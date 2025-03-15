Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2681268226832684 Додано: Суб 15 бер, 2025 14:15 BIGor написав: IgA написав: відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід





відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід

А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати. А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.

не з акцій, а з дельти,

купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок не з акцій, а з дельти,купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок flyman

Повідомлень: 38797 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1596 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 14:19 flyman написав: BIGor написав: IgA написав: відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід





відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід

А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати. А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.

не з акцій, а з дельти,

купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок не з акцій, а з дельти,купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок

Дякую КЕП 19% доволі відчутний податок. Дякую КЕП19% доволі відчутний податок. BIGor

Заблокований Повідомлень: 9825 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1421 раз. Подякували: 1838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 16:07 BIGor написав: IgA написав: відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід





відповім за акції - завдяки диверсифікації все не так вже й погано, хоча безумовно було б ще краще якби не твіттерний дід

А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати. А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.



В США налог на доходы от трейдинга :

-если акция была на руках до года (шорт терм) - налог такой-же как на зарплату, то есть прогрессивная шкала.

-если более года, то есть "лонг терм", и при этом остальной доход менее 100 куе за год, то налог 0 (ноль) в пределах прибыли, чтобы в сумме было эти 100куе. Если более 100 куе - прогрессивная шкала. В США налог на доходы от трейдинга :-если акция была на руках до года (шорт терм) - налог такой-же как на зарплату, то есть прогрессивная шкала.-если более года, то есть "лонг терм", и при этом остальной доход менее 100 куе за год, то налог 0 (ноль) в пределах прибыли, чтобы в сумме было эти 100куе. Если более 100 куе - прогрессивная шкала. rjkz

Повідомлень: 17046 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 20:42 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.youtube.com/watch?v=1SCNVFFWzd8 Що ж це коїться: Фіни закривають соціальний рай. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5134 З нами з: 29.07.22 Подякував: 828 раз. Подякували: 606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 22:07 BIGor написав: А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати?

Стільки і вийде, це британський ISA рахунок, ніяких податків, з мінусів - поповнювати можна не більше 20к на рік і планують зменшувати. Стільки і вийде, це британський ISA рахунок, ніяких податків, з мінусів - поповнювати можна не більше 20к на рік і планують зменшувати. IgA Повідомлень: 1276 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 22:25 flyman написав: не з акцій, а з дельти,

купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок не з акцій, а з дельти,купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок

Правильно, з дельти. Але з курсовою різницею) Тобто купив акцій на 1000 дол. по курсу 30 грн/дол., продав ці акції по 1500 дол. через 5 років. Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). А не тут то було) Держава рахує в гривнях, тобто якщо на той момент курс буде 100грн/дол., то доведеться заплатити: 1500*100 - 1000*30 = 120 тис.грн (база оподаткування) * 20% = 24 000 грн (або еквівалент 240 дол. США). Тобто чистий заробіток складе всього 260 дол. США Отже такою хитрою маніпуляцією держава забере майже половину доходу. А ще треба врахувати інфляцію долара, яка останнім часом складає до 3% річних. От тобі і тиха гавань інвестиції в цінні папери.

П.с. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. І в Україні важко довести їх сплату та уникнути подвійного оподаткування Правильно, з дельти. Але з курсовою різницею) Тобто купив акцій на 1000 дол. по курсу 30 грн/дол., продав ці акції по 1500 дол. через 5 років. Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). А не тут то було) Держава рахує в гривнях, тобто якщо на той момент курс буде 100грн/дол., то доведеться заплатити: 1500*100 - 1000*30 = 120 тис.грн (база оподаткування) * 20% = 24 000 грн (або еквівалент 240 дол. США). Тобто чистий заробіток складе всього 260 дол. СШАОтже такою хитрою маніпуляцією держава забере майже половину доходу. А ще треба врахувати інфляцію долара, яка останнім часом складає до 3% річних. От тобі і тиха гавань інвестиції в цінні папери.П.с. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. І в Україні важко довести їх сплату та уникнути подвійного оподаткування The_Rebel

Повідомлень: 681 З нами з: 01.06.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 172 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 22:43 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Завжди даю інформацію з «перших рук».

Не Щ інтернету і не висмоктані з пальця, або із запаленого мозку.



Рівно рік пройшов, як родина племінниці (чоловік, жінка, двоє синів - хлопці 9 та 12 років).

Пройшов рік:

- жінка працює, отримує близько 2100 C$ на рік, магазин Second Hand.

- за ці гроші погашають повністю дворівневу квартиру в «обласному центрі» Канади. Профіт близько 400 С$. Жінка ховає в бюстоноші.

- чоловіку говорить, що не він змусив жінку переїхати в Канаду, тому як правило лежить на канапі - пʼє пиво та палить цигарки. Підробляє на доставці - в дзьобику жінці приносить орієнтовно 1000 С$ на місяць. Більшу частину з них втрачає на пиво та цигарки. «Ну, жінка ж організувала цю халепу, а я при чому?»

- подали декларацію про прибутки та витати/ що цікаво, очікують повернення сплачених податків.

- за рік отримали від Уряду Канади: 9 000 С$ по приїзду та на протязі цього року ще 12 000 С$ всіляких виплат.

