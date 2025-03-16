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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 бер, 2025 01:08
The_Rebel написав: flyman написав:
не з акцій, а з дельти,
купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок
Правильно, з дельти. Але з курсовою різницею) Тобто купив акцій на 1000 дол. по курсу 30 грн/дол., продав ці акції по 1500 дол. через 5 років. Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). А не тут то було) Держава рахує в гривнях, тобто якщо на той момент курс буде 100грн/дол., то доведеться заплатити: 1500*100 - 1000*30 = 120 тис.грн (база оподаткування) * 20% = 24 000 грн (або еквівалент 240 дол. США). Тобто чистий заробіток складе всього 260 дол. США
Отже такою хитрою маніпуляцією держава забере майже половину доходу. А ще треба врахувати інфляцію долара, яка останнім часом складає до 3% річних. От тобі і тиха гавань інвестиції в цінні папери.
П.с. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. І в Україні важко довести їх сплату та уникнути подвійного оподаткування
яка курсова дельта в Польщі? проснись
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Додано: Нед 16 бер, 2025 03:31
flyman написав:
яка курсова дельта в Польщі? проснись
Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 10:02
Hotab написав:
Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)
Як справи у нього зараз і які перспективи?
В моменте с начала года -7%. Но цыплят по осени считают.
BIGor написав:
А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.
9,2-(9,2*0,19)-2,8 будет что-то около 4,6 . И это цифра за неполный квартал. А якщо юзати спецрахунки, то податків взагалі немає...
The_Rebel написав:
Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%.
Ви шото не то нагуглили.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 10:15
flyman написав:
яка курсова дельта в Польщі? проснись
Не знаю за Польщу, от Чехи нормально рахують: прибуток рахується у валюті актива (є досвід кількох знайомих інвестування в доларі, євро і гривні і потім сплати податків) переводять в крони тільки різницю між вартістю покупки і продажу по курсу на день продажу. І навіть подвійне оподаткування діє.
The_Rebel написав:
Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції).
Сам так, тільки ставка від 15 до 19%
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