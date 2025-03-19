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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 бер, 2025 19:55
Спробую загальмувати диспут як краще людям зі Львова їхати/летіти в США?
Однозначно - і перевірене практикою - на авто їдуть до Рава-Руська. Там сідають на потяг польського формування до Варшави.
Теоретично краще доїхати потягом зі Львова до Рава-Руська, але:
- квитків на такий потяг як правило немає в продажу;
- здається пересадка займає 2 години (не впевнений, я ж не їздив так).
- на рейс з Варшави в США - як всі розуміють - запізнитися не можна. Тому ночують у Варшаві в готелі.
Люди не один раз саме так пересуваються. Перевірено. Наступний раз: 3 квітня.
Про автобус: в серпні 2024 року, коли я відлітав із Кракова через Стамбул на Сан Францисько, говорив з людьми, які їхали автобусом зі Львова на Краків.
Так ось: перетин кордону зайняв 7,5 годин - це тільки кордон - були люди, які перед Краковом ридали реально, бо запізнилися на літаки в різні країни.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 20:18
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Людина пройшла дуже важкий період - я частково досить докладно писав про це майже в он-лайн режимі:
- січень 2025 - отримання дозволу працювати на території США лікарем.
- березень 2025 году: отримано підтвердження про прийом на роботу з одного із медичних центрів.
- точна інформація буде тільки - який саме госпіталь - в пʼятницю, але це реальна перемога!!!!
- складна процедура: буде працювати лікарем, зарплата, але на протязі 4-х років це аналог нам відомої по Україні та Польщі ординатурі.
В США це називають «резидентура».
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:19
Інтернатура,а не ординатура.
Ординатура це як магістратура в медицині з науковою діяльністю, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад
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Tangens
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Додано: Вів 18 бер, 2025 18:05
Дякую за Ваше пояснення.
Але...
Мова вище йде про підготовку МЕДИЧНОГО працівника, яка в США має назву "Резидентура".
Ординатура в США називається резидентурою (residency). Історично цей термін виник через те, що учні були «резидентами» лікарні, тобто практично весь час проводили в лікарні і далеко не щодня мали можливість залишити свою клініку.
Про інтернатуру ми говорили багато десь 2 роки тому, коли я рекомендував учасникам форуму добре продумати, чим саме не влаштовує їх навчання дітей в США.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 18 бер, 2025 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:44
Справа в тому, що я написав так як воно є , у нас в Україні це називається інтернатура, в Росії це називається ординатура, в США резидентура.
Ваша помилка була в тому, що ординатура це підготовка російських лікарів, але хто ж його знає, може ваше у нас це ви мали на увазі Росію, тоді питань не має
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Tangens
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Додано: Вів 18 бер, 2025 21:15
Tangens написав:
Справа в тому, що я написав так як воно є , у нас в Україні це називається інтернатура, в Росії це називається ординатура,
в США резидентура.
Точно - прямо так і написали?
А тепер читаємо оригінал вище - де зовсім зовсім написано НЕ те і НЕ так:
Tangens написав:
Інтернатура,а не ординатура.
Ординатура це як магістратура в медицині з науковою діяльністю
, а інтернатура це практичне і теоретичне навчання на лікаря-спеціалиста, тобто отримання спеціальності або хірурга, або окуліста наприклад
Ну як бачите - начиталися російських підручників і нам розказуєте. Ну ніби-то цікаво.
Не враховуєте реалії США - а мова саме йшла про США
. А раніше - про Польщу.
Ніхто - ні я -ні інші люди НЕ наводили ваших знать з російської ординатури та її поділу для вчених чи не вчених.
Так що ярлик московітів можете прикріпити на себе.
Краще розкажіть, як прилаштувалися в Польщі, працюєте за спеціальністю з диплома, за фахом чи ні?
Диплом підтвердили чи ні? Гадаю, що ваш професійний досвід в Польщі всім буде корисним.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 18 бер, 2025 21:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 00:44
Мда.
