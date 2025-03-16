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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2683268426852686>
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 01:08

  The_Rebel написав:
  flyman написав:не з акцій, а з дельти,
купив за 1 продав за 3, от з тих 2 різниці податок

Правильно, з дельти. Але з курсовою різницею) Тобто купив акцій на 1000 дол. по курсу 30 грн/дол., продав ці акції по 1500 дол. через 5 років. Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції). А не тут то було) Держава рахує в гривнях, тобто якщо на той момент курс буде 100грн/дол., то доведеться заплатити: 1500*100 - 1000*30 = 120 тис.грн (база оподаткування) * 20% = 24 000 грн (або еквівалент 240 дол. США). Тобто чистий заробіток складе всього 260 дол. США :lol: Отже такою хитрою маніпуляцією держава забере майже половину доходу. А ще треба врахувати інфляцію долара, яка останнім часом складає до 3% річних. От тобі і тиха гавань інвестиції в цінні папери.
П.с. Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%. І в Україні важко довести їх сплату та уникнути подвійного оподаткування

яка курсова дельта в Польщі? проснись
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 03:31

  flyman написав:яка курсова дельта в Польщі? проснись

Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 10:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Ви нещодавно рекламували (пропонували) S&P500. (Як альтернатива київському бетону)
Як справи у нього зараз і які перспективи?

В моменте с начала года -7%. Но цыплят по осени считают.

  BIGor написав:А з врахуванням податків і інфляції от скільки чистими на руки вийде, якщо зараз все продати? В Польщі деруть 19% з акцій - взагалі не вигідно, хіба що сидіти в них до пенсії і не продавати.

9,2-(9,2*0,19)-2,8 будет что-то около 4,6 . И это цифра за неполный квартал. А якщо юзати спецрахунки, то податків взагалі немає...
  The_Rebel написав:Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%.

Ви шото не то нагуглили.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 10:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:яка курсова дельта в Польщі? проснись

Не знаю за Польщу, от Чехи нормально рахують: прибуток рахується у валюті актива (є досвід кількох знайомих інвестування в доларі, євро і гривні і потім сплати податків) переводять в крони тільки різницю між вартістю покупки і продажу по курсу на день продажу. І навіть подвійне оподаткування діє.
  The_Rebel написав:Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції).

Сам так, тільки ставка від 15 до 19%
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:34

  dimo_0n написав:
  The_Rebel написав:Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%.

Ви шото не то нагуглили.

У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці. Називається withholding tax rate. Продавати акції, як вище Бігор зазначив, не дуже вигідно в короткострок враховуючи податки.

Взагалі, тема більш глибока і залежить від багатьох складових, включаючи резидентства власника акцій, країн реєстрації компанії (є ж не тільки американський фондовий ринок) та брокера, договорів між країнами про оподаткування та різних державних програм. Напр., для резидентів Грейт Брітейн оцей withholding tax rate буде вдвічі менший, а інколи і 0. А у США є програми, де можна підв'язати/перевести брокерський рахунок до пенсійного і тоді там буде менше податків. А то і взагалі відсутні, але продавати акції до пенсії не можна. Рджкс розказував колись про такі програми
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:48

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:яка курсова дельта в Польщі? проснись

Не знаю за Польщу, от Чехи нормально рахують: прибуток рахується у валюті актива (є досвід кількох знайомих інвестування в доларі, євро і гривні і потім сплати податків) переводять в крони тільки різницю між вартістю покупки і продажу по курсу на день продажу. І навіть подвійне оподаткування діє.
  The_Rebel написав:Думаєш собі, от заплачу умовно 20% (зараз взагалі 23%, бо військовий збір підвищили) з різниці (1500-500)*20%=100дол. і решту 400 доларів буде прибуток (без урахування інфляції).

Сам так, тільки ставка від 15 до 19%

Ну, то Чехія цивілізована країна. Але там і курс майже не міняється, коли я жив у Чехії 10 років тому, то було 23, так і зараз 23. Тож навіть якби рахували конвертацію на момент купівлі активу, то різниці не було б
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.
https://finance.ua/ua/goodtoknow/skilki ... v-horvatii

Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:07

  Hotab написав:Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.
https://finance.ua/ua/goodtoknow/skilki ... v-horvatii

Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію?

Є якраз про купівлю житла в Чорногорії на цьому ресурсі, правда також за 2023 рік:
https://news.finance.ua/ua/yak-i-za-skil-ky-mozhna-kupyty-neruhomist-u-chornohorii
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:08

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:яка курсова дельта в Польщі? проснись

Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні?

коли було 4.9?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:Ну, то Чехія цивілізована країна. Але там і курс майже не міняється, коли я жив у Чехії 10 років тому, то було 23, так і зараз 23. Тож навіть якби рахували конвертацію на момент купівлі активу, то різниці не було б

А знайомий матюкався за ОВДП в гривні, бо коли купував то курс гривні був 0.75, а коли отримував виплати - то 0.56. Але податки ці втрати не врахували
Дюрі-бачі
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