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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2686268726882689>
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 08:03

Ремонт в квартирі за лям баксів, з 5,40
https://youtu.be/AvBL3TLs3jY?si=x0Gf6zuO3QVNUHqr
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 08:26

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Хотабе
Ви куди тікати зібралися?

Ще ж не вирішив. Та і час до кінця війни є щоб вирішити. Що порадите?

Пораджу бути Патріотом і нікуди не тікати.
Краще в Украіні бути власником кафе, ніж посудомийкою за кордоном


Насколько можно судить, Хотаб планирует работать по своей специальности.
Уверен, он останется Патриотом и не проживая в Украине.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:43

  dimo_0n написав:
  The_Rebel написав:У мене рахунок у IBKR, тож не тільки гуглив. Проте відкрив його лише цієї зими, тому зможу докази сплати такого податку десь у травні надати. Правда уточню - це податок на дивіденди, а не на прибуток з різниці.

Ну вот и не надо вводить людей в оману, не разобрашвись в вопросе полностью\не договаривая... 8бен заполнить не забыли? )))


Де конкретно я ввів людей в оману? Чи аби ляпнути щоб показати себе самим вумним?

По-перше, була розмова про оподаткування в різних країнах, конкретно я навів розрахунок податку на різницю покупки/продажі акції в Україні. Показав на прикладі, що тут є курсовий ризик і досить суттєвий, бо ціну покупки/продажі треба конвертувати в гривні. І якщо продати навіть в нуль у валюті, то при падінні курса гривні це буде вважатися прибутком і все рівно треба заплатити податок. Де в моєму розрахунку помилка і де "омана"? Потім люди поділилися інфо по іншим країнам, напр. що в Чехії такого нема. Для цього й існує форум та ця конкретна гілка, щоб ділитися своїм досвідом/думками/інфо по різних країнах.

По-друге, в різних країнах існують різні можливості щодо уникнення податків. Рджкс навів приклади про США. Можливо і в інших країнах такі програми є. Було б мені 50+ я б реально дивився в сторону пенсійних фондів, але все ж планую скористатися ДО пенсії, тому і цікавить тема податків. І саме НЕ уникнення їх, а законної оптимізації.

По-третє, третину акцій я купив для дивідендів. Просто як альтернативу ОВДП. І багато людей так робить, купує акції не лише для холду, а і для отримання дивід. виплат. Тож не зайвим є нагадати про відповідні податки. 8бен для чого мені заповняти? Для дивідендів я купив НЕ американські акції. Тому я і уточнив, що залежить від багатьох факторів. А 8бен лише для американських акцій зменшує цей податок з 30% до 15%, але не прибирає його повністю (принаймні для українців, для британців я вказав, що є такі моменти). І потім в Україні все рівно важко довести на малих сумах, що цей податок був сплачений у США, і прийдеться заплатити ще 9+5 = 14%. В сумі 29% вийде.
А на ДОУ юзери писали, що бувають у податковій придурки попадаються, то донараховують і на дивіденди 18%+в.з. І потім бігай доводь, що ти не слон. Тому не все так гладко.

П.с. Для себе вирішив поступово перевести валютні овдп на дивіденди. Тому ділюся своїми розрахунками/досвідом. Отже:
1) найнадійніші платники дивідендів виплачують до 3% річних, я вибрав середньоризикові, які платять 5-7%. По овдп ж маю 4+%. Тож по цьому показнику ніби дивіденди виграють;
2) Комісія за ввід/вивід валюти (перекази) на брокерський рахунок, купівля позиції і тп буде як мінімум 2,5-3%, тож на малий термін точно не вигідно вкладати, тут овдп виграють;
3) Податок. Тут також овдп виграють, так як не мають його і при тому не вимагають заповнення декларацій. Дивіденди ВИМАГАЮТЬ заповнення декларації. І податки досить суттєві, в залежності від ситуації і наявності доказів сплати таких для уникнення подвійного оподаткування в Україні;
4) дивідендні акції також можуть зростати (і падати) в ціні, але вважається, що меншими темпами ніж акції тих компаній, що вкладають весь прибуток в розвиток
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Water написав:
  Faceless написав:
Water написав:[quote="5836612:akurt"]
На початку квітня приятелі зі Львова @тікають@ в США.
Відлітають з Варшави. До Варшави потяг зі Львова з пересадкою.

