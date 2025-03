Додано: Суб 15 бер, 2025 22:43

Рівно рік пройшов, як родина племінниці (чоловік, жінка, двоє синів - хлопці 9 та 12 років).

Пройшов рік:

- жінка працює, отримує близько 2100 C$ на рік, магазин Second Hand.

- за ці гроші погашають повністю дворівневу квартиру в «обласному центрі» Канади. Профіт близько 400 С$. Жінка ховає в бюстоноші.

- чоловіку говорить, що не він змусив жінку переїхати в Канаду, тому як правило лежить на канапі - пʼє пиво та палить цигарки. Підробляє на доставці - в дзьобику жінці приносить орієнтовно 1000 С$ на місяць. Більшу частину з них втрачає на пиво та цигарки. «Ну, жінка ж організувала цю халепу, а я при чому?»

- подали декларацію про прибутки та витати/ що цікаво, очікують повернення сплачених податків.

- за рік отримали від Уряду Канади: 9 000 С$ по приїзду та на протязі цього року ще 12 000 С$ всіляких виплат.

- За рік ніяких харчів фактично не купували/ все отримували безкоштовно. Витрат на рік на цигарки та інші забавки - не рахувати. (Привітання пану flyman. Ну дійсно за його теорією можна жити 100 років без харчів - харчуючись виключно яблуками з АТБ).

- дізналися, що мають право на отримання виплат на дітей в сумі 15 000 С$ на рік. Саме ця сума - 15 000 С$ доларів на рік - припадала би на пана Флаймана. Як би він не втратив можливість мати більше дітей (більше двох), більше не одружуватися з двоногими жінками (тільки на філіппінках), не писати більше неймовірних дурниць на цьому форумі, та для підняття консенсусу з жінками - хоч трохи нормально харчуватися, а не так як чистою російсько мовою він пише всі інструкції братам-росіянцям, яким пише, як правильно та екологічно чисто харчуватися в своєму російському блозі (Хіба що чаєм ща 0,40 гривні, який треба наливати в напівпідвалі Бучі (не всі кияни знають, що він до Києва має таке ж відношення, як персонал українського жарту «Як до Києва рачки». Але саме там - на київській гілці - дає їм пораду, як треба їм жити).

- це право - отримувати 15 000 С$ на рік - отримує людина, яка прожила в Канаді більше 18 місяців: в даному випадку через 6 місяців в кишеню повинно попасти 15 000 С$.

- цікаво з дітьми. Мало того, що двоє синів ходять безкоштовно в канадську школу (привітання учасникам форуму, які платять за вивчення теореми Піфагора та за знання того, що сума кутів трикутника складає 180 градусів - по 5 000€ на рік.

Все безкоштовно та з такими наслідками:

- молодший та старший брат між собою спілкуються англійською.

- старший з синів дивиться все по каналам YouTube - дивиться англійською та інколи виправляє помилки батьків, англійською, які намагаються англійсько щось там «шпрейхати».

Ну ось така річниця в Канаді.