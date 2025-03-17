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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 бер, 2025 08:03
Ремонт в квартирі за лям баксів, з 5,40
Додано: Пон 17 бер, 2025 08:26
Насколько можно судить, Хотаб планирует работать по своей специальности.
Уверен, он останется Патриотом и не проживая в Украине.
Додано: Пон 17 бер, 2025 08:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Так не буває. Забуде про Флер. Знайде собі тьолочку з іваново. Стане єдиноросом. Це більш реально
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