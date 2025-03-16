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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2683268426852686
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:54

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:яка курсова дельта в Польщі? проснись

Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні?

коли було 4.9?

Десь в 99му двотисячному роках, а потім перед падінням у 2008 році курс на деякий час опускався до 4.50
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Hotab написав:Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.
https://finance.ua/ua/goodtoknow/skilki ... v-horvatii

Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію?
Наразі 10% населення Чорногорії - москалі понаїхавші.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:12

  Faceless написав:
Hotab написав:Почитав трішки застарілу, але все одно корисну статтю про Хорватію.
https://finance.ua/ua/goodtoknow/skilki ... v-horvatii

Є така ж на цьому ресурсі про Чорногорію?
Наразі 10% населення Чорногорії - москалі понаїхавші.

Так, про цей жах чув.
Гляну на неї зсередини влітку, якийсь тиждень у відпустці проведу там, у Хорватії, може знов в Албанії. . Маю невелику надію, може все ж в Європу тікають якісь більш адекватні москалі, не бидло.
Мені навіть доводилось бачити вагнерятко з трьома мовами , окрім кацапської. Але він там був якимсь по типу айті. Це було виключення. Решта - або забиті зауралці, або вчорашня зона.
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці.

Ну вот и не надо вводить людей в оману, не разобрашвись в вопросе полностью\не договаривая... 8бен заполнить не забыли? )))
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 15:08

Re: Еміграція, заробітчанство

Хотабе
Ви куди тікати зібралися?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 15:24

  flyman написав:коли було 4.9?

У 2022. Ліньки самому загуглити?
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 15:39

  Investor_K написав:Хотабе
Ви куди тікати зібралися?

Ще ж не вирішив. Та і час до кінця війни є щоб вирішити. Що порадите?
Hotab
 
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  #<1 ... 2683268426852686
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