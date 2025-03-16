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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2684268526862687
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 19:40

Поки що дату не визначено - на рівні чуток.
У першоджерела - відомої американської газети - сказано так:
«A draft circulating inside the administration lists three tiers of countries whose citizens may face restrictions on entering the United States»
В перекладі:
«Проект, який циркулює в адміністрації, містить три рівні країн, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями на в'їзд до Сполучених Штатів.»
Звісно, щось слід очікувати. Часи ж цікаві, непередбачувані.
Ну як непередбачувані.
Рекомендую переглянути - але попереджаю - часу треба багато.
Ні на що не натякаю.
Є переклад субтитрами.
https://www.youtube.com/watch?v=BZP_1cyPsSo
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 23:32

  Investor_K написав:Хотабе
Ви куди тікати зібралися?

На початку квітня приятелі зі Львова, де я теоретично живу, з чим не погоджується один прикольний єврей-автолюбитель, якого я ніколи в житті не бачив, але «знає» про мене більше, ніж я сам про себе) -,@тікають@ в США.
Провідати родину сина. Той плодиться як кролик. Я вже не знаю, як тих дітей правильно порахувати.
Реально «не витягує».
Квитки вже купили.
Подивимося, як перетнуть кордон США.
Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 23:55

  akurt написав:
  Investor_K написав:Хотабе
Ви куди тікати зібралися?

На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.
Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.

Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 23:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Water написав:
  akurt написав:
  Investor_K написав:Хотабе
Ви куди тікати зібралися?

На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.
Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.

Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus.
В потязі хоч поспати можна
Faceless
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