остальное. Купить...ну,смотря где. Ютуб чувака подкинул в Пенсильвании, тот показывает дома на продажу в своем городке. 150 куе за дом. У меня в локации можно было студию купить за 140 куе года 2 назад. В конце прошлого года в доме возле шумной дороги (Оушен парквей), можно было студию (как украинская 1к квартира) за 145 куе можно было купить. Уже как-то писал, что в доме, в котором снимал по приезду, причем прямо над "моей" бывшей квартирой, и правда очень быстро продалась, была квартира за 245 куе. Отличная локация, отличная цена, приемлемый дом.
За повідомленнями моїх респондентів, мешканці США затягують паси та навіть плюються. Це повʼязано не стільки з тим, що чубатий дядько вводить 200 (!)% мито на алкогольну продукцію з ЄС, а з тим, що його теоретичні намагання зробити Америку сильнішою, зробили практично всіх американців біднішими, тобто слабшими. Суттєво просів фондовий ринок. Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей. Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко. Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.
На цьому фоні мене здивували, а мого респондента не здивували повідомлення про те, що зʼявилися напади на дилерів Tesla, представників Tesla та навіть випадки підпалу цих авто Tesla - просто тому, що всі розлючені тісними відношеннями Маска та чубатого дядька, який колотить весь світ.
Так що, панове, всім зараз важко. Мої респонденти порадили мати достатню «подушку безпеки» у вигляді гидомирно-противних зелених грошей із синіми смужками.
akurt написав:Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей. Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко. Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.
Вони думали, що воно буде вічно давати х2-x5 щороку?
akurt написав:Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей. Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко. Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.
Вони думали, що воно буде вічно давати х2-x5 щороку?
мамкіни інвестори вклали в лютому (в Теслу чи Доанальда з Мелоні), а витягувати в березні з -10%, бо на мівіну швидкого приготування не вистачає, а кредитна лінія використана по повний овердрафт