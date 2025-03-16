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flyman написав:яка курсова дельта в Польщі? проснись
Така сама, як і в інших країнах. Вартість за курсом на день операції. Якщо купив американські акції за курсом 3.8, а продав, коли було 4.9, але при цьому акції втратили 10%, наприклад, то буде податок чи ні?
коли було 4.9?
Десь в 99му двотисячному роках, а потім перед падінням у 2008 році курс на деякий час опускався до 4.50
Наразі 10% населення Чорногорії - москалі понаїхавші.
Так, про цей жах чув. Гляну на неї зсередини влітку, якийсь тиждень у відпустці проведу там, у Хорватії, може знов в Албанії. . Маю невелику надію, може все ж в Європу тікають якісь більш адекватні москалі, не бидло. Мені навіть доводилось бачити вагнерятко з трьома мовами , окрім кацапської. Але він там був якимсь по типу айті. Це було виключення. Решта - або забиті зауралці, або вчорашня зона.
The_Rebel написав:У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці.
Ну вот и не надо вводить людей в оману, не разобрашвись в вопросе полностью\не договаривая... 8бен заполнить не забыли? )))
The_Rebel написав:Забув податки у країні випуску акції, там також до 20%.
Ви шото не то нагуглили.
У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці. Називається withholding tax rate. Продавати акції, як вище Бігор зазначив, не дуже вигідно в короткострок враховуючи податки.
Взагалі, тема більш глибока і залежить від багатьох складових, включаючи резидентства власника акцій, країн реєстрації компанії (є ж не тільки американський фондовий ринок) та брокера, договорів між країнами про оподаткування та різних державних програм. Напр., для резидентів Грейт Брітейн оцей withholding tax rate буде вдвічі менший, а інколи і 0. А у США є програми, де можна підв'язати/перевести брокерський рахунок до пенсійного і тоді там буде менше податків. А то і взагалі відсутні, але продавати акції до пенсії не можна. Рджкс розказував колись про такі програми
IRA - можно заводить до 7 куе в год на счет, до 8 куе после 50 лет, внутри аккаунта можно покупать и продавать, покупать бонды или держать без всякого интереса на счету. Если снимать, то будет налог и пеналти если досрочно. Кроме случаев крайней необходимости- лечение, покупка ПЕРВОГО жилья, длительная безработица и что=то еще. Начинать снимать можно после 59,5 лет. Деньги на на этот тип аккаунта вводятся ДОналоговые. ROTH IRA - все то-же самое, только деньги вводятся после снятия налогов и потом налоги не платятся. Есть еще какие-то.