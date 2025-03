Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2686268726882689 Додано: Пон 17 бер, 2025 19:55 Спробую загальмувати диспут як краще людям зі Львова їхати/летіти в США?

Однозначно - і перевірене практикою - на авто їдуть до Рава-Руська. Там сідають на потяг польського формування до Варшави.

Теоретично краще доїхати потягом зі Львова до Рава-Руська, але:

- квитків на такий потяг як правило немає в продажу;

- здається пересадка займає 2 години (не впевнений, я ж не їздив так).

- на рейс з Варшави в США - як всі розуміють - запізнитися не можна. Тому ночують у Варшаві в готелі.



Люди не один раз саме так пересуваються. Перевірено. Наступний раз: 3 квітня.



Про автобус: в серпні 2024 року, коли я відлітав із Кракова через Стамбул на Сан Францисько, говорив з людьми, які їхали автобусом зі Львова на Краків.

Так ось: перетин кордону зайняв 7,5 годин - це тільки кордон - були люди, які перед Краковом ридали реально, бо запізнилися на літаки в різні країни. akurt

Повідомлень: 10660 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3939 раз. Подякували: 1391 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 20:18 Еміграція, заробітчанство

News from USA



News from USA



Людина пройшла дуже важкий період - я частково досить докладно писав про це майже в он-лайн режимі:

- січень 2025 - отримання дозволу працювати на території США лікарем.

- березень 2025 году: отримано підтвердження про прийом на роботу з одного із медичних центрів.

- точна інформація буде тільки - який саме госпіталь - в пʼятницю, але це реальна перемога!!!!

- складна процедура: буде працювати лікарем, зарплата, але на протязі 4-х років це аналог нам відомої по Україні та Польщі ординатурі.

В США це називають «резидентура».

Додано: Вів 18 бер, 2025 14:19 Re: Еміграція, заробітчанство Інтернатура,а не ординатура.

Ординатура це як магістратура в медицині з науковою діяльністю, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад

Додано: Вів 18 бер, 2025 18:05 Дякую за Ваше пояснення.

Але...

Мова вище йде про підготовку МЕДИЧНОГО працівника, яка в США має назву "Резидентура".

Але...

Мова вище йде про підготовку МЕДИЧНОГО працівника, яка в США має назву "Резидентура".

Ординатура в США називається резидентурою (residency). Історично цей термін виник через те, що учні були «резидентами» лікарні, тобто практично весь час проводили в лікарні і далеко не щодня мали можливість залишити свою клініку.





Про інтер натуру ми говорили багато десь 2 роки тому, коли я рекомендував учасникам форуму добре продумати, чим саме не влаштовує їх навчання дітей в США.

Додано: Вів 18 бер, 2025 19:44 Справа в тому, що я написав так як воно є , у нас в Україні це називається інтернатура, в Росії це називається ординатура, в США резидентура.

Ваша помилка була в тому, що ординатура це підготовка російських лікарів, але хто ж його знає, може ваше у нас це ви мали на увазі Росію, тоді питань не має

Ваша помилка була в тому, що ординатура це підготовка російських лікарів, але хто ж його знає, може ваше у нас це ви мали на увазі Росію, тоді питань не має Tangens Повідомлень: 18 З нами з: 04.10.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 бер, 2025 21:15 Tangens написав: Справа в тому, що я написав так як воно є , у нас в Україні це називається інтернатура, в Росії це називається ординатура, в США резидентура.

Справа в тому, що я написав так як воно є , у нас в Україні це називається інтернатура,в США резидентура.

Точно прямо тfк і написали?

А тепер читаємо вище оригінал - де зовсім написи або зовсім написано НЕ так:

Tangens написав: Інтернатура,а не ординатура.

Ординатура це як магістратура в медицині з науковою діяльністю, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад Інтернатура,а не ординатура.Ординатура це як магістратура в медицині з науковою діяльністю, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад



Ну як бачите - начиталися російських підручників і нам розказуєте. Ну ніби-то цікаво.

Не враховуєте реалії США - а мова саме йшла про США. А раніше - про Польщу.

Ніхто - ні я -ні інші люди НЕ наводили ваших знать з російської ординатури та її поділу для вчених чи не вчених.



Так ось:

1. Ординатура (САМЕ ТАК прикладають слово "Residence" - якщо мова йде про "Medicine") у США є найскладнішим етапом у медичній кар'єрі. Для свіжих випускників медичних університетів/факультетів, ординатура в США є різкою зміною від студента до практикуючого лікаря.

(Ви нам вище популярно пояснювали, що в США ординатура - то НЕ для молодих лікарів - для них інтернатура - а для вчених/науковців).

Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Residency_(medicine )



2. Іноземним випускникам медичних навчальних закладів резидентура в США є "повторенням" ординатури в тій країні, звідки вони приїхали (але з необхідністю адаптації до специфічних процедур та культури в госпіталях США).

(я писав вище, що в резидентуру прийняли саме іноземця - і для нього існує тільки один термін - "Резидентура)".



