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#<1 ... 2683268426852686 Додано: Нед 16 бер, 2025 13:54 flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: яка курсова дельта в Польщі? проснись яка курсова дельта в Польщі? проснись

Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні? Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні?

коли було 4.9? коли було 4.9?

Десь в 99му двотисячному роках, а потім перед падінням у 2008 році курс на деякий час опускався до 4.50 Десь в 99му двотисячному роках, а потім перед падінням у 2008 році курс на деякий час опускався до 4.50 Bolt Повідомлень: 3384 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 14:07 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.

https://finance.ua/ua/goodtoknow/skilki ... v-horvatii



Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію? Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію? Наразі 10% населення Чорногорії - москалі понаїхавші. Наразі 10% населення Чорногорії - москалі понаїхавші. Faceless

Модератор Повідомлень: 35489 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8147 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 14:12 Faceless написав: Hotab написав: Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.

https://finance.ua/ua/goodtoknow/skilki ... v-horvatii



Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію? Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію? Наразі 10% населення Чорногорії - москалі понаїхавші. Наразі 10% населення Чорногорії - москалі понаїхавші.

Так, про цей жах чув.

Гляну на неї зсередини влітку, якийсь тиждень у відпустці проведу там, у Хорватії, може знов в Албанії. . Маю невелику надію, може все ж в Європу тікають якісь більш адекватні москалі, не бидло.

Мені навіть доводилось бачити вагнерятко з трьома мовами , окрім кацапської. Але він там був якимсь по типу айті. Це було виключення. Решта - або забиті зауралці, або вчорашня зона. Так, про цей жах чув.Гляну на неї зсередини влітку, якийсь тиждень у відпустці проведу там, у Хорватії, може знов в Албанії. . Маю невелику надію, може все ж в Європу тікають якісь більш адекватні москалі, не бидло.Мені навіть доводилось бачити вагнерятко з трьома мовами , окрім кацапської. Але він там був якимсь по типу айті. Це було виключення. Решта - або забиті зауралці, або вчорашня зона. Hotab Повідомлень: 14430 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці. У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці.

Ну вот и не надо вводить людей в оману, не разобрашвись в вопросе полностью\не договаривая... 8бен заполнить не забыли? ))) Ну вот и не надо вводить людей в оману, не разобрашвись в вопросе полностью\не договаривая... 8бен заполнить не забыли? ))) dimo_0n Повідомлень: 562 З нами з: 21.10.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2683268426852686 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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