Нахалєри той потяг з пересадкою? Там прямий автобус Flixbus.
В потязі хоч поспати можна

Де поспати, в сидячому Хюндаї?
UPD: Поляк теж не лежачий, шо 1, шо 2 клас.[/quote]Точно ще ходив потяг зі спальними вагонами, я про нього подумав.
Навіть якщо хюндай - просторіший, його не тримають на кордоні, і туалет працює завжди, а автобус може і 12 годин на кордоні стояти, і туалет закривають - таке собі задоволення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:Де конкретно я ввів людей в оману?

Вы написали про 20% налогов на акции в стране выпуска, когда я вам сказал что вы шото не то нагуглили, вы быстро переобуились и сказали что это только в разрезе дивидентных выплат... Вот в этом моменте.

По остальному - вы первый год в ИБ. С почином.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 11:00

  dimo_0n написав:
  The_Rebel написав:Де конкретно я ввів людей в оману?

Вы написали про 20% налогов на акции в стране выпуска, когда я вам сказал что вы шото не то нагуглили, вы быстро переобуились и сказали что это только в разрезе дивидентных выплат... Вот в этом моменте.

По остальному - вы первый год в ИБ. С почином.

Ок, приймається претензія :). Я уточнив дійсно пізніше, хоч і не переобувався, мав на увазі податок на дивіденди, тому що вказав важкість уникнення подвійного оподаткування. З податком на прибуток ніби немає проблем з подвійним оподаткуванням.
П.с. Дякую, насправді я почав з ірландських etf, але швидко вліз і у інші інструменти, бо я людина все ж більше схильна до ризиків
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:53

  Investor_K написав:Я з Києва до Варшави через Хелм.
6.30 з Києва.
21.30 Варшава центральна.
Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.
Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу

Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .
Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар.
На рахунок пересадки в Хельмі - так, стиковка трохи незручна. Але набагато краще ніж автобусом. Особисто я ніколи знову автобусами, хай потягом трохи і дорожче.
Щодо миття посуду … нема поганої роботи :P
Проте добре, не опозорю вас, не буду мити 😅
Інвестор:
Прошу 2 слова чим не сподобався прямий Київ - Ворса, крім того що нема квитків майже ніколи онлайн.Я жодного разу не їздив на ньому.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:43

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Я з Києва до Варшави через Хелм.
6.30 з Києва.
21.30 Варшава центральна.
Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.
Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу

Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .
Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар.

Ось нашо ти спалив контору? Хай їдуть у Варшаву.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:53

  Water написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Я з Києва до Варшави через Хелм.
6.30 з Києва.
21.30 Варшава центральна.
Єдине що фігово це вокзал у Хелмі закрили на ремонт. У разі дощу або чекати на платформі. Там дуже мало місць під накриттям. Або ж Бедронка. Вона не гумова. Там далі правда є кафешки, але з сумками не зручно.
Прямий Киів -Варшава це жах. Точно не раджу

Якщо ви їздите заради аеропорту, то гляньте ще на аеропорт Жешов. (Rzeszów) .
Ближче до кордону, є чимало рейсів Райнеар.

Ось нашо ти спалив контору? Хай їдуть у Варшаву.

Ну і не знаю, як зараз, а раніше в Ясьонці парковка безкоштовна була, на відміну Варшави і Кракова.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:54

  Faceless написав:
Water написав:
  Faceless написав:В потязі хоч поспати можна

Де поспати, в сидячому Хюндаї?
UPD: Поляк теж не лежачий, шо 1, шо 2 клас.
Точно ще ходив потяг зі спальними вагонами, я про нього подумав.

Зі Львова на Варшаву? Ніколи не чув такого. Є на Чоп-Будапешт-Відень, але там з квитками туго.
Навіть якщо хюндай - просторіший, його не тримають на кордоні, і туалет працює завжди, а автобус може і 12 годин на кордоні стояти, і туалет закривають - таке собі задоволення.

Я теж так думав, поки не відправили жіночку, 75 років, з однією кравчучкою потягом Львів-Прага з пересадкою у Перемишлі. Шо там складного? Посадили у Львові, пересіла у Перемишлі і на Прагу. Сказала шо саме у Перемишлі немає ліфту, або ескалатору, люди речі цупуркували по сходах. Також сказала шо ото чеське купе розраховано на китайців.
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