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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 бер, 2025 19:40
Поки що дату не визначено - на рівні чуток.
У першоджерела - відомої американської газети - сказано так:
«A draft circulating inside the administration lists three tiers of countries whose citizens may face restrictions on entering the United States»
В перекладі:
«Проект, який циркулює в адміністрації, містить три рівні країн, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями на в'їзд до Сполучених Штатів.»
Звісно, щось слід очікувати. Часи ж цікаві, непередбачувані.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 17 бер, 2025 06:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 23:32
Investor_K написав:
Хотабе
Ви куди тікати зібралися?
На початку квітня приятелі зі Львова, де я теоретично живу, з чим не погоджується один прикольний єврей-автолюбитель, якого я ніколи в житті не бачив, але «знає» про мене більше, ніж я сам про себе) -,@тікають@ в США.
Провідати родину сина. Той плодиться як кролик. Я вже не знаю, як тих дітей правильно порахувати.
Реально «не витягує».
Квитки вже купили.
Подивимося, як перетнуть кордон США.
Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 23:55
akurt написав: Investor_K написав:
Хотабе
Ви куди тікати зібралися?
На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.
Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.
Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 23:58
Water написав: akurt написав: Investor_K написав:
Хотабе
Ви куди тікати зібралися?
На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.
Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.
Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus.
В потязі хоч поспати можна
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Додано: Пон 17 бер, 2025 00:59
Цікаво, порадник їхати автобусом сам тим автобусом їхав?
Для довідки:
- час прибуття автобуса з України в Польшу (хоч Варшава, хоч Краків) є НЕВИЗНАЧЕНИМ. Це може бути запізнення на 5 годин, може на 15 годин, може бути і на 25 годин. Це як норма. Навіть якщо це Flixbus.
- час прибуття потяга є практично визначеним. Різниця може складати хвилини.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 17 бер, 2025 06:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 06:18
Недавно тут обсуждались налоги с инвестиций.
анализ на примере простого инвестиционного счета и двух типов пенсионного.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 06:50
Faceless написав: Water написав: akurt написав:
На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.
Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.
Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus.
В потязі хоч поспати можна
Де поспати, в сидячому Хюндаї?
UPD: Поляк теж не лежачий, шо 1, шо 2 клас.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 07:01
akurt написав:
- час прибуття потяга є практично визначеним. Різниця може складати хвилини.
Засада з потягом зі Львова це пересадка у Перемишль, якщо двоє людей з рюкзачками по 20 років- питань нема.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 07:14
Hotab написав: Investor_K написав:
Хотабе
Ви куди тікати зібралися?
Ще ж не вирішив. Та і час до кінця війни є щоб вирішити. Що порадите?
Пораджу бути Патріотом і нікуди не тікати.
Краще в Украіні бути власником кафе, ніж посудомийкою за кордоном
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Додано: Пон 17 бер, 2025 07:21
Я з Києва до Варшави через Хелм.
6.30 з Києва.
21.30 Варшава центральна.
Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.
Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу
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