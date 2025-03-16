У першоджерела - відомої американської газети - сказано так:
«A draft circulating inside the administration lists three tiers of countries whose citizens may face restrictions on entering the United States»
В перекладі:
«Проект, який циркулює в адміністрації, містить три рівні країн, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями на в'їзд до Сполучених Штатів.»
Звісно, щось слід очікувати. Часи ж цікаві, непередбачувані.
Ну як непередбачувані.
Рекомендую переглянути - але попереджаю - часу треба багато.
Ні на що не натякаю.
Є переклад субтитрами.