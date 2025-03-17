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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 бер, 2025 19:55
Спробую загальмувати диспут як краще людям зі Львова їхати/летіти в США?
Однозначно - і перевірене практикою - на авто їдуть до Рава-Руська. Там сідають на потяг польського формування до Варшави.
Теоретично краще доїхати потягом зі Львова до Рава-Руська, але:
- квитків на такий потяг як правило немає в продажу;
- здається пересадка займає 2 години (не впевнений, я ж не їздив так).
- на рейс з Варшави в США - як всі розуміють - запізнитися не можна. Тому ночують у Варшаві в готелі.
Люди не один раз саме так пересуваються. Перевірено. Наступний раз: 3 квітня.
Про автобус: в серпні 2024 року, коли я відлітав із Кракова через Стамбул на Сан Францисько, говорив з людьми, які їхали автобусом зі Львова на Краків.
Так ось: перетин кордону зайняв 7,5 годин - це тільки кордон - були люди, які перед Краковом ридали реально, бо запізнилися на літаки в різні країни.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 20:18
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Сьогодні мені запропонували відкрити шампанське та випити тост за «успіх нашої справи».
Так і зробив.
Людина пройшла дуже важкий період - я частково досить докладно писав про це майже в он-лайн режимі:
- 4 липня 2023 року перетин ЛЕГАЛЬНО кордон Мексика-США.
- весь 2023 рік - здача двох екзаменів - з 4-х передбачених на право працювати лікарем в США після закінчення медичного університету НЕ в США.
- перші 2 з 4-х передбачених було здано в Туреччині при посольстві США.
- половина 2024 року - стажування в різних госпіталях США. В тому числі в Stanford university (там є госпіталь для студентів).,
- кінець 2024 року - подача заявки на отримання дозволу працювати в США.
- паралельно: проходження співбесіди в різних госпіталях США. Конкурс 100 осіб на одне місце.
СТО.
- вірогідність пройти співбесіду для іноземця менше 50% (за даними американської статистики).
- січень 2025 - отримання дозволу працювати на території США лікарем.,
- березень 2025 году: отримано підтвердження про прийом на роботу з одного із медичних центрів.
- точна інформація буде тільки - який саме госпіталь - в пʼятницю - але це реальна перемога!!!!
- прогнозують госпіталь в штаті Айова - невеличке університетське місто неподалік від Чикаго.
- складна процедура: буле працювати лікарем, зарплата, але на протязі 4-х років це аналог нам відомої по Україні та Польщі - ординатурі. В США це називають «резидентура», мається на увазі, що лікар весь свій час буде проводити саме в госпіталі.
Ось так: наші люди розумні (не всі), наполегливі (тут є певний перекос), умілі (не всі), можуть мислити стратегічно.
Реально відкоркував шампанське: радію за наших!
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