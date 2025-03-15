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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2681268226832684
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:15

  BIGor написав:
  IgA написав:відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід


Зображення

А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.

не з акцій, а з дельти,
купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:19

  flyman написав:
  BIGor написав:
  IgA написав:відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід


Зображення

А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.

не з акцій, а з дельти,
купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок

Дякую КЕП :D 19% доволі відчутний податок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:07

  BIGor написав:
  IgA написав:відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід


Зображення

А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.


В США налог на доходы от трейдинга :
-если акция была на руках до года (шорт терм) - налог такой-же как на зарплату, то есть прогрессивная шкала.
-если более года, то есть "лонг терм", и при этом остальной доход менее 100 куе за год, то налог 0 (ноль) в пределах прибыли, чтобы в сумме было эти 100куе. Если более 100 куе - прогрессивная шкала.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Що ж це коїться: Фіни закривають соціальний рай.
https://www.youtube.com/watch?v=1SCNVFFWzd8
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2681268226832684
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