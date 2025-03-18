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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 бер, 2025 19:55
Спробую загальмувати диспут як краще людям зі Львова їхати/летіти в США?
Однозначно - і перевірене практикою - на авто їдуть до Рава-Руська. Там сідають на потяг польського формування до Варшави.
Теоретично краще доїхати потягом зі Львова до Рава-Руська, але:
- квитків на такий потяг як правило немає в продажу;
- здається пересадка займає 2 години (не впевнений, я ж не їздив так).
- на рейс з Варшави в США - як всі розуміють - запізнитися не можна. Тому ночують у Варшаві в готелі.
Люди не один раз саме так пересуваються. Перевірено. Наступний раз: 3 квітня.
Про автобус: в серпні 2024 року, коли я відлітав із Кракова через Стамбул на Сан Францисько, говорив з людьми, які їхали автобусом зі Львова на Краків.
Так ось: перетин кордону зайняв 7,5 годин - це тільки кордон - були люди, які перед Краковом ридали реально, бо запізнилися на літаки в різні країни.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 20:18
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Людина пройшла дуже важкий період - я частково досить докладно писав про це майже в он-лайн режимі:
- січень 2025 - отримання дозволу працювати на території США лікарем.
- березень 2025 году: отримано підтвердження про прийом на роботу з одного із медичних центрів.
- точна інформація буде тільки - який саме госпіталь - в пʼятницю, але це реальна перемога!!!!
- складна процедура: буде працювати лікарем, зарплата, але на протязі 4-х років це аналог нам відомої по Україні та Польщі ординатурі.
В США це називають «резидентура».
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:19
Інтернатура,а не ординатура.
Ординатура це як магістратура в медицині з науковою діяльністю, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад
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