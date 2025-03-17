Спробую загальмувати диспут як краще людям зі Львова їхати/летіти в США?
Однозначно - і перевірене практикою - на авто їдуть до Рава-Руська. Там сідають на потяг польського формування до Варшави.
Теоретично краще доїхати потягом зі Львова до Рава-Руська, але:
- квитків на такий потяг як правило немає в продажу;
- здається пересадка займає 2 години (не впевнений, я ж не їздив так).
- на рейс з Варшави в США - як всі розуміють - запізнитися не можна. Тому ночують у Варшаві в готелі.
Люди не один раз саме так пересуваються. Перевірено. Наступний раз: 3 квітня.
Про автобус: в серпні 2024 року, коли я відлітав із Кракова через Стамбул на Сан Францисько, говорив з людьми, які їхали автобусом зі Львова на Краків.
Так ось: перетин кордону зайняв 7,5 годин - це тільки кордон - були люди, які перед Краковом ридали реально, бо запізнилися на літаки в різні країни.