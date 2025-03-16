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#<1 ... 2682268326842685 Додано: Нед 16 бер, 2025 01:08 The_Rebel написав: flyman написав: не з акцій, а з дельти,

купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок не з акцій, а з дельти,купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок

Правильно, з дельти. Але з курсовою різницею) Тобто купив акцій на 1000 дол. по курсу 30 грн/дол., продав ці акції по 1500 дол. через 5 років. Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). А не тут то було) Держава рахує в гривнях, тобто якщо на той момент курс буде 100грн/дол., то доведеться заплатити: 1500*100 - 1000*30 = 120 тис.грн (база оподаткування) * 20% = 24 000 грн (або еквівалент 240 дол. США). Тобто чистий заробіток складе всього 260 дол. США Отже такою хитрою маніпуляцією держава забере майже половину доходу. А ще треба врахувати інфляцію долара, яка останнім часом складає до 3% річних. От тобі і тиха гавань інвестиції в цінні папери.

П.с. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. І в Україні важко довести їх сплату та уникнути подвійного оподаткування Правильно, з дельти. Але з курсовою різницею) Тобто купив акцій на 1000 дол. по курсу 30 грн/дол., продав ці акції по 1500 дол. через 5 років. Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). А не тут то було) Держава рахує в гривнях, тобто якщо на той момент курс буде 100грн/дол., то доведеться заплатити: 1500*100 - 1000*30 = 120 тис.грн (база оподаткування) * 20% = 24 000 грн (або еквівалент 240 дол. США). Тобто чистий заробіток складе всього 260 дол. СШАОтже такою хитрою маніпуляцією держава забере майже половину доходу. А ще треба врахувати інфляцію долара, яка останнім часом складає до 3% річних. От тобі і тиха гавань інвестиції в цінні папери.П.с. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. І в Україні важко довести їх сплату та уникнути подвійного оподаткування

яка курсова дельта в Польщі? проснись яка курсова дельта в Польщі? проснись flyman

Повідомлень: 38803 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1596 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 03:31 flyman написав: яка курсова дельта в Польщі? проснись яка курсова дельта в Польщі? проснись

Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні? Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні? Gastarbaiter Повідомлень: 3602 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 10:02 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)

Як справи у нього зараз і які перспективи? Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)Як справи у нього зараз і які перспективи?

В моменте с начала года -7%. Но цыплят по осени считают.



BIGor написав: А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати. А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.

9,2-(9,2*0,19)-2,8 будет что-то около 4,6 . И это цифра за неполный квартал. А якщо юзати спецрахунки, то податків взагалі немає...

The_Rebel написав: Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%.

Ви шото не то нагуглили. В моменте с начала года -7%. Но цыплят по осени считают.9,2-(9,2*0,19)-2,8 будет что-то около 4,6 . И это цифра за неполный квартал. А якщо юзати спецрахунки, то податків взагалі немає...Ви шото не то нагуглили. dimo_0n Повідомлень: 561 З нами з: 21.10.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 10:15 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: яка курсова дельта в Польщі? проснись яка курсова дельта в Польщі? проснись

Не знаю за Польщу, от Чехи нормально рахують: прибуток рахується у валюті актива (є досвід кількох знайомих інвестування в доларі, євро і гривні і потім сплати податків) переводять в крони тільки різницю між вартістю покупки і продажу по курсу на день продажу. І навіть подвійне оподаткування діє.

The_Rebel написав: Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції).

Сам так, тільки ставка від 15 до 19% Не знаю за Польщу, от Чехи нормально рахують: прибуток рахується у валюті актива (є досвід кількох знайомих інвестування в доларі, євро і гривні і потім сплати податків) переводять в крони тільки різницю між вартістю покупки і продажу по курсу на день продажу. І навіть подвійне оподаткування діє.Сам так, тільки ставка від 15 до 19% Дюрі-бачі

Повідомлень: 5135 З нами з: 29.07.22 Подякував: 829 раз. Подякували: 606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 12:34 dimo_0n написав: The_Rebel написав: Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%.

Ви шото не то нагуглили. Ви шото не то нагуглили.

У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці. Називається withholding tax rate. Продавати акції, як вище Бігор зазначив, не дуже вигідно в короткострок враховуючи податки.



Взагалі, тема більш глибока і залежить від багатьох складових, включаючи резидентства власника акцій, країн реєстрації компанії (є ж не тільки американський фондовий ринок) та брокера, договорів між країнами про оподаткування та різних державних програм. Напр., для резидентів Грейт Брітейн оцей withholding tax rate буде вдвічі менший, а інколи і 0. А у США є програми, де можна підв'язати/перевести брокерський рахунок до пенсійного і тоді там буде менше податків. А то і взагалі відсутні, але продавати акції до пенсії не можна. Рджкс розказував колись про такі програми У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці. Називається withholding tax rate. Продавати акції, як вище Бігор зазначив, не дуже вигідно в короткострок враховуючи податки.Взагалі, тема більш глибока і залежить від багатьох складових, включаючи резидентства власника акцій, країн реєстрації компанії (є ж не тільки американський фондовий ринок) та брокера, договорів між країнами про оподаткування та різних державних програм. Напр., для резидентів Грейт Брітейн оцей withholding tax rate буде вдвічі менший, а інколи і 0. А у США є програми, де можна підв'язати/перевести брокерський рахунок до пенсійного і тоді там буде менше податків. А то і взагалі відсутні, але продавати акції до пенсії не можна. Рджкс розказував колись про такі програми The_Rebel

Повідомлень: 684 З нами з: 01.06.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 12:48 Дюрі-бачі написав: flyman написав: яка курсова дельта в Польщі? проснись яка курсова дельта в Польщі? проснись

Не знаю за Польщу, от Чехи нормально рахують: прибуток рахується у валюті актива (є досвід кількох знайомих інвестування в доларі, євро і гривні і потім сплати податків) переводять в крони тільки різницю між вартістю покупки і продажу по курсу на день продажу. І навіть подвійне оподаткування діє.

The_Rebel написав: Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції).

Сам так, тільки ставка від 15 до 19% Не знаю за Польщу, от Чехи нормально рахують: прибуток рахується у валюті актива (є досвід кількох знайомих інвестування в доларі, євро і гривні і потім сплати податків) переводять в крони тільки різницю між вартістю покупки і продажу по курсу на день продажу. І навіть подвійне оподаткування діє.Сам так, тільки ставка від 15 до 19%

Ну, то Чехія цивілізована країна. Але там і курс майже не міняється, коли я жив у Чехії 10 років тому, то було 23, так і зараз 23. Тож навіть якби рахували конвертацію на момент купівлі активу, то різниці не було б Ну, то Чехія цивілізована країна. Але там і курс майже не міняється, коли я жив у Чехії 10 років тому, то було 23, так і зараз 23. Тож навіть якби рахували конвертацію на момент купівлі активу, то різниці не було б The_Rebel

Повідомлень: 684 З нами з: 01.06.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 12:49 Re: Еміграція, заробітчанство

https://finance.ua/ua/goodtoknow/skilki ... v-horvatii



Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію? Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію? Hotab Повідомлень: 14428 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 13:07 Hotab написав: Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.

https://finance.ua/ua/goodtoknow/skilki ... v-horvatii



Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію? Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію?

Є якраз про купівлю житла в Чорногорії на цьому ресурсі, правда також за 2023 рік:

https://news.finance.ua/ua/yak-i-za-skil-ky-mozhna-kupyty-neruhomist-u-chornohorii Є якраз про купівлю житла в Чорногорії на цьому ресурсі, правда також за 2023 рік: The_Rebel

Повідомлень: 684 З нами з: 01.06.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 13:08 Gastarbaiter написав: flyman написав: яка курсова дельта в Польщі? проснись яка курсова дельта в Польщі? проснись

Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні? Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні?

коли було 4.9? коли було 4.9? flyman

Повідомлень: 38803 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1596 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2682268326842685 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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