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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2681268226832684
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:15

  BIGor написав:
  IgA написав:відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід


Зображення

А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.

не з акцій, а з дельти,
купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:19

  flyman написав:
  BIGor написав:
  IgA написав:відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід


Зображення

А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.

не з акцій, а з дельти,
купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок

Дякую КЕП :D 19% доволі відчутний податок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 16:07

  BIGor написав:
  IgA написав:відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід


Зображення

А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.


В США налог на доходы от трейдинга :
-если акция была на руках до года (шорт терм) - налог такой-же как на зарплату, то есть прогрессивная шкала.
-если более года, то есть "лонг терм", и при этом остальной доход менее 100 куе за год, то налог 0 (ноль) в пределах прибыли, чтобы в сумме было эти 100куе. Если более 100 куе - прогрессивная шкала.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Що ж це коїться: Фіни закривають соціальний рай.
https://www.youtube.com/watch?v=1SCNVFFWzd8
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:07

  BIGor написав:А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати?

Стільки і вийде, це британський ISA рахунок, ніяких податків, з мінусів - поповнювати можна не більше 20к на рік і планують зменшувати.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:25

  flyman написав:не з акцій, а з дельти,
купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок

Правильно, з дельти. Але з курсовою різницею) Тобто купив акцій на 1000 дол. по курсу 30 грн/дол., продав ці акції по 1500 дол. через 5 років. Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). А не тут то було) Держава рахує в гривнях, тобто якщо на той момент курс буде 100грн/дол., то доведеться заплатити: 1500*100 - 1000*30 = 120 тис.грн (база оподаткування) * 20% = 24 000 грн (або еквівалент 240 дол. США). Тобто чистий заробіток складе всього 260 дол. США :lol: Отже такою хитрою маніпуляцією держава забере майже половину доходу. А ще треба врахувати інфляцію долара, яка останнім часом складає до 3% річних. От тобі і тиха гавань інвестиції в цінні папери.
П.с. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. І в Україні важко довести їх сплату та уникнути подвійного оподаткування
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:43

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Завжди даю інформацію з «перших рук».
Не Щ інтернету і не висмоктані з пальця, або із запаленого мозку.

Рівно рік пройшов, як родина племінниці (чоловік, жінка, двоє синів - хлопці 9 та 12 років).
Пройшов рік:
- жінка працює, отримує близько 2100 C$ на рік, магазин Second Hand.
- за ці гроші погашають повністю дворівневу квартиру в «обласному центрі» Канади. Профіт близько 400 С$. Жінка ховає в бюстоноші.
- чоловіку говорить, що не він змусив жінку переїхати в Канаду, тому як правило лежить на канапі - пʼє пиво та палить цигарки. Підробляє на доставці - в дзьобику жінці приносить орієнтовно 1000 С$ на місяць. Більшу частину з них втрачає на пиво та цигарки. «Ну, жінка ж організувала цю халепу, а я при чому?»
- подали декларацію про прибутки та витати/ що цікаво, очікують повернення сплачених податків.
- за рік отримали від Уряду Канади: 9 000 С$ по приїзду та на протязі цього року ще 12 000 С$ всіляких виплат.
- За рік ніяких харчів фактично не купували/ все отримували безкоштовно. Витрат на рік на цигарки та інші забавки - не рахувати. (Привітання пану flyman. Ну дійсно за його теорією можна жити 100 років без харчів - харчуючись виключно яблуками з АТБ).
- дізналися, що мають право на отримання виплат на дітей в сумі 15 000 С$ на рік. Саме ця сума - 15 000 С$ доларів на рік - припадала би на пана Флаймана. Як би він не втратив можливість мати більше дітей (більше двох), більше не одружуватися з двоногими жінками (тільки на філіппінках), не писати більше неймовірних дурниць на цьому форумі, та для підняття консенсусу з жінками - хоч трохи нормально харчуватися, а не так як чистою російсько мовою він пише всі інструкції братам-росіянцям, яким пише, як правильно та екологічно чисто харчуватися в своєму російському блозі (Хіба що чаєм ща 0,40 гривні, який треба наливати в напівпідвалі Бучі (не всі кияни знають, що він до Києва має таке ж відношення, як персонал українського жарту «Як до Києва рачки». Але саме там - на київській гілці - дає їм пораду, як треба їм жити).
- це право - отримувати 15 000 С$ на рік - отримує людина, яка прожила в Канаді більше 18 місяців: в даному випадку через 6 місяців в кишеню повинно попасти 15 000 С$.
- цікаво з дітьми. Мало того, що двоє синів ходять безкоштовно в канадську школу (привітання учасникам форуму, які платять за вивчення теореми Піфагора та за знання того, що сума кутів трикутника складає 180 градусів - по 5 000€ на рік.
Все безкоштовно та з такими наслідками:
- молодший та старший брат між собою спілкуються англійською.
- старший з синів дивиться все по каналам YouTube - дивиться англійською та інколи виправляє помилки батьків, англійською, які намагаються англійсько щось там «шпрейхати».
Ну ось така річниця в Канаді.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 22:57

  Дюрі-бачі написав:Що ж це коїться: Фіни закривають соціальний рай.
https://www.youtube.com/watch?v=1SCNVFFWzd8


Родина приятелів - чоловік, жінка, четверо дітей виїхали з Фінляндії, де за моєю думкою був рай для них: квартира безкоштовно, комуналка безкоштовно, авто Мазда 6 від батьків (батьки давали гроші на ремонт), виплати по 300€ (на рило).
Виіхали в Литву, але щось там теж дуже погано …
Великих подробиць не знаю, бо немає часу поспілкуватися…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:04

  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:Що ж це коїться: Фіни закривають соціальний рай.
https://www.youtube.com/watch?v=1SCNVFFWzd8


Родина приятелів - чоловік, жінка, четверо дітей виїхали з Фінляндії, де за моєю думкою був рай для них: квартира безкоштовно, комуналка безкоштовно, авто Мазда 6 від батьків (батьки давали гроші на ремонт), виплати по 300€ (на рило).
Виіхали в Литву, але щось там теж дуже погано …
Великих подробиць не знаю, бо немає часу поспілкуватися…

Нічого собі як швидко все змінюється. Ще пам'ятаю пару місяців назад про них розказували, то було у них там все дуже добре. Напевно мова не дуже легко вчилася, якщо на Литву поміняли. Бо інакше не розумію такий даунгрейд (з усією повагою до Литви)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:14

Я сам був у шоці: родина, в якій є діти і старший лобуряка - 24 роки - який мав роботу у Фінляндії та отримував близько 1200€ на місяць (крім виплат українцям в сумі 300€) раптом все фінське покинули та переїхали в Литву.
Далі буде.
Мені просто ніколи те все вивчати.
akurt
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