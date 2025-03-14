Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2680268126822683 Додано: П'ят 14 бер, 2025 16:29 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок. P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.

Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))



Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.



До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати.. Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати.. dimo_0n Повідомлень: 560 З нами з: 21.10.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:52 BIGor написав: akurt написав: Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.

Надіюсь вони особистим прикладом показали це? Ну тобто по самі копита влізли в фонду? Надіюсь вони особистим прикладом показали це? Ну тобто по самі копита влізли в фонду?

Ні, нічого такого не було.

Я дуже обережний в питаннях грошей.

Головна ідеологія від мами-полтавчанки: «Тихою сапою…»

І завжди віддається позитивом та прибутком.

Сьогодні спрацювала моя наполегливість та тверезий розрахунок: і в кишеню поклав 2000€.

«Тихою сапою…» - мама так казали… Ні, нічого такого не було.Я дуже обережний в питаннях грошей.Головна ідеологія від мами-полтавчанки: «Тихою сапою…»І завжди віддається позитивом та прибутком.Сьогодні спрацювала моя наполегливість та тверезий розрахунок: і в кишеню поклав 2000€.«Тихою сапою…» - мама так казали… akurt

Повідомлень: 10648 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:59 dimo_0n

До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте





Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)

Як справи у нього зараз і які перспективи? Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)Як справи у нього зараз і які перспективи? Hotab Повідомлень: 14415 З нами з: 15.02.09 Подякував: 383 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:01 dimo_0n написав: akurt написав: P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок. P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.

Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))



Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.



До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати.. Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати..

Даже цікаві ваші роздуми.

Насправді в цього українця - а я дуже обережно випитував:

- досить великий пакет акцій різних компаній. Я точно не скажу, але думаю що діапазон 250 000…500 000$ (привітання flyman’y, який неодноразово тут повторив фігню про те, що вчорашній випускник відразу має в кишені 500к$. Дивно, але його жадібну дурню підхопило ще двоє. Насправді він закінчив університет 5 чи мабуть 6 років тому).

- діє досить обережно: є вільних 3000$ - купив акцій в той пакет з 15..20 найменувань по 1-2-3-6 на 3000$ (привіт flyman’y).

- звісно точно не признався, але певний відсоток в надійних акціях різних фондів: прибуток там невеликий 5…7% по долару на рік, але не так, що Тесла місяць тому по 409, а сьогодні по 240$.

- дійсно зранку про Києву мені сказав, що на «кишені порожньо», але в понеділок буде мати кеш, бо крім основної роботи має додаткову - зареєстрував фірму і там сталий прибуток - орієнтовно до 10 000$ на місяць - в ті часи, коли лежиш на канапі.

Спілкувалися 1/2 години тому, поки я відкривав віскі Бушмілс. В мене є причина/нагода. Даже цікаві ваші роздуми.Насправді в цього українця - а я дуже обережно випитував:- досить великий пакет акцій різних компаній. Я точно не скажу, але думаю що діапазон 250 000…500 000$ (привітання flyman’y, який неодноразово тут повторив фігню про те, що вчорашній випускник відразу має в кишені 500к$. Дивно, але його жадібну дурню підхопило ще двоє. Насправді він закінчив університет 5 чи мабуть 6 років тому).- діє досить обережно: є вільних 3000$ - купив акцій в той пакет з 15..20 найменувань по 1-2-3-6 на 3000$ (привіт flyman’y).- звісно точно не признався, але певний відсоток в надійних акціях різних фондів: прибуток там невеликий 5…7% по долару на рік, але не так, що Тесла місяць тому по 409, а сьогодні по 240$.- дійсно зранку про Києву мені сказав, що на «кишені порожньо», але в понеділок буде мати кеш, бо крім основної роботи має додаткову - зареєстрував фірму і там сталий прибуток - орієнтовно до 10 000$ на місяць - в ті часи, коли лежиш на канапі.Спілкувалися 1/2 години тому, поки я відкривав віскі Бушмілс. В мене є причина/нагода. akurt

Повідомлень: 10648 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:19 akurt написав: dimo_0n написав: akurt написав: P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок. P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.

Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))



Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.



До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати.. Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати..

Даже цікаві ваші роздуми.

