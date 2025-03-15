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IgA написав:відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід
А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.
В США налог на доходы от трейдинга : -если акция была на руках до года (шорт терм) - налог такой-же как на зарплату, то есть прогрессивная шкала. -если более года, то есть "лонг терм", и при этом остальной доход менее 100 куе за год, то налог 0 (ноль) в пределах прибыли, чтобы в сумме было эти 100куе. Если более 100 куе - прогрессивная шкала.