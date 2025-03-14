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akurt написав:Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.
Надіюсь вони особистим прикладом показали це? Ну тобто по самі копита влізли в фонду?
Ні, нічого такого не було. Я дуже обережний в питаннях грошей. Головна ідеологія від мами-полтавчанки: «Тихою сапою…» І завжди віддається позитивом та прибутком. Сьогодні спрацювала моя наполегливість та тверезий розрахунок: і в кишеню поклав 2000€. «Тихою сапою…» - мама так казали…
akurt написав:P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.
Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))
Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.
До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати..
Даже цікаві ваші роздуми. Насправді в цього українця - а я дуже обережно випитував: - досить великий пакет акцій різних компаній. Я точно не скажу, але думаю що діапазон 250 000…500 000$ (привітання flyman’y, який неодноразово тут повторив фігню про те, що вчорашній випускник відразу має в кишені 500к$. Дивно, але його жадібну дурню підхопило ще двоє. Насправді він закінчив університет 5 чи мабуть 6 років тому). - діє досить обережно: є вільних 3000$ - купив акцій в той пакет з 15..20 найменувань по 1-2-3-6 на 3000$ (привіт flyman’y). - звісно точно не признався, але певний відсоток в надійних акціях різних фондів: прибуток там невеликий 5…7% по долару на рік, але не так, що Тесла місяць тому по 409, а сьогодні по 240$. - дійсно зранку про Києву мені сказав, що на «кишені порожньо», але в понеділок буде мати кеш, бо крім основної роботи має додаткову - зареєстрував фірму і там сталий прибуток - орієнтовно до 10 000$ на місяць - в ті часи, коли лежиш на канапі. Спілкувалися 1/2 години тому, поки я відкривав віскі Бушмілс. В мене є причина/нагода.
akurt написав:P.S. Сказали мені сьогодні, що саме зараз найкращий час входити в фондовий ринок.
Це ті, хто не має кешу на пару місяців життя и вклали все до копійчини в фонду? )))
Рано ще входити. Можна подивитись графікі попереднього строку Трампа, там було 2 падіння по приблизно 10% на протязі 6-8 місяців.
До речи, не вся фонда падає. GLD наприклад росте, його тре завжди тримати. А взагали тре мати не портфель лише з Тесли, бо вона колись дала 100500, а диверсифікувати..
Даже цікаві ваші роздуми. Насправді в цього українця - а я дуже обережно випитував: - досить великий пакет акцій різних компаній. Я точно не скажу, але думаю що діапазон 250 000…500 000$ (привітання flyman’y, який неодноразово тут повторив фігню про те, що вчорашній випускник відразу має в кишені 500к$. Дивно, але його жадібну дурню підхопило ще двоє. Насправді він закінчив університет 5 чи мабуть 6 років тому). - діє досить обережно: є вільних 3000$ - купив акцій в той пакет з 15..20 найменувань по 1-2-3-6 на 3000$ (привіт flyman’y). - звісно точно не признався, але певний відсоток в надійних акціях різних фондів: прибуток там невеликий 5…7% по долару на рік, але не так, що Тесла місяць тому по 409, а сьогодні по 240$. - дійсно зранку про Києву мені сказав, що на «кишені порожньо», але в понеділок буде мати кеш, бо крім основної роботи має додаткову - зареєстрував фірму і там сталий прибуток - орієнтовно до 10 000$ на місяць - в ті часи, коли лежиш на канапі. Спілкувалися 1/2 години тому, поки я відкривав віскі Бушмілс. В мене є причина/нагода. Вийшло те, що не виходило останні 2 місяці. Прибуток невеликий: 2000€, але приємно.
Каждому своё У меня родичь, бежал из КНР в Италию через Тунис(международная мафія), с погоней и стрельбой на побережье Италии, в начале 1995, сначала пахал 12/7 но безрезультатно, потом сам на себя, вид на жительство Начал с 0 потом сумки, пошив сумок Гуччи и рубашек какого то бренда и прочих брендов... Там всё строго , привозят вырезанные заготовки по лекалам и не дай Бог одной не хватит Наразі має чьотирі будинки , три здає в оренду ємігрантам . Сан Бенедетто дель Тронто... Звал сестру (нас) туда но нам тогда и тут до 2014 жилось нормально, хтоб знал как будет сейчас...
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 14 бер, 2025 21:01, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону) Як справи у нього зараз і які перспективи?
ИМХО. Враховуючи друкарський верстат доларів, який працює скаженими темпами, перспективи в індексів/акцій хороші, якщо дивитися на горизонті хоча б років 10 (на пенсію збирати). Як і в золота. Але потрібні ж інструменти і з меншими горизонтами.
akurt написав:зареєстрував фірму і там сталий прибуток - орієнтовно до 10 000$ на місяць
Ну не розумію як в таких людей може не бути в сейфі 30-60k готівки і облігацій на 60-120k...
За повідомленнями моїх респондентів, мешканці США затягують паси та навіть плюються. Це повʼязано не стільки з тим, що чубатий дядько вводить 200 (!)% мито на алкогольну продукцію з ЄС, а з тим, що його теоретичні намагання зробити Америку сильнішою, зробили практично всіх американців біднішими, тобто слабшими. Суттєво просів фондовий ринок. Мої респонденти сказали, що багато людей сидять реально без грошей. Теоретично гроші є - але всі вони в фондовому ринку - і якщо треба витягнути якийсь cash, то витягнути можна тільки із втратою не менше 10%, що зробити психологічно дуже важко. Практично легко: натискання кнопок смартфона і гроші на протязі 2-х діб на рахунку.
На цьому фоні мене здивували, а мого респондента не здивували повідомлення про те, що зʼявилися напади на дилерів Tesla, представників Tesla та навіть випадки підпалу цих авто Tesla - просто тому, що всі розлючені тісними відношеннями Маска та чубатого дядька, який колотить весь світ.
Так що, панове, всім зараз важко. Мої респонденти порадили мати достатню «подушку безпеки» у вигляді гидомирно-противних зелених грошей із синіми смужками.
Из разговора со своей знакомой: За последние 2 недели мой 401К потерял более 60 куе.
Кто-там проявлял необоснованный оптимизм? Ну-ну. Дядька Баффет в самом начале обвала повыходил в кэш и сейчас его фонд вопреки всему в "зеленой зоне". Народ на своих теслах снимает шилдики. На заднем борту сайбертраков начали встречаться надписи "Тойота".
Новостям про погромы в салонах Тесла и поджогах уже скоро неделя.