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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2685268626872688
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 08:03

Ремонт в квартирі за лям баксів, з 5,40
https://youtu.be/AvBL3TLs3jY?si=x0Gf6zuO3QVNUHqr
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 08:26

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Хотабе
Ви куди тікати зібралися?

Ще ж не вирішив. Та і час до кінця війни є щоб вирішити. Що порадите?

Пораджу бути Патріотом і нікуди не тікати.
Краще в Украіні бути власником кафе, ніж посудомийкою за кордоном


Насколько можно судить, Хотаб планирует работать по своей специальности.
Уверен, он останется Патриотом и не проживая в Украине.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 08:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Так не буває. Забуде про Флер. Знайде собі тьолочку з іваново. Стане єдиноросом. Це більш реально
Investor_K
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  #<1 ... 2685268626872688
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