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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2686268726882689> Додано: Пон 17 бер, 2025 08:03

https://youtu.be/AvBL3TLs3jY?si=x0Gf6zuO3QVNUHqr Ремонт в квартирі за лям баксів, з 5,40 Bolt Повідомлень: 3388 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 08:26 Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав: Хотабе

Ви куди тікати зібралися? ХотабеВи куди тікати зібралися?

Ще ж не вирішив. Та і час до кінця війни є щоб вирішити. Що порадите? Ще ж не вирішив. Та і час до кінця війни є щоб вирішити. Що порадите?

Пораджу бути Патріотом і нікуди не тікати.

Краще в Украіні бути власником кафе, ніж посудомийкою за кордоном Пораджу бути Патріотом і нікуди не тікати.Краще в Украіні бути власником кафе, ніж посудомийкою за кордоном



Насколько можно судить, Хотаб планирует работать по своей специальности.

Уверен, он останется Патриотом и не проживая в Украине. Насколько можно судить, Хотаб планирует работать по своей специальности.Уверен, он останется Патриотом и не проживая в Украине. rjkz

Повідомлень: 17050 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8492 раз. Подякували: 5366 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 09:43 dimo_0n написав: The_Rebel написав: У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці. У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці.

Ну вот и не надо вводить людей в оману, не разобрашвись в вопросе полностью\не договаривая... 8бен заполнить не забыли? ))) Ну вот и не надо вводить людей в оману, не разобрашвись в вопросе полностью\не договаривая... 8бен заполнить не забыли? )))



Де конкретно я ввів людей в оману? Чи аби ляпнути щоб показати себе самим вумним?



По-перше, була розмова про оподаткування в різних країнах, конкретно я навів розрахунок податку на різницю покупки/продажі акції в Україні. Показав на прикладі, що тут є курсовий ризик і досить суттєвий, бо ціну покупки/продажі треба конвертувати в гривні. І якщо продати навіть в нуль у валюті, то при падінні курса гривні це буде вважатися прибутком і все рівно треба заплатити податок. Де в моєму розрахунку помилка і де "омана"? Потім люди поділилися інфо по іншим країнам, напр. що в Чехії такого нема. Для цього й існує форум та ця конкретна гілка, щоб ділитися своїм досвідом/думками/інфо по різних країнах.



По-друге, в різних країнах існують різні можливості щодо уникнення податків. Рджкс навів приклади про США. Можливо і в інших країнах такі програми є. Було б мені 50+ я б реально дивився в сторону пенсійних фондів, але все ж планую скористатися ДО пенсії, тому і цікавить тема податків. І саме НЕ уникнення їх, а законної оптимізації.



По-третє, третину акцій я купив для дивідендів. Просто як альтернативу ОВДП. І багато людей так робить, купує акції не лише для холду, а і для отримання дивід. виплат. Тож не зайвим є нагадати про відповідні податки. 8бен для чого мені заповняти? Для дивідендів я купив НЕ американські акції. Тому я і уточнив, що залежить від багатьох факторів. А 8бен лише для американських акцій зменшує цей податок з 30% до 15%, але не прибирає його повністю (принаймні для українців, для британців я вказав, що є такі моменти). І потім в Україні все рівно важко довести на малих сумах, що цей податок був сплачений у США, і прийдеться заплатити ще 9+5 = 14%. В сумі 29% вийде.

А на ДОУ юзери писали, що бувають у податковій придурки попадаються, то донараховують і на дивіденди 18%+в.з. І потім бігай доводь, що ти не слон. Тому не все так гладко.



П.с. Для себе вирішив поступово перевести валютні овдп на дивіденди. Тому ділюся своїми розрахунками/досвідом. Отже:

1) найнадійніші платники дивідендів виплачують до 3% річних, я вибрав середньоризикові, які платять 5-7%. По овдп ж маю 4+%. Тож по цьому показнику ніби дивіденди виграють;

2) Комісія за ввід/вивід валюти (перекази) на брокерський рахунок, купівля позиції і тп буде як мінімум 2,5-3%, тож на малий термін точно не вигідно вкладати, тут овдп виграють;

3) Податок. Тут також овдп виграють, так як не мають його і при тому не вимагають заповнення декларацій. Дивіденди ВИМАГАЮТЬ заповнення декларації. І податки досить суттєві, в залежності від ситуації і наявності доказів сплати таких для уникнення подвійного оподаткування в Україні;

