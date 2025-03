Додано: Нед 16 бер, 2025 19:40

Поки що дату не визначено - на рівні чуток.

У першоджерела - відомої американської газети - сказано так:

«A draft circulating inside the administration lists three tiers of countries whose citizens may face restrictions on entering the United States»

В перекладі:

«Проект, який циркулює в адміністрації, містить три рівні країн, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями на в'їзд до Сполучених Штатів.»

Звісно, щось слід учікувати.