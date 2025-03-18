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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2686268726882689
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 19:55

Спробую загальмувати диспут як краще людям зі Львова їхати/летіти в США?
Однозначно - і перевірене практикою - на авто їдуть до Рава-Руська. Там сідають на потяг польського формування до Варшави.
Теоретично краще доїхати потягом зі Львова до Рава-Руська, але:
- квитків на такий потяг як правило немає в продажу;
- здається пересадка займає 2 години (не впевнений, я ж не їздив так).
- на рейс з Варшави в США - як всі розуміють - запізнитися не можна. Тому ночують у Варшаві в готелі.

Люди не один раз саме так пересуваються. Перевірено. Наступний раз: 3 квітня.

Про автобус: в серпні 2024 року, коли я відлітав із Кракова через Стамбул на Сан Францисько, говорив з людьми, які їхали автобусом зі Львова на Краків.
Так ось: перетин кордону зайняв 7,5 годин - це тільки кордон - були люди, які перед Краковом ридали реально, бо запізнилися на літаки в різні країни.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:18

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Людина пройшла дуже важкий період - я частково досить докладно писав про це майже в он-лайн режимі:
- січень 2025 - отримання дозволу працювати на території США лікарем.
- березень 2025 году: отримано підтвердження про прийом на роботу з одного із медичних центрів.
- точна інформація буде тільки - який саме госпіталь - в пʼятницю, але це реальна перемога!!!!
- складна процедура: буде працювати лікарем, зарплата, але на протязі 4-х років це аналог нам відомої по Україні та Польщі ординатурі.
В США це називають «резидентура».
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:19

Re: Еміграція, заробітчанство

Інтернатура,а не ординатура.
Ординатура це як магістратура в медицині з науковою діяльністю, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 18:05

Дякую за Ваше пояснення.
Але...
Мова вище йде про підготовку МЕДИЧНОГО працівника, яка в США має назву "Резидентура".
Ординатура в США називається резидентурою (residency). Історично цей термін виник через те, що учні були «резидентами» лікарні, тобто практично весь час проводили в лікарні і далеко не щодня мали можливість залишити свою клініку.


Про інтернатуру ми говорили багато десь 2 роки тому, коли я рекомендував учасникам форуму добре продумати, чим саме не влаштовує їх навчання дітей в США.

Там я наводив РЕАЛЬНИЙ приклад, коли студент з України після вже після другого курсу працював в інтернатурі:
- перший раз після другого курсу влітку отримував 2 000 доларів на місяць (дрібна компанія - китайський бізнес. Але робота за фахом);
- другий раз - після третього курсу - інтернатура в місті Seattle в головному офісі однієї із самих потужних та відомих фірм світу - 7 500 доларів на місяць+проживання в окремому номері студентського гуртожитка + щоденно на харчування 25 доларів.
- третій раз - після четвертого курсу перед магістратурою - інтернатура в місті Seattle в головному офісі однієї із самих потужних та відомих фірм світу - 7 500 доларів на місяць+проживання в окремій квартирі 1-bedroom, яка належить цій фірмі.
Як після другого, так і після третього experience отримував цікавий документ "Job offer", де було вказано, куди саме та на яку посаду погоджуються його прийнятина роботу після закінчення університету.
Саме цим документом колишній студент і скористався.
Там на сьогодні і працює. Українець.

Серед цікавого:
- для роботи в інтернатурі було запрошено 100 (!!!) студентів University of California.
- всіх було поселено в 2-місцевих кімнатах - але по одному (!) студенту - гуртожитка Washington State University
https://maps.app.goo.gl/FbfkmZd8W7aVPNgy5
- цікаво, що близько 1/2 студентів приїхали із своїми дівчинами - це було дозволено.
- використовувати 25 доларів на харчі можна було в будь-якому з 5-ти ресторанів на території університету;
- на роботу в головний офіс більша частина студентів приїжджала на власних авто - в центр міста.
- студенту було оплачено: а) витрати на пальне для проїзду від міста прожиття до міста Seattle (орієнтовно на 1000 миль в кожний бік; б) оплата готелів по дорозі (попереджали, щоби не бронювали номери класу "Люкс" - але до 150 доларів на добу - оплачували без питань);
- працювали в "групах" основного штатного контингенту - в групах по 5-6 осіб - студенти вливалися в кожну окрему групу по одному.
- в кінці інтернатури група писала характеристику на інтерна.

- як я розумію за підсумками цієї характеристики той чи іншим студент отримував або не отримував Job offer.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:44

Справа в тому, що я написав так як воно є , у нас в Україні це називається інтернатура, в Росії це називається ординатура, в США резидентура.
Ваша помилка була в тому, що ординатура це підготовка російських лікарів, але хто ж його знає, може ваше у нас це ви мали на увазі Росію, тоді питань не має
Tangens
 
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