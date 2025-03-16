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Поки що дату не визначено - на рівні чуток. У першоджерела - відомої американської газети - сказано так: «A draft circulating inside the administration lists three tiers of countries whose citizens may face restrictions on entering the United States» В перекладі: «Проект, який циркулює в адміністрації, містить три рівні країн, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями на в'їзд до Сполучених Штатів.» Звісно, щось слід очікувати. Часи ж цікаві, непередбачувані. Ну як непередбачувані. Рекомендую переглянути - але попереджаю - часу треба багато. Ні на що не натякаю. Є переклад субтитрами. https://www.youtube.com/watch?v=BZP_1cyPsSo
Investor_K написав:Хотабе Ви куди тікати зібралися?
На початку квітня приятелі зі Львова, де я теоретично живу, з чим не погоджується один прикольний єврей-автолюбитель, якого я ніколи в житті не бачив, але «знає» про мене більше, ніж я сам про себе) -,@тікають@ в США. Провідати родину сина. Той плодиться як кролик. Я вже не знаю, як тих дітей правильно порахувати. Реально «не витягує». Квитки вже купили. Подивимося, як перетнуть кордон США. Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.
Цікаво, порадник їхати автобусом сам тим автобусом їхав? Для довідки: - час прибуття автобуса з України в Польшу (хоч Варшава, хоч Краків) є НЕВИЗНАЧЕНИМ. Це може бути запізнення на 5 годин, може на 15 годин, моле бути і на 25 годин. - час прибуття потяга є практично однозначно визначеним. Різниця може складати хвилини. Ой і порадник тут…
P.S. Не зважаючи на надійність потяга, мої приятелі прибувають у Варшаву завжди завчасно та ночують в готелі перед відльотом в США. Як кажуть поляки: «Bóg chroni tych, którzy o siebie dbają. Tak rzekła zakonnica, nakładając prezerwatywę na świecę…”