Стокмаркет США продолжает падение, несмотря на принятый Бюджет. Слегка приостановилось и продолжилось.
И ситуация с торговыми войнами как-бы не обещает ничего хорошего.
Интересно, как себя сейчас чувствуют те сторонники американского образа жизни, когда жилье в мортгидже, красненькая машинка (а еще лучше 2-3) в кредите и все свои сбережения по самое последнее - в фонде?
Что еще печальней для тех-же американцев, что мечта о стабильной работе на гавермент сейчас иллюстрируется картиной протестов десятков тысяч уволенных сотрудников всех рангов.
Пока сити джаб в НЙС вроде как не трогают, но сейчас уже нет уверенности ни в чем.
Вроде как уже рилэстейт маркет в Вашингтон ДС увеличился по предложению более чем на 20%. Народ понимает, что работа на правительство найдется не скоро и надо успеть сбросить дорогую недвигу в столице, прежде чем банк не забрал за просроченные платежи.
Кроме того, грядут проблемы у бизнеса, который итак последние 4 года себя не чувствует совсем уж счастливым.
Мало того, что траковый бизнес сдулся еще при Байдене, так Трамп ввел пошлины на товары из Канады. А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига.
А тут еще начались упорные слухи о том, что Канада введет плату за автоперевозки по своей территории НА и ИЗ Аляски.
Оказывается весь северо-восток США потребляет канадскую электроэнергию.
Упппс. Губернатор Онтарио грозится поднять цены и\ИЛИ отключить к едреней фене.
Канадцы массово отказываются покупать в магазинах американские товары.
Во Флориде начинается коллапс на рынке недвиги.
Мало того, что там из-за резкого роста страховых платежей, связанных с постоянными ураганами и наводнениями, народ перестал активно скупать недвигу и масса страховых компаний ушла с рынка Флориды, так как ОКАЗАЛОСЬ, довольно много канадцев имело вторую недвигу в этом теплом штате и на свою суровую канадскую зиму перебиралось в теплую флоридскую. Ну так теперь многие выставили это единовременно на продажу как ответ на торговую войну США с Канадой.
На фоне всеобщего обвала особенно выделяется обвал Теслы.
Маск добился таки бойкота своего детища со стороны огромного числа потенциальных покупателей по всему миру, включая США. И это помимо того, что некогда лидер рынка, превратился в одного из рядовых производителей электричек.
Еще и китайцы поддпирают своими инновациями.
Интересно, чем это все закончится?
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rjkz
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Додано: Сер 19 бер, 2025 01:06
rjkz написав:
А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига.
Тут есть небольшое преувеличение.
Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.
Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био.
Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить.
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Сибарит
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Додано: Сер 19 бер, 2025 01:14
Сибарит написав: rjkz написав:
А...в дизель производтся из канадской тяжелой нефти. Из американской бензин отличный и авиационный керосин. А дизель и мазут - фига.
Тут есть небольшое преувеличение.
Из любой нефти обычно производится весь спектр продуктов, вопрос только в пропорциях. Соотношение дизеля и бензина действительно выше у тяжёлой нефти.
Кстати, старые дальнобойщики жутко ругаются, что на заправках стало трудно найти настоящий дизель. Почти везде био.
Ездить на еде, конечно, кощунство, но озвученную проблему это может несколько сгладить.
Я не знаю как оно сгладит, ведь кроме дизеля, США потребляет огромное количество ойла (что-то вроде мазута или что-то среднее между мазутом и дизелем).
Этим отапливается только в НЙ значительная часть многоквартирных домов.
А цены на дизель и ойл уже сильно кусались и существенно влияли на профит тракового бизнеса. Поэтому рост цен приведет к чему-то не очень веселому.
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rjkz
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Додано: Сер 19 бер, 2025 01:16
Кстати, то что вижу своими глазами.
Рост цен на продукты. Особенно растительного происхождения.
Не любят американцы на грядках раком стоять.
А тут мексы сбежали,чтобы их не депортировали, Мексику и Канаду под тарифы подвели.
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rjkz
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