flyman написав:
коли було 4.9?
Десь в 99му двотисячному роках, а потім перед падінням у 2008 році курс на деякий час опускався до 4.50
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Додано: Нед 16 бер, 2025 13:54
Десь в 99му двотисячному роках, а потім перед падінням у 2008 році курс на деякий час опускався до 4.50
Додано: Нед 16 бер, 2025 14:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Наразі 10% населення Чорногорії - москалі понаїхавші.
Додано: Нед 16 бер, 2025 14:12
Так, про цей жах чув.
Гляну на неї зсередини влітку, якийсь тиждень у відпустці проведу там, у Хорватії, може знов в Албанії. . Маю невелику надію, може все ж в Європу тікають якісь більш адекватні москалі, не бидло.
Мені навіть доводилось бачити вагнерятко з трьома мовами , окрім кацапської. Але він там був якимсь по типу айті. Це було виключення. Решта - або забиті зауралці, або вчорашня зона.
Додано: Нед 16 бер, 2025 14:18
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну вот и не надо вводить людей в оману, не разобрашвись в вопросе полностью\не договаривая... 8бен заполнить не забыли? )))
Додано: Нед 16 бер, 2025 15:08
Re: Еміграція, заробітчанство
Хотабе
Ви куди тікати зібралися?
Додано: Нед 16 бер, 2025 15:39
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