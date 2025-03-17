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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 бер, 2025 08:03
Ремонт в квартирі за лям баксів, з 5,40
Додано: Пон 17 бер, 2025 08:26
Насколько можно судить, Хотаб планирует работать по своей специальности.
Уверен, он останется Патриотом и не проживая в Украине.
Додано: Пон 17 бер, 2025 09:43
Де конкретно я ввів людей в оману? Чи аби ляпнути щоб показати себе самим вумним?
По-перше, була розмова про оподаткування в різних країнах, конкретно я навів розрахунок податку на різницю покупки/продажі акції в Україні. Показав на прикладі, що тут є курсовий ризик і досить суттєвий, бо ціну покупки/продажі треба конвертувати в гривні. І якщо продати навіть в нуль у валюті, то при падінні курса гривні це буде вважатися прибутком і все рівно треба заплатити податок. Де в моєму розрахунку помилка і де "омана"? Потім люди поділилися інфо по іншим країнам, напр. що в Чехії такого нема. Для цього й існує форум та ця конкретна гілка, щоб ділитися своїм досвідом/думками/інфо по різних країнах.
По-друге, в різних країнах існують різні можливості щодо уникнення податків. Рджкс навів приклади про США. Можливо і в інших країнах такі програми є. Було б мені 50+ я б реально дивився в сторону пенсійних фондів, але все ж планую скористатися ДО пенсії, тому і цікавить тема податків. І саме НЕ уникнення їх, а законної оптимізації.
По-третє, третину акцій я купив для дивідендів. Просто як альтернативу ОВДП. І багато людей так робить, купує акції не лише для холду, а і для отримання дивід. виплат. Тож не зайвим є нагадати про відповідні податки. 8бен для чого мені заповняти? Для дивідендів я купив НЕ американські акції. Тому я і уточнив, що залежить від багатьох факторів. А 8бен лише для американських акцій зменшує цей податок з 30% до 15%, але не прибирає його повністю (принаймні для українців, для британців я вказав, що є такі моменти). І потім в Україні все рівно важко довести на малих сумах, що цей податок був сплачений у США, і прийдеться заплатити ще 9+5 = 14%. В сумі 29% вийде.
А на ДОУ юзери писали, що бувають у податковій придурки попадаються, то донараховують і на дивіденди 18%+в.з. І потім бігай доводь, що ти не слон. Тому не все так гладко.
П.с. Для себе вирішив поступово перевести валютні овдп на дивіденди. Тому ділюся своїми розрахунками/досвідом. Отже:
1) найнадійніші платники дивідендів виплачують до 3% річних, я вибрав середньоризикові, які платять 5-7%. По овдп ж маю 4+%. Тож по цьому показнику ніби дивіденди виграють;
2) Комісія за ввід/вивід валюти (перекази) на брокерський рахунок, купівля позиції і тп буде як мінімум 2,5-3%, тож на малий термін точно не вигідно вкладати, тут овдп виграють;
3) Податок. Тут також овдп виграють, так як не мають його і при тому не вимагають заповнення декларацій. Дивіденди ВИМАГАЮТЬ заповнення декларації. І податки досить суттєві, в залежності від ситуації і наявності доказів сплати таких для уникнення подвійного оподаткування в Україні;
4) дивідендні акції також можуть зростати (і падати) в ціні, але вважається, що меншими темпами ніж акції тих компаній, що вкладають весь прибуток в розвиток
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Де поспати, в сидячому Хюндаї?
UPD: Поляк теж не лежачий, шо 1, шо 2 клас.[/quote]Точно ще ходив потяг зі спальними вагонами, я про нього подумав.
Навіть якщо хюндай - просторіший, його не тримають на кордоні, і туалет працює завжди, а автобус може і 12 годин на кордоні стояти, і туалет закривають - таке собі задоволення.
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Вы написали про 20% налогов на акции в стране выпуска, когда я вам сказал что вы шото не то нагуглили, вы быстро переобуились и сказали что это только в разрезе дивидентных выплат... Вот в этом моменте.
По остальному - вы первый год в ИБ. С почином.
Додано: Пон 17 бер, 2025 11:00
Ок, приймається претензія . Я уточнив дійсно пізніше, хоч і не переобувався, мав на увазі податок на дивіденди, тому що вказав важкість уникнення подвійного оподаткування. З податком на прибуток ніби немає проблем з подвійним оподаткуванням.
П.с. Дякую, насправді я почав з ірландських etf, але швидко вліз і у інші інструменти, бо я людина все ж більше схильна до ризиків
Додано: Пон 17 бер, 2025 17:53
Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .
Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар.
На рахунок пересадки в Хельмі - так, стиковка трохи незручна. Але набагато краще ніж автобусом. Особисто я ніколи знову автобусами, хай потягом трохи і дорожче.
Щодо миття посуду … нема поганої роботи
Проте добре, не опозорю вас, не буду мити 😅
Інвестор:
Прошу 2 слова чим не сподобався прямий Київ - Ворса, крім того що нема квитків майже ніколи онлайн.Я жодного разу не їздив на ньому.
Додано: Пон 17 бер, 2025 18:43
Ось нашо ти спалив контору? Хай їдуть у Варшаву.
Додано: Пон 17 бер, 2025 18:53
Ну і не знаю, як зараз, а раніше в Ясьонці парковка безкоштовна була, на відміну Варшави і Кракова.
Додано: Пон 17 бер, 2025 18:54
Зі Львова на Варшаву? Ніколи не чув такого. Є на Чоп-Будапешт-Відень, але там з квитками туго.
Я теж так думав, поки не відправили жіночку, 75 років, з однією кравчучкою потягом Львів-Прага з пересадкою у Перемишлі. Шо там складного? Посадили у Львові, пересіла у Перемишлі і на Прагу. Сказала шо саме у Перемишлі немає ліфту, або ескалатору, люди речі цупуркували по сходах. Також сказала шо ото чеське купе розраховано на китайців.
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