4) дивідендні акції також можуть зростати (і падати) в ціні, але вважається, що меншими темпами ніж акції тих компаній, що вкладають весь прибуток в розвиток Де конкретно я ввів людей в оману? Чи аби ляпнути щоб показати себе самим вумним?По-перше, була розмова про оподаткування в різних країнах, конкретно я навів розрахунок податку на різницю покупки/продажі акції в Україні. Показав на прикладі, що тут є курсовий ризик і досить суттєвий, бо ціну покупки/продажі треба конвертувати в гривні. І якщо продати навіть в нуль у валюті, то при падінні курса гривні це буде вважатися прибутком і все рівно треба заплатити податок. Де в моєму розрахунку помилка і де "омана"? Потім люди поділилися інфо по іншим країнам, напр. що в Чехії такого нема. Для цього й існує форум та ця конкретна гілка, щоб ділитися своїм досвідом/думками/інфо по різних країнах.По-друге, в різних країнах існують різні можливості щодо уникнення податків. Рджкс навів приклади про США. Можливо і в інших країнах такі програми є. Було б мені 50+ я б реально дивився в сторону пенсійних фондів, але все ж планую скористатися ДО пенсії, тому і цікавить тема податків. І саме НЕ уникнення їх, а законної оптимізації.По-третє, третину акцій я купив для дивідендів. Просто як альтернативу ОВДП. І багато людей так робить, купує акції не лише для холду, а і для отримання дивід. виплат. Тож не зайвим є нагадати про відповідні податки. 8бен для чого мені заповняти? Для дивідендів я купив НЕ американські акції. Тому я і уточнив, що залежить від багатьох факторів. А 8бен лише для американських акцій зменшує цей податок з 30% до 15%, але не прибирає його повністю (принаймні для українців, для британців я вказав, що є такі моменти). І потім в Україні все рівно важко довести на малих сумах, що цей податок був сплачений у США, і прийдеться заплатити ще 9+5 = 14%. В сумі 29% вийде.А на ДОУ юзери писали, що бувають у податковій придурки попадаються, то донараховують і на дивіденди 18%+в.з. І потім бігай доводь, що ти не слон. Тому не все так гладко.П.с. Для себе вирішив поступово перевести валютні овдп на дивіденди. Тому ділюся своїми розрахунками/досвідом. Отже:1) найнадійніші платники дивідендів виплачують до 3% річних, я вибрав середньоризикові, які платять 5-7%. По овдп ж маю 4+%. Тож по цьому показнику ніби дивіденди виграють;2) Комісія за ввід/вивід валюти (перекази) на брокерський рахунок, купівля позиції і тп буде як мінімум 2,5-3%, тож на малий термін точно не вигідно вкладати, тут овдп виграють;3) Податок. Тут також овдп виграють, так як не мають його і при тому не вимагають заповнення декларацій. Дивіденди ВИМАГАЮТЬ заповнення декларації. І податки досить суттєві, в залежності від ситуації і наявності доказів сплати таких для уникнення подвійного оподаткування в Україні;4) дивідендні акції також можуть зростати (і падати) в ціні, але вважається, що меншими темпами ніж акції тих компаній, що вкладають весь прибуток в розвиток The_Rebel

Повідомлень: 686 З нами з: 01.06.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 10:14 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: Faceless написав: Water написав: [quote="5836612:akurt"]

На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.

Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.

Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus. Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus. В потязі хоч поспати можна В потязі хоч поспати можна

Де поспати, в сидячому Хюндаї?

UPD: Поляк теж не лежачий, шо 1, шо 2 клас.[/quote]Точно ще ходив потяг зі спальними вагонами, я про нього подумав.

Навіть якщо хюндай - просторіший, його не тримають на кордоні, і туалет працює завжди, а автобус може і 12 годин на кордоні стояти, і туалет закривають - таке собі задоволення. Де поспати, в сидячому Хюндаї?UPD: Поляк теж не лежачий, шо 1, шо 2 клас.[/quote]Точно ще ходив потяг зі спальними вагонами, я про нього подумав.Навіть якщо хюндай - просторіший, його не тримають на кордоні, і туалет працює завжди, а автобус може і 12 годин на кордоні стояти, і туалет закривають - таке собі задоволення. Faceless

Модератор Повідомлень: 35500 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8147 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 10:34 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Де конкретно я ввів людей в оману? Де конкретно я ввів людей в оману?

Вы написали про 20% налогов на акции в стране выпуска, когда я вам сказал что вы шото не то нагуглили, вы быстро переобуились и сказали что это только в разрезе дивидентных выплат... Вот в этом моменте.



По остальному - вы первый год в ИБ. С почином. Вы написали про 20% налогов на акции в стране выпуска, когда я вам сказал что вы шото не то нагуглили, вы быстро переобуились и сказали что это только в разрезе дивидентных выплат... Вот в этом моменте.По остальному - вы первый год в ИБ. С почином. dimo_0n Повідомлень: 563 З нами з: 21.10.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 11:00 dimo_0n написав: The_Rebel написав: Де конкретно я ввів людей в оману? Де конкретно я ввів людей в оману?

Вы написали про 20% налогов на акции в стране выпуска, когда я вам сказал что вы шото не то нагуглили, вы быстро переобуились и сказали что это только в разрезе дивидентных выплат... Вот в этом моменте.



По остальному - вы первый год в ИБ. С почином. Вы написали про 20% налогов на акции в стране выпуска, когда я вам сказал что вы шото не то нагуглили, вы быстро переобуились и сказали что это только в разрезе дивидентных выплат... Вот в этом моменте.По остальному - вы первый год в ИБ. С почином.

