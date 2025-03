Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2684268526862687 Додано: Нед 16 бер, 2025 19:40

У першоджерела - відомої американської газети - сказано так:

«A draft circulating inside the administration lists three tiers of countries whose citizens may face restrictions on entering the United States»

В перекладі:

«Проект, який циркулює в адміністрації, містить три рівні країн, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями на в'їзд до Сполучених Штатів.»

Звісно, щось слід очікувати. Часи ж цікаві, непередбачувані.

Ну як непередбачувані.

Рекомендую переглянути - але попереджаю - часу треба багато.

Ні на що не натякаю.

Є переклад субтитрами.

https://www.youtube.com/watch?v=BZP_1cyPsSo Поки що дату не визначено - на рівні чуток.У першоджерела - відомої американської газети - сказано так:«A draft circulating inside the administration lists three tiers of countries whose citizens may face restrictions on entering the United States»В перекладі:«Проект, який циркулює в адміністрації, містить три рівні країн, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями на в'їзд до Сполучених Штатів.»Звісно, щось слід очікувати. Часи ж цікаві, непередбачувані.Ну як непередбачувані.Рекомендую переглянути - але попереджаю - часу треба багато.Ні на що не натякаю.Є переклад субтитрами. akurt

Повідомлень: 10655 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 23:32 Investor_K написав: Хотабе

Ви куди тікати зібралися? ХотабеВи куди тікати зібралися?

На початку квітня приятелі зі Львова, де я теоретично живу, з чим не погоджується один прикольний єврей-автолюбитель, якого я ніколи в житті не бачив, але «знає» про мене більше, ніж я сам про себе) -,@тікають@ в США.

Провідати родину сина. Той плодиться як кролик. Я вже не знаю, як тих дітей правильно порахувати.

Реально «не витягує».

Квитки вже купили.

Подивимося, як перетнуть кордон США.

Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою. На початку квітня приятелі зі Львова, де я теоретично живу, з чим не погоджується один прикольний єврей-автолюбитель, якого я ніколи в житті не бачив, але «знає» про мене більше, ніж я сам про себе) -,@тікають@ в США.Провідати родину сина. Той плодиться як кролик. Я вже не знаю, як тих дітей правильно порахувати.Реально «не витягує».Квитки вже купили.Подивимося, як перетнуть кордон США.Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою. akurt

Повідомлень: 10655 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 23:55 akurt написав: Investor_K написав: Хотабе

Ви куди тікати зібралися? ХотабеВи куди тікати зібралися?

На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.

Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою. На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.

Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus. Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus. Water Повідомлень: 2877 З нами з: 06.03.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 бер, 2025 23:58 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: akurt написав: Investor_K написав: Хотабе

Ви куди тікати зібралися? ХотабеВи куди тікати зібралися?

На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.

Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою. На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.

Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus. Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus. В потязі хоч поспати можна В потязі хоч поспати можна Faceless

Модератор Повідомлень: 35494 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8147 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 00:59 Цікаво, порадник їхати автобусом сам тим автобусом їхав?

Для довідки:

- час прибуття автобуса з України в Польшу (хоч Варшава, хоч Краків) є НЕВИЗНАЧЕНИМ. Це може бути запізнення на 5 годин, може на 15 годин, моле бути і на 25 годин.

- час прибуття потяга є практично однозначно визначеним. Різниця може складати хвилини.

Ой і порадник тут…



P.S. Не зважаючи на надійність потяга, мої приятелі прибувають у Варшаву завжди завчасно та ночують в готелі перед відльотом в США.

Як кажуть поляки: «Bóg chroni tych, którzy o siebie dbają. Tak rzekła zakonnica, nakładając prezerwatywę na świecę…” akurt

Повідомлень: 10655 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2684268526862687 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless