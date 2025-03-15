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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2682268326842685
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 01:08

  The_Rebel написав:
  flyman написав:не з акцій, а з дельти,
купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок

Правильно, з дельти. Але з курсовою різницею) Тобто купив акцій на 1000 дол. по курсу 30 грн/дол., продав ці акції по 1500 дол. через 5 років. Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). А не тут то було) Держава рахує в гривнях, тобто якщо на той момент курс буде 100грн/дол., то доведеться заплатити: 1500*100 - 1000*30 = 120 тис.грн (база оподаткування) * 20% = 24 000 грн (або еквівалент 240 дол. США). Тобто чистий заробіток складе всього 260 дол. США :lol: Отже такою хитрою маніпуляцією держава забере майже половину доходу. А ще треба врахувати інфляцію долара, яка останнім часом складає до 3% річних. От тобі і тиха гавань інвестиції в цінні папери.
П.с. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. І в Україні важко довести їх сплату та уникнути подвійного оподаткування

яка курсова дельта в Польщі? проснись
flyman
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