Ок, приймається претензія . Я уточнив дійсно пізніше, хоч і не переобувався, мав на увазі податок на дивіденди, тому що вказав важкість уникнення подвійного оподаткування. З податком на прибуток ніби немає проблем з подвійним оподаткуванням.

П.с. Дякую, насправді я почав з ірландських etf, але швидко вліз і у інші інструменти, бо я людина все ж більше схильна до ризиків Ок, приймається претензія. Я уточнив дійсно пізніше, хоч і не переобувався, мав на увазі податок на дивіденди, тому що вказав важкість уникнення подвійного оподаткування. З податком на прибуток ніби немає проблем з подвійним оподаткуванням.П.с. Дякую, насправді я почав з ірландських etf, але швидко вліз і у інші інструменти, бо я людина все ж більше схильна до ризиків The_Rebel

Повідомлень: 686 З нами з: 01.06.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 173 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 17:53 Investor_K написав: Я з Києва до Варшави через Хелм.

6.30 з Києва.

21.30 Варшава центральна.

Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.

Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу Я з Києва до Варшави через Хелм.6.30 з Києва.21.30 Варшава центральна.Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу

Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .

Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар.

На рахунок пересадки в Хельмі - так, стиковка трохи незручна. Але набагато краще ніж автобусом. Особисто я ніколи знову автобусами, хай потягом трохи і дорожче.

Щодо миття посуду … нема поганої роботи

Проте добре, не опозорю вас, не буду мити 😅

Інвестор:

Прошу 2 слова чим не сподобався прямий Київ - Ворса, крім того що нема квитків майже ніколи онлайн.Я жодного разу не їздив на ньому. Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар.На рахунок пересадки в Хельмі - так, стиковка трохи незручна. Але набагато краще ніж автобусом. Особисто я ніколи знову автобусами, хай потягом трохи і дорожче.Щодо миття посуду … нема поганої роботиПроте добре, не опозорю вас, не буду мити 😅Інвестор:Прошу 2 слова чим не сподобався прямий Київ - Ворса, крім того що нема квитків майже ніколи онлайн.Я жодного разу не їздив на ньому. Hotab Повідомлень: 14444 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 18:43 Hotab написав: Investor_K написав: Я з Києва до Варшави через Хелм.

6.30 з Києва.

21.30 Варшава центральна.

Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.

Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу Я з Києва до Варшави через Хелм.6.30 з Києва.21.30 Варшава центральна.Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу

Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .

Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар. Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар.

Ось нашо ти спалив контору? Хай їдуть у Варшаву. Ось нашо ти спалив контору? Хай їдуть у Варшаву. Water Повідомлень: 2880 З нами з: 06.03.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 18:53 Water написав: Hotab написав: Investor_K написав: Я з Києва до Варшави через Хелм.

6.30 з Києва.

21.30 Варшава центральна.

Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.

Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу Я з Києва до Варшави через Хелм.6.30 з Києва.21.30 Варшава центральна.Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу

Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .

Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар. Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар.

Ось нашо ти спалив контору? Хай їдуть у Варшаву. Ось нашо ти спалив контору? Хай їдуть у Варшаву.

Ну і не знаю, як зараз, а раніше в Ясьонці парковка безкоштовна була, на відміну Варшави і Кракова. Ну і не знаю, як зараз, а раніше в Ясьонці парковка безкоштовна була, на відміну Варшави і Кракова. Bolt Повідомлень: 3388 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 18:54 Faceless написав: Water написав: Faceless написав: В потязі хоч поспати можна В потязі хоч поспати можна

Де поспати, в сидячому Хюндаї?

UPD: Поляк теж не лежачий, шо 1, шо 2 клас. Де поспати, в сидячому Хюндаї?UPD: Поляк теж не лежачий, шо 1, шо 2 клас. Точно ще ходив потяг зі спальними вагонами, я про нього подумав. Точно ще ходив потяг зі спальними вагонами, я про нього подумав.

Зі Львова на Варшаву? Ніколи не чув такого. Є на Чоп-Будапешт-Відень, але там з квитками туго.

Навіть якщо хюндай - просторіший, його не тримають на кордоні, і туалет працює завжди, а автобус може і 12 годин на кордоні стояти, і туалет закривають - таке собі задоволення.

Я теж так думав, поки не відправили жіночку, 75 років, з однією кравчучкою потягом Львів-Прага з пересадкою у Перемишлі. Шо там складного? Посадили у Львові, пересіла у Перемишлі і на Прагу. Сказала шо саме у Перемишлі немає ліфту, або ескалатору, люди речі цупуркували по сходах. Також сказала шо ото чеське купе розраховано на китайців. Зі Львова на Варшаву? Ніколи не чув такого. Є на Чоп-Будапешт-Відень, але там з квитками туго.Я теж так думав, поки не відправили жіночку, 75 років, з однією кравчучкою потягом Львів-Прага з пересадкою у Перемишлі. Шо там складного? Посадили у Львові, пересіла у Перемишлі і на Прагу. Сказала шо саме у Перемишлі немає ліфту, або ескалатору, люди речі цупуркували по сходах. Також сказала шо ото чеське купе розраховано на китайців. Water Повідомлень: 2880 З нами з: 06.03.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2686268726882689> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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