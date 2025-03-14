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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2680268126822683
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.

Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))

Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.

До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати..
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:52

  BIGor написав:
  akurt написав:Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.

Надіюсь вони особистим прикладом показали це? Ну тобто по самі копита влізли в фонду?

Ні, нічого такого не було.
Я дуже обережний в питаннях грошей.
Головна ідеологія від мами-полтавчанки: «Тихою сапою…»
І завжди віддається позитивом та прибутком.
Сьогодні спрацювала моя наполегливість та тверезий розрахунок: і в кишеню поклав 2000€.
«Тихою сапою…» - мама так казали…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:59

dimo_0n
До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте


Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)
Як справи у нього зараз і які перспективи?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:01

  dimo_0n написав:
  akurt написав:P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.

Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))

Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.

До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати..

Даже цікаві ваші роздуми.
Насправді в цього українця - а я дуже обережно випитував:
- досить великий пакет акцій різних компаній. Я точно не скажу, але думаю що діапазон 250 000…500 000$ (привітання flyman’y, який неодноразово тут повторив фігню про те, що вчорашній випускник відразу має в кишені 500к$. Дивно, але його жадібну дурню підхопило ще двоє. Насправді він закінчив університет 5 чи мабуть 6 років тому).
- діє досить обережно: є вільних 3000$ - купив акцій в той пакет з 15..20 найменувань по 1-2-3-6 на 3000$ (привіт flyman’y).
- звісно точно не признався, але певний відсоток в надійних акціях різних фондів: прибуток там невеликий 5…7% по долару на рік, але не так, що Тесла місяць тому по 409, а сьогодні по 240$.
- дійсно зранку про Києву мені сказав, що на «кишені порожньо», але в понеділок буде мати кеш, бо крім основної роботи має додаткову - зареєстрував фірму і там сталий прибуток - орієнтовно до 10 000$ на місяць - в ті часи, коли лежиш на канапі.
Спілкувалися 1/2 години тому, поки я відкривав віскі Бушмілс. В мене є причина/нагода.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:19

  akurt написав:
  dimo_0n написав:
  akurt написав:P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.

Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))

Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.

До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати..

Даже цікаві ваші роздуми.
Насправді в цього українця - а я дуже обережно випитував:
- досить великий пакет акцій різних компаній. Я точно не скажу, але думаю що діапазон 250 000…500 000$ (привітання flyman’y, який неодноразово тут повторив фігню про те, що вчорашній випускник відразу має в кишені 500к$. Дивно, але його жадібну дурню підхопило ще двоє. Насправді він закінчив університет 5 чи мабуть 6 років тому).
- діє досить обережно: є вільних 3000$ - купив акцій в той пакет з 15..20 найменувань по 1-2-3-6 на 3000$ (привіт flyman’y).
- звісно точно не признався, але певний відсоток в надійних акціях різних фондів: прибуток там невеликий 5…7% по долару на рік, але не так, що Тесла місяць тому по 409, а сьогодні по 240$.
- дійсно зранку про Києву мені сказав, що на «кишені порожньо», але в понеділок буде мати кеш, бо крім основної роботи має додаткову - зареєстрував фірму і там сталий прибуток - орієнтовно до 10 000$ на місяць - в ті часи, коли лежиш на канапі.
Спілкувалися 1/2 години тому, поки я відкривав віскі Бушмілс. В мене є причина/нагода.
Вийшло те, що не виходило останні 2 місяці.
Прибуток невеликий: 2000€, але приємно.

Каждому своё
У меня родичь, бежал из КНР в Италию через Тунис(международная мафія), с погоней и стрельбой на побережье Италии, в начале 1995,
сначала пахал 12/7 но безрезультатно, потом сам на себя, вид на жительство
Начал с 0
потом сумки, пошив сумок Гуччи и рубашек какого то бренда и прочих брендов...
Там всё строго , привозят вырезанные заготовки по лекалам и не дай Бог одной не хватит
Наразі має чьотирі будинки , три здає в оренду ємігрантам .
Сан Бенедетто дель Тронто...
Звал сестру (нас) туда но нам тогда и тут до 2014 жилось нормально, хтоб знал как будет сейчас...
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 14 бер, 2025 21:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:44

Re: Еміграція, заробітчанство

Hotab написав:dimo_0n
До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте


Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)
Як справи у нього зараз і які перспективи?
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