3. Мова вище йшла виключно про США. Тому читаємо:

"After ECFMG certification, physicians who wish to practice medicine in the United States must complete an accredited residency training program in the United States or Canada. This process will take at least 3 years. The physician will have to complete a residency program regardless of the training they have received overseas.

Джерело: https://www.ama-assn.org/education/inte ... al-medical

Як бачите, тем немає слів "ординатура" для вчених та "інтернатура" для початківців.

Знання із старого серіалу "Интерни"...

Під "інтернатура " в США розуміють інше.



4. Раніше на гілці я наводив дані про те, що наша жінка лікар з великим стажем в Україні - отримала направлення в польську лікарню під Варшавою. Строго кажучі, в Польщі немає терміну "ординатура" - є термін "Staż podyplomowy". Наша лікарка, коли отримала направлення, саме для цієї своєї перемоги застосувала термін звичний для українського читача - "ординатура".

А насправді реальний термін і назва - немає такого у ваших розумних зауваженнях - ні "ординатури", ні "інтернатури". Є "Staż podyplomowy".



Так що ярлик московітів можете прикріпити на себе.



Краще розкажіть, як прилаштувалися в Польщі, працюєте за спеціальністю з диплома, за фахом чи ні?

Диплом підтвердили чи ні? Точно прямо тfк і написали?А тепер читаємо вище оригінал - де зовсім написи або зовсім написано НЕ так:Ну як бачите - начиталися російських підручників і нам розказуєте. Ну ніби-то цікаво.Не враховуєте реалії США -. А раніше - про Польщу.Ніхто - ні я -ні інші люди НЕ наводили ваших знать з російської ординатури та її поділу для вчених чи не вчених.Так ось:1.(САМЕ ТАК прикладають слово "Residence" - якщо мова йде про "Medicine") у США є найскладнішим етапом у медичній кар'єрі.від студента до(Ви нам вище популярно пояснювали, що в США ординатура - то- а для вчених/науковців).Джерело:2.медичних навчальних закладівв США є "повторенням" ординатури в тій країні, звідки вони приїхали (але з необхідністю адаптації до специфічних процедур та культури в госпіталях США).(я писав вище, що в резидентуру прийняли саме іноземця - і для нього існує тільки один термін - "Резидентура)".3. Мова вище йшла виключно про США. Тому читаємо:"After ECFMG certification,must completein the United States or Canada. This process will take at least 3 years. The physician will have to complete a residency program regardless of the training they have received overseas.Джерело:Як бачите, тем немає слів "ординатура" для вчених та "інтернатура" для початківців.Знання із старого серіалу "Интерни"...Під "інтернатура " в США розуміють інше.4. Раніше на гілці я наводив дані про те, що наша жінка лікар з великим стажем в Україні - отримала направлення в польську лікарню під Варшавою. Строго кажучі, в Польщі немає терміну "ординатура" - є термін "". Наша лікарка, коли отримала направлення, саме для цієї своєї перемоги застосувала термін звичний для українського читача - "ординатура".А насправді реальний термін і назва - немає такого у ваших розумних зауваженнях - ні "ординатури", ні "інтернатури". Є "".Так що ярлик московітів можете прикріпити на себе.Краще розкажіть, як прилаштувалися в Польщі, працюєте за спеціальністю з диплома, за фахом чи ні?Диплом підтвердили чи ні? Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 бер, 2025 21:51, всього редагувалось 2 разів. akurt

Додано: Вів 18 бер, 2025 22:00

"Як до горя - так і до Бога!"

"Як до горя - так і до Бога!"



Оце в нас прогнозист курсу Бітка - як справи погані - а вони погані орієнтовно з 2020 року - так зарзщу шукає щось новеньке в akurt'a чи про akurt'a...

Ми вже звикли:

"Крокодил [как не ловился - так и] не ловится, кокос [как не рос - так и] не рaстёт..."



Буває... А мені в радість: значить у горе-велике горе-фахівця з еміграції, заробітчанствоа, інвенстицій в закордонну нерухомість - де все профукав назавжди - справи все такі ж погані...

Можна сказати "кепські".



КЕПСЬКИЙ, а, е. Те саме, що поганий. Наші галицькі селяни пристосувалися до кепського харчу (Стеф., II, 1953, 63); [Професор:] Така була кепська погода , а зараз чудово (Коч., II, 1956, 59); Кепський господар десять робіт зачинає, жодної не кінчає (Укр.. присл.., 1955, 101); - Кепська в тебе, Гордійку, мачуха, Відьма! - сміялась [Гандзя] хлопчикові через вії очима, міцно цілувала пухкими устами (Крот., Сини.., 1948, 15); [Спартак:] Надворі темрява. У неї [Валі] кепський настрій (Дмит., Драм. тв., 1958, 45).

Джерело: https://slovnyk.ua/index.php?swrd= кепський

І звідки вони все про прогнозиста Біткоїна знали заздалегідь, навіть дивно...