- За рік ніяких харчів фактично не купували/ все отримували безкоштовно. Витрат на рік на цигарки та інші забавки - не рахувати. (Привітання пану flyman. Ну дійсно за його теорією можна жити 100 років без харчів - харчуючись виключно яблуками з АТБ).

- дізналися, що мають право на отримання виплат на дітей в сумі 15 000 С$ на рік. Саме ця сума - 15 000 С$ доларів на рік - припадала би на пана Флаймана. Як би він не втратив можливість мати більше дітей (більше двох), більше не одружуватися з двоногими жінками (тільки на філіппінках), не писати більше неймовірних дурниць на цьому форумі, та для підняття консенсусу з жінками - хоч трохи нормально харчуватися, а не так як чистою російсько мовою він пише всі інструкції братам-росіянцям, яким пише, як правильно та екологічно чисто харчуватися в своєму російському блозі (Хіба що чаєм ща 0,40 гривні, який треба наливати в напівпідвалі Бучі (не всі кияни знають, що він до Києва має таке ж відношення, як персонал українського жарту «Як до Києва рачки». Але саме там - на київській гілці - дає їм пораду, як треба їм жити).

- це право - отримувати 15 000 С$ на рік - отримує людина, яка прожила в Канаді більше 18 місяців: в даному випадку через 6 місяців в кишеню повинно попасти 15 000 С$.

- цікаво з дітьми. Мало того, що двоє синів ходять безкоштовно в канадську школу (привітання учасникам форуму, які платять за вивчення теореми Піфагора та за знання того, що сума кутів трикутника складає 180 градусів - по 5 000€ на рік.

Все безкоштовно та з такими наслідками:

- молодший та старший брат між собою спілкуються англійською.

- старший з синів дивиться все по каналам YouTube - дивиться англійською та інколи виправляє помилки батьків, англійською, які намагаються англійсько щось там «шпрейхати».

Ну ось така річниця в Канаді. akurt

Повідомлень: 10651 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 22:57 Дюрі-бачі написав: Що ж це коїться: Фіни закривають соціальний рай.

https://www.youtube.com/watch?v=1SCNVFFWzd8 Що ж це коїться: Фіни закривають соціальний рай.



Родина приятелів - чоловік, жінка, четверо дітей виїхали з Фінляндії, де за моєю думкою був рай для них: квартира безкоштовно, комуналка безкоштовно, авто Мазда 6 від батьків (батьки давали гроші на ремонт), виплати по 300€ (на рило).

Виіхали в Литву, але щось там теж дуже погано …

Великих подробиць не знаю, бо немає часу поспілкуватися… Родина приятелів - чоловік, жінка, четверо дітей виїхали з Фінляндії, де за моєю думкою був рай для них: квартира безкоштовно, комуналка безкоштовно, авто Мазда 6 від батьків (батьки давали гроші на ремонт), виплати по 300€ (на рило).Виіхали в Литву, але щось там теж дуже погано …Великих подробиць не знаю, бо немає часу поспілкуватися… akurt

Повідомлень: 10651 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 23:04 akurt написав: Дюрі-бачі написав: Що ж це коїться: Фіни закривають соціальний рай.

https://www.youtube.com/watch?v=1SCNVFFWzd8 Що ж це коїться: Фіни закривають соціальний рай.



Родина приятелів - чоловік, жінка, четверо дітей виїхали з Фінляндії, де за моєю думкою був рай для них: квартира безкоштовно, комуналка безкоштовно, авто Мазда 6 від батьків (батьки давали гроші на ремонт), виплати по 300€ (на рило).

Виіхали в Литву, але щось там теж дуже погано …

Великих подробиць не знаю, бо немає часу поспілкуватися… Родина приятелів - чоловік, жінка, четверо дітей виїхали з Фінляндії, де за моєю думкою був рай для них: квартира безкоштовно, комуналка безкоштовно, авто Мазда 6 від батьків (батьки давали гроші на ремонт), виплати по 300€ (на рило).Виіхали в Литву, але щось там теж дуже погано …Великих подробиць не знаю, бо немає часу поспілкуватися…

Нічого собі як швидко все змінюється. Ще пам'ятаю пару місяців назад про них розказували, то було у них там все дуже добре. Напевно мова не дуже легко вчилася, якщо на Литву поміняли. Бо інакше не розумію такий даунгрейд (з усією повагою до Литви) Нічого собі як швидко все змінюється. Ще пам'ятаю пару місяців назад про них розказували, то було у них там все дуже добре. Напевно мова не дуже легко вчилася, якщо на Литву поміняли. Бо інакше не розумію такий даунгрейд (з усією повагою до Литви) The_Rebel

Повідомлень: 681 З нами з: 01.06.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 172 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 бер, 2025 23:14 Я сам був у шоці: родина, в якій є діти і старший лобуряка - 24 роки - який мав роботу у Фінляндії та отримував близько 1200€ на місяць (крім виплат українцям в сумі 300€) раптом все фінське покинули та переїхали в Литву.

Далі буде.

Мені просто ніколи те все вивчати. akurt

Повідомлень: 10651 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1390 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2681268226832684 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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