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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2679268026812682
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:05

  Bobua написав:
  rjkz написав:
  барабашов написав:rjkz
Главное в момент адаптации к новому миру и поиска работы по любой(не своей профильной в Украине) специальности не обнаружить у себя в нашем(не 25-30 лет) возрасте с их медициной и диагностикой кучу болячек, не позволяющих тебе в полтос вджобывать мувером 12/7 или класть кирпичи в том же режиме, про работу драйвером тоже замечу, что хоть права как правило получают лет в 18-19, там они не факт что признаются не у туриста и в такси(С/D/E категории тем более).
Один из ярчайших примеров как у человека пышущего здоровьем в 49 в 50 нашли болезни, даже несовместимые с воинским учётом(хуже онкологии, СПИДа, язвы, эпилепсии и разрушения суставов-костей) это наш генерал-адмирал "Суперконтрнаступ", так заболевший, что даже лечиться его на Темзу отправили(сняв с учёта, попробуйте вы сняться)
Так что с новой работой не всё так однозначно




Если отбросить сумбур поста, то посыл верный.
Немного подкорректирую.
Не "обнаружить", а " не приобрести".
С любым может что-то случиться.
И не зависит это от того кем работаешь.
Есть у меня знакомый с очень офисной работой в Киеве, моложе меня намного.
И уже больше 10 лет борется с онкологией.
Мувером в США он никогда не работал.
Работать на таких работах, которые разрушают здоровье надо с умом и вовремя перейти на работу, которая будет более щадящая в "предпенсионном" возрасте.
Скажу так, в самом начале моего приключения в США, было предложение по работе - выдавать полотенца в спа-салоне. 18 долларов в час. Как думаешь, в предпенсионном возрасте сильно можно надорвать здоровье, выдавая полотенца?
Правда, если я правильно понял, в том спа и сейчас можно заполучить ту работу за те-же 18 долларов в час. А сейчас минималка кажется уже 16,5. На момент моего приезда была 15.


3к$/міс за 21 день по 8 годин?
Але половину ще на податки? 🤔


А тут ціни правильні? https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States

Якщо так -- то основною проблемою є ціни на житло, я так розумію...
От молоко і в Україні 1$.

Цікаво, чи є на ринку Штатів пропозиції крихітних квартир, за малу ціну як не м2, то хоч би загальної площі...? 🤔



Как-бы есть разные работы на разную зарплату.
Есть востребованная профессия и навыки - спокойно 100+к в год.
Умеешь что-то делать - тоже заработаешь.
Ничего не умеешь, но вагон здоровья - иди мувером, деньги не маленькие, но здоровье гробит.
Ничего не умеешь, нет языка, образования, и напрягаться влом - выдавай полотенца.
Снять студию сейчас можно за 1600-1800 в моей локации.
На одного можно уложиться в штуцер на все остальное.
Купить...ну,смотря где.
Ютуб чувака подкинул в Пенсильвании, тот показывает дома на продажу в своем городке. 150 куе за дом. У меня в локации можно было студию купить за 140 куе года 2 назад. В конце прошлого года в доме возле шумной дороги (Оушен парквей), можно было студию (как украинская 1к квартира) за 145 куе можно было купить.
Уже как-то писал, что в доме, в котором снимал по приезду, причем прямо над "моей" бывшей квартирой, и правда очень быстро продалась, была квартира за 245 куе. Отличная локация, отличная цена, приемлемый дом.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:34

на шпагаті

хтось цікавився бюджетними кавалірками
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:39

Еміграція, заробітчанство

News from USA

За повідомленнями моїх респондентів, мешканці США затягують паси та навіть плюються.
Це повʼязано не стільки з тим, що чубатий дядько вводить 200 (!)% мито на алкогольну продукцію з ЄС, а з тим, що його теоретичні намагання зробити Америку сильнішою, зробили практично всіх американців біднішими, тобто слабшими.
Суттєво просів фондовий ринок.
Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей.
Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко.
Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.

На цьому фоні мене здивували, а мого респондента не здивували повідомлення про те, що зʼявилися напади на дилерів Tesla, представників Tesla та навіть випадки підпалу цих авто Tesla - просто тому, що всі розлючені тісними відношеннями Маска та чубатого дядька, який колотить весь світ.

Так що, панове, всім зараз важко.
Мої респонденти порадили мати достатню «подушку безпеки» у вигляді гидомирно-противних зелених грошей із синіми смужками.

Гарних вихідних, що я ще можу побажати…

P.S. Тепер вас не будуть дивувати ці новини: https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/14/7502846/
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:38

  akurt написав:Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей.
Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко.
Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.

Вони думали, що воно буде вічно давати х2-x5 щороку?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:15

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей.
Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко.
Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.

Вони думали, що воно буде вічно давати х2-x5 щороку?

мамкіни інвестори вклали в лютому (в Теслу чи Доанальда з Мелоні), а витягувати в березні з -10%, бо на мівіну швидкого приготування не вистачає, а кредитна лінія використана по повний овердрафт
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:всі вони в фондовому ринку

Вони ніколи не чули про диверсифікацію, фінансову подушку?...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:56

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей.
Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко.
Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.

Вони думали, що воно буде вічно давати х2-x5 щороку?

мамкіни інвестори вклали в лютому (в Теслу чи Доанальда з Мелоні), а витягувати в березні з -10%, бо на мівіну швидкого приготування не вистачає, а кредитна лінія використана по повний овердрафт
Якщо в теслу то мамкіни інвестори вже вдвічі схуднули.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 15:22

Дуже цікаві останні три дописи з порадами для американців.
Гадаю, що вони могли б написати щось аналогічне для українців: «Ви думали, все життя будете мати плюс 100$ по валюті на вас тому навкруги?»

Але надіслали мені щойно інше (цитата):
«В прошлом году в апреле можно было войти в Теслу по $140 а в декабре выйти по $480. Рост в 3.5 раза или 350%.»
Ну і як від цього відмовлятися?

P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.
akurt
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  #<1 ... 2679268026812682
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