Насправді в цього українця - а я дуже обережно випитував:

- досить великий пакет акцій різних компаній. Я точно не скажу, але думаю що діапазон 250 000…500 000$ (привітання flyman’y, який неодноразово тут повторив фігню про те, що вчорашній випускник відразу має в кишені 500к$. Дивно, але його жадібну дурню підхопило ще двоє. Насправді він закінчив університет 5 чи мабуть 6 років тому).

- діє досить обережно: є вільних 3000$ - купив акцій в той пакет з 15..20 найменувань по 1-2-3-6 на 3000$ (привіт flyman’y).

- звісно точно не признався, але певний відсоток в надійних акціях різних фондів: прибуток там невеликий 5…7% по долару на рік, але не так, що Тесла місяць тому по 409, а сьогодні по 240$.

- дійсно зранку про Києву мені сказав, що на «кишені порожньо», але в понеділок буде мати кеш, бо крім основної роботи має додаткову - зареєстрував фірму і там сталий прибуток - орієнтовно до 10 000$ на місяць - в ті часи, коли лежиш на канапі.

Спілкувалися 1/2 години тому, поки я відкривав віскі Бушмілс. В мене є причина/нагода.

Вийшло те, що не виходило останні 2 місяці.

Прибуток невеликий: 2000€, але приємно. Даже цікаві ваші роздуми.Насправді в цього українця - а я дуже обережно випитував:- досить великий пакет акцій різних компаній. Я точно не скажу, але думаю що діапазон 250 000…500 000$ (привітання flyman’y, який неодноразово тут повторив фігню про те, що вчорашній випускник відразу має в кишені 500к$. Дивно, але його жадібну дурню підхопило ще двоє. Насправді він закінчив університет 5 чи мабуть 6 років тому).- діє досить обережно: є вільних 3000$ - купив акцій в той пакет з 15..20 найменувань по 1-2-3-6 на 3000$ (привіт flyman’y).- звісно точно не признався, але певний відсоток в надійних акціях різних фондів: прибуток там невеликий 5…7% по долару на рік, але не так, що Тесла місяць тому по 409, а сьогодні по 240$.- дійсно зранку про Києву мені сказав, що на «кишені порожньо», але в понеділок буде мати кеш, бо крім основної роботи має додаткову - зареєстрував фірму і там сталий прибуток - орієнтовно до 10 000$ на місяць - в ті часи, коли лежиш на канапі.Спілкувалися 1/2 години тому, поки я відкривав віскі Бушмілс. В мене є причина/нагода.Вийшло те, що не виходило останні 2 місяці.Прибуток невеликий: 2000€, але приємно.

Каждому своё

У меня родичь, бежал из КНР в Италию через Тунис(международная мафія), с погоней и стрельбой на побережье Италии, в начале 1995,

сначала пахал 12/7 но безрезультатно, потом сам на себя, вид на жительство

Начал с 0

потом сумки, пошив сумок Гуччи и рубашек какого то бренда и прочих брендов...

Там всё строго , привозят вырезанные заготовки по лекалам и не дай Бог одной не хватит

Наразі має чьотирі будинки , три здає в оренду ємігрантам .

Сан Бенедетто дель Тронто...

Звал сестру (нас) туда но нам тогда и тут до 2014 жилось нормально, хтоб знал как будет сейчас... Каждому своёУ меня родичь, бежал из КНР в Италию через Тунис(международная мафія), с погоней и стрельбой на побережье Италии, в начале 1995,сначала пахал 12/7 но безрезультатно, потом сам на себя, вид на жительствоНачал с 0потом сумки, пошив сумок Гуччи и рубашек какого то бренда и прочих брендов...Там всё строго , привозят вырезанные заготовки по лекалам и не дай Бог одной не хватитНаразі має чьотирі будинки , три здає в оренду ємігрантам .Сан Бенедетто дель Тронто...Звал сестру (нас) туда но нам тогда и тут до 2014 жилось нормально, хтоб знал как будет сейчас... Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 14 бер, 2025 21:01, всього редагувалось 2 разів. Vadim_

Повідомлень: 3719 З нами з: 23.05.14 Подякував: 612 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 бер, 2025 20:44 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: dimo_0n

До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте





Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)

Як справи у нього зараз і які перспективи? Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)Як справи у нього зараз і які перспективи? Faceless

Модератор Повідомлень: 35486 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8147 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2680268126822683 